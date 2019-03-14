英國脫歐：3月29日離開歐盟已不可能

圖片版權 UKParliament/Mark Duffy

在經歷了新一輪議會投票後，英國已經不可能在原定的3月29日離開歐盟。

首相特雷莎·梅說，若議員們在下周的投票中支持她的協議，那麼脫歐可能被延遲三個月，即到6月30日。

但若議員們再次否決她的協議，那麼她會尋求延遲更長的時間。不過，無論延遲多久，歐盟其他27個國家都要同意。

周四（3月14日），大部分保守黨議員投票否決延遲脫歐，這包括7名內閣成員。這也就意味著，梅首相需要依靠在野黨工黨和其他反對黨的投票才得以此結果。

在這周的一系列投票前，梅首相堅稱，無論是否有協議，英國將在3月29日離開歐盟。

對民主的信任

她此前也警告說，若將脫歐日延遲超過三個月，則可能損害人們對民主的信任。這還意味著，英國將在五月參與到歐洲議會的選舉中。

唐寧街表示，英國還在凖備一個無協議的脫歐方案。

下周三前，梅首相還將計劃針對她的協議進行第三次投票。議員們在此前兩次投票中均拒絶了她的協議。

若她在下周贏得投票，她將在下周四的歐盟峰會上尋求一次性延期，以便在英國通過相關的法案。但若失敗，她可能要求更長的延期。