英國脫歐：議長引用古法「半路殺出程咬金」

圖片版權 Reuters Image caption 英國下議院議長伯考援引古法，體現了英國議會的權威和在脫歐問題決策上的慎重。

正當梅首相凖備再次讓議會決定是否接受英國政府與歐盟達成的脫歐協議草案之際，英國議會議長約翰·伯考引用古法，阻止梅政府一意孤行。

英國下議院議長伯考援引距今已有400多年的英國議會規則，向大家證明，在梅政府的提案上周第二次被議會壓倒性多數否決後，議長決定阻止政府試圖讓議會就類似提案進行第三次投票是完全合理的。

議長突然發威，這個消息讓英國梅政府、歐盟、忙於英國脫歐或反對英國脫歐的人們都大吃一驚。

但梅政府表示，儘管下議院議長的舉措，梅政府仍在加緊推進特雷莎·梅的英國退出協議。

到底英國脫歐將如何進行下去?

什麼古法？

這是1604年（相當於中國明朝萬曆年間）英國議會制定的一項規則，聲明如果一份動議措辭完全相同或實質上相同，政府不得在同一屆議會會議上兩次向下議院提出該動議。

如果用直白的語言可以形容說，如果政府提出的一份議案內容換湯不換藥，不得一再向議會提出。

伯考此舉顯示了英國議會是真正掌握英國立法權力的機構，因為議會不是政府的橡皮圖章。

伯考此舉的理由也很充分：梅政府向議會提交表決的脫歐協議草案已經被英國議會兩次以差額巨大的絶對多數票否決。

所以伯考聲明，政府的第三份提案必須「完全不同」，而不能僅僅是重新措辭。

興廢由人事

英國議會議長伯考被指試圖阻止脫歐，但他完全否認這一指責。

伯考此舉實質上體現了在英國脫歐問題上意見分裂的英國議會各派對目前梅政府與歐盟達成的協議草案的不滿。

BBC政治事務編輯勞拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）表示，這是在英國脫歐進程的半道殺出了「程咬金」，讓梅政府措手不及。

圖片版權 Getty Images Image caption 形勢逼人急：梅首相本周四將前往布魯塞爾出席早已安排好的歐盟峰會，與歐盟領導人討論新出現的問題。

梅政府如何能繞過這一障礙尚不得而知。

一些議員認為，短期內英國脫歐似乎已經不可能，脫歐期限需要進一步延長。

雖然梅政府的脫歐大臣巴克萊說，政府仍可能最快下周提案希望議會討論。但巴克萊同時也對BBC表示，政府正在認真考慮伯考的要求，在議會問題上要 「尊重裁判」, 遵守他的決定。

形勢逼人急：梅首相本周四將前往布魯塞爾出席早已安排好的歐盟峰會，與歐盟領導人討論這個問題。眼看3月29日臨近，英國脫歐下一步如何走，目前還不明朗。