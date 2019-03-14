圖片版權 Reuters Image caption 英國議會周四將就是否推遲脫歐大限表決。

英國議會在脫歐僵局中，已經連續兩天投票。周四（3月14日），議員們將決定是否延遲脫歐大限。

此前，議會在周二否決了首相特蕾莎·梅用了兩年時間與歐盟達成的脫歐協議。這是繼今年1月之後，議會第二次以壓倒性多數否決政府的協議。

議會周三的投票，僅以微弱多數否決了英國無協議脫歐的可能性。

因此，在英國脫歐僵局中，議會周四晚間的決定關係到英國是否能在3月29日脫歐還是延期。

以上這些都反映了英國內部在脫歐問題上的分歧和對立。如果議會同意脫歐延期，英國首相將向歐盟正式提出要求，那麼英國政局將出現更加複雜和不確定的局面，可能性多達7種：無協議脫歐、就現有協議繼續投票、重新與歐盟談判、再次舉行公投、立刻舉行大選、不信任表決、不脫歐。

然而，這個問題的另一個關鍵角色——歐盟，對英國可能提出的延期要求，又會作何反應呢？歐盟內部是否也有其他問題，使推遲了的英國脫歐程序更加複雜呢？

歐盟態度

英國內部脫歐僵局，應該是歐盟擔心也是意料之中的。

歐盟的英國脫歐首席談判官邁克爾·巴尼爾（Michel Barnier）堅持認為，歐盟已經盡了全力，解鈴還須繋鈴人，僵局只有英國自己來解決。應該不會再有更多的談判了。

BBC歐洲事務編輯卡提婭·阿德勒（Katya Adler）注意到，在英國議會周二否決了首相的脫歐協議後，歐盟內部完全沒有自我批評或自我責備。「即便在私底下，歐盟官員也絲毫沒有任何捫心自問，覺得還有什麼該做而沒有做的。」

相反，歐盟將責任完全歸咎到英國這邊。歐盟指出這樣一個事實：即便所有人都知道議員們對最後的談判結果有最終的決定權，但是英國議會在政府談判之前，既沒有想好要什麼樣的脫歐，後來也沒有被諮詢究竟脫歐要怎樣。

阿德勒說：「如今英國議會內部的亂象只是讓歐盟覺得，如果英國首相真的要求短暫推遲脫歐大限，那麼推遲幾個星期又有什麼意義呢？」

根據歐盟法律，特蕾莎·梅需要正式提出延期要求，而27個歐盟國家需要一致同意才行。

然而，歐盟領導人從來沒有正式討論過他們會喜歡延期多久，他們會同意附帶哪些延期條件。

至今為止，歐盟在公開的聲明中把延期視為談判協議的一部分。這原本是希望向英國議員施加壓力，助推他們同意梅首相的協議。

圖片版權 Getty Images Image caption 支持脫歐的英國民眾在議會外抗議

但是，這一招並沒有奏效。讓今後的問題更為複雜的是，在英國脫歐進程中，德國、法國、愛爾蘭和其他國家都有不同的著重點。譬如，德國政界人士一直說英國政府不必著急，可以慢慢解決脫歐政治問題，但是法國卻希望快速解決了事。

BBC歐洲事務編輯阿德勒分析指出，如果梅首相想利用下周的歐盟領導人峰會提出要求，希望歐盟更多讓步，那麼歐盟內部原本不為外界知曉的分歧將會顯現。

「如果歐盟要在英國脫歐問題上改變任何立場，那將會是一個政治決定。這樣一個決定，只有在27個成員國一致同意的情況下才能達成。」

法律條文

一般的說法是，3月29日是英國的脫歐大限。根據歐盟規定脫歐程序的《里斯本條約》第50條，兩年時間是達成脫歐協議的最長期限。

英國首相特蕾莎·梅在2017年3月29日向歐盟遞交了脫歐信函，因此按照這一法律條款，英國如果不能在此大限前完成脫歐協議，可以要求延期。而歐盟方面將需要英國回答的問題是：為什麼要延期？延期多久？ 3個月？半年還是兩年？

延期的時間將會是考驗歐盟與英國的另一個問題。

今年5月下旬，歐盟將舉行歐洲議會選舉，屆時英國如果還沒有脫離歐盟，自然算是歐盟成員，必須參加這一選舉，否則將屬違法。

BBC歐洲事務記者克里斯·莫里斯（Chris Morris）分析說，到今年7月，歐洲議會當選議員開始履職時，如果英國沒有歐盟議員將給雙方帶來麻煩，因此這樣的局面是歐盟和英國都不希望看到的。