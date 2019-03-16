圖片版權 Getty Images Image caption 遊戲成癮已被列為世界衛生組織的健康問題之一。

肖恩（Sean，化名) 告訴BBC 維多利亞·德比希爾（Victoria Derbyshire ）節目組，網上游戲成癮如何影響他的生活，並導致他失去了家人和工作。

英國成癮治療組（UKAT）資深治療師馬修·普利斯（Matthew Preece）表示，尋求治療的此類人群的數量正在顯著增加。

這個長期幫助處理酒精、毒品和賭博上癮的戒癮團體表示，尋求戒除網路遊戲上癮的人數從2014年的4個，增加到2018年的22個。

遊戲耗盡了我

肖恩是一個遊戲上癮的人。他迷上了第一人稱射擊遊戲 ，有一次在電腦前待了整整48小時。

「遊戲耗盡了我。最糟糕的時候我每天都在玩遊戲！」他回憶道。

「我的孩子對我來說很不方便，因為他們想要與我相處，但我無法給他們時間和我的愛。」

「我記得對我的伴侶大喊，要他告訴孩子走開。」

圖片版權 Getty Images Image caption 英國倫敦在籌備專門治療遊戲成癮的公立診所。

對肖恩的家人來說，他玩遊戲的次數越多，家裏的情況就越糟。

「我上班遲到了，它耗盡了我的生命，使我失去了工作。」他解釋道。

「我失去了我的家人，我的家， 我的一切。」

肖恩知道他必須改變，最終去了戒癮中心尋求康復——花上一個月的時間治療。

自那以後他的上癮症復發了幾次，但他說自己的生活已經重回軌道有14個月了。

他解釋說，想玩遊戲的衝動「永遠不會消失。」

「我所能做的就是每天制定計劃，現在一切都還行。」

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治療遊戲癮

專家說，花幾個小時玩電子遊戲本身並不是問題，但當它妨礙到生活時，會帶來負面後果。去年，世界衛生組織首次將遊戲成癮列於精神健康醫療項目。

在英國公立醫療服務（NHS）目前還沒有針對遊戲成癮障礙提供專門治療。

倫敦批准了第一個開設NHS遊戲成癮專門診所的計劃，但因為醫學倫理提案被延遲。倫敦中西區基金會信託基金表示，希望將來恢復這計劃。英國成癮治療組表示，越來越多的人正轉向私立醫療單位尋求成癮方面的幫助。

普利斯先生認為，平板電腦和手機遊戲的易操作性是上癮主要推力。

圖片版權 Getty Images Image caption 遊戲成癮的人數繼續攀升

後遺症

其他一些治療專家也告訴BBC，他們看到了遊戲成癮案例的增加。

倫敦哈利街成癮治療師亞當·考克斯（Adam Cox）說他現在每個月通常會看幾個成癮病患。其中一個客戶、18歲的莉莉安娜 （化名）告訴他，從6個月前開始，在手機上玩線上游戲已接管了她的生活。

她描述了「尷尬和羞恥」的感受——將朋友和家人隔離在自己的臥室外。

「大多數日子我都因為熬夜而非常疲累，」她說。

「而且，因為我累了，我心情很差，也無法集中注意力。」

「我希望不必依靠遊戲來讓自己感覺良好，希望能利用這些時間做一些有意義的事。」

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在治療期間，考克斯告訴莉莉安娜，她的成癮可能源於她的生活缺乏挑戰和放鬆。

他讓她採取重要措施：刪除遊戲，因為如果她受到誘惑，她必須經歷一個更長的期間才能重新安裝遊戲。

三周過去，莉莉安娜說她沒再玩過遊戲。

相反的，她一直在練習考克斯先生教她的一些技巧，比如想像一下她因為玩遊戲而錯過的其他事情。

「我只是覺得不需要浪費時間，我還有很多事可以做。」她說。