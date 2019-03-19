Image caption 這張反對美國核武器的海報被改頭換面後，成為反對中國核試驗的海報。

英國最新解密的政府檔案顯示：冷戰時期政府官員曾經偽造文件製造散佈假消息。

當年，英國外交部有一個秘密宣傳機構——情報研究部（Information Research Department）。在長達30年的時間裏，這個機構有自己的新聞社，負責專門向媒體發放消息。

2019年以來，有大約2000份檔案被轉交到英國檔案館。

冷戰鬥士

這些檔案都來自1960年代初期，那也是情報研究部的鼎盛時期。據《英國秘密宣傳戰》的作者保羅·拉希馬爾（Paul Lashmar）介紹，當時情報研究部有400-600個僱員。

1978年，拉希馬爾是曾經向公眾報道揭秘情報研究部的記者之一。他說，這還是第一次有檔案揭露情報研究部曾經還起過發佈假消息的作用。

情報研究部的資金來自所謂「秘密表決」，也就是政府撥款，但卻不受議會監管。

情報研究部的工作還包括在海外活動，但也向在倫敦的記者和研究人員提供信息。

Image caption 分隔東、西柏林的柏林牆，曾是冷戰的代表建築。

在最新解密的檔案中，有一長串廣受公眾信任的記者名單。

其中包括尼爾·阿徹森（Neal Ascherson），他1960年代是《觀察家報》（Observer）的年青記者。一名更資深的蘇聯問題專家愛德華·克朗克蕭（Edward Crankshaw）將他介紹給了情報研究部。

阿徹森回憶說：「我被帶到倫敦的一個俱樂部，跟愛德華和另一位男士吃了一頓很好的中飯。」

「這應該算是一種考核。我通過之後，就獲准接收所謂東歐產品的新聞簡報。」

英國情報部的信息都經人手親自傳遞，而且被視為機密。但是阿徹森說，他「很快就發現，這些信息一點用處都沒有」，因為裏面都是「陳舊過時的」消息。

他發現，收到的分析情報都「幼稚得很….很有冷戰鬥士的風格」，他說自己從來沒有相信過這些情報。

假便箋

阿徹森說，在情報部的官員們都很樂於玩這樣的情報遊戲，跟他們的冷戰對手們競爭。

其中一個比較複雜的情報工作是，發出一份設在布達佩斯的共產黨組織——世界民主青年協會的假新聞稿。

1963年，在保加利亞的非洲學生曾經成為國際新聞。有幾十個人離開了保加利亞，聲稱受到種族歧視，於是英國情報部決定利用這個事件「加劇對共產陣營國家的憤慨情緒。」

情報部偽造了一份有世界民主青年協會抬頭的便箋，向數百份報紙和有影響力的個人髮出了一份新聞稿。這份偽造的新聞稿還通過英國外交郵遞渠道，好在上面留下真實的郵戳。

結果，這樣一份假便箋被坦桑尼亞桑吉巴爾（Zanzibar）島的一家新聞社全文刊登，其中包括讓人反感的句子，說「非洲人從貧瘠的叢林黑暗中走出來，根本就沒有能力了解，食品、燃料和衣服都不是免費就能獲得的…..」

非洲學生們非常憤怒。尼日利亞學生聯合會表示，這是「白人優越至上」在宣戰。

幾個星期後，世界青年聯合國堅持說，這樣一份新聞稿是假的。

倫敦的托洛斯基分子

Image caption 朝鮮偽造的一張《泰晤士報》，裏面有共產主義宣傳內容稱：朝鮮金日成組成了新政府班子。

英國情報部的絶大部分精力都放在外國新聞中，但是偶爾他們也會在英國活動。

1962年，英國工黨在倫敦伊斯林敦北區（Islington North）的議員傑利·雷諾茨（Gerry Reynolds）向情報部要求幫助。

他擔心 「一個極端左翼的，可能是托洛斯基黨人組成的組織嚴密的團體」可能會取而代之該區的工黨，希望情報部挖出這個團體中相關人士的情報。

於是情報部轉向安全部門幫忙，結果確認：多蘿西·海華德（Dorothy Hayward）曾經在1947年參加過革命共產黨；西德尼·魯賓（Sidney Lubin）在1951年同意支持過一個共產黨人參加區政府選舉；弗朗西斯·丹恩（Francis Dunne）曾經派送過一份托洛斯基黨簡報。

情報部的一名官員在收到這些信息後寫道：只給了這樣的情報「有點小氣」。這名官員的失望情緒似乎顯示他們期待的情報應該不止這些雞毛蒜皮的小事。失望歸失望，這名情報部官員還是把這些挖出來的情報轉給了雷諾茨議員。而他在這個區當議員一直到1969年。

人們現在不知道的是，情報部門具名調查的這些人後來都怎麼樣了。

Image caption 英國情報部偽造的世界民主青年聯合會的新聞稿

假海報

解密的檔案還顯示，英國情報部曾經好幾次假造並散佈維也納國際和平研究所（International Institute for Peace）的聲明。

這個部門還曾經在國際學生聯合會的海報上做手腳，把縮寫的「US（美國）」變成漢字，這樣一張反對美國核計劃的海報就變成了反對中國核試驗的假海報。

這是有史以來第一次曝光了英國情報社自身的造假行為。

當時，英國情報社很熱衷於曝光由共產黨人偽造的文件，因為當時共產黨人以大量偽造文件而廣為人知：他們假造的一份英國內閣文件曾經在非洲領導人之間傳閲。

根據最新解密的檔案，當年在朝鮮和東德，這樣的假產品都大規模工業生產。

《英國秘密宣傳戰》的作者保羅·拉希馬爾說：一個民主國家是不是應該秘密造假，偽造內容呢？當然不能。如果專制者翻手為雲覆手為雨，那並不等於說我們也應該這麼做。

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