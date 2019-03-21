基督城槍擊案引發討論：極右翼極端主義有多少？

圖片版權 Getty Images Image caption 新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）在清真寺探望悼念者。

新西蘭兩座清真寺發生槍擊事件，造成50人死亡，數十人受傷。事件引發了公眾對極右翼極端主義的討論。

英國安全官員表示，極右翼襲擊「完全有可能」在英國發生。這激起網民對個人激進化的擔憂。

類似這種形式的暴力極端主義到底有多普遍？

澳大利亞和新西蘭

在新西蘭槍擊事件發生之前，新西蘭和澳大利亞表示，他們國家的主要安全風險來自伊斯蘭恐怖主義。

新西蘭安全情報局的最新年度報告沒有提到極右翼極端主義。

澳大利亞安全情報組織2017年的一份報告稱，該國「發生群體暴力事件的程度較低」，但曾有一個人在2016年因極右翼恐怖主義活動而被控。

該報告沒有否認發生襲擊的可能性，但報告稱，任何來自極右翼極端主義分子的攻擊都「可能針對穆斯林或左翼社區，其（攻擊）能力差，更可能是由單獨行動人士或小團體針對組織團體的邊緣人群（進行攻擊）」。

歐洲極右翼極端主義

歐盟執法機構歐洲刑警組織（Europol）在2017年記錄了五個右翼恐怖陰謀，這些陰謀都在英國破獲的。

歐洲情報機構一共記錄了205起潛在攻擊或成功實施的攻擊行為，涉及137個「分裂主義」，24個「左翼」和33個「聖戰分子」。歐洲刑警組織記錄的五個右翼恐怖陰謀並不包括在內。

2017年，共有1219名恐怖嫌疑人被捕。其中20個被列為極右翼極端分子（705個是「聖戰分子」）。

经历失敗、受到阻止以及实施完成的恐怖襲擊 在歐盟成員國發生的恐怖襲擊事件

馬里蘭大學開源數據庫發佈了年度報告《全球恐怖主義指數》，該報告監控與西歐極右翼有關的事件。

報告顯示的右翼恐怖事件數量高於情報機構的官方數據。情報機構稱，原因是不同國家對構成恐怖事件的說法不同。

該數據庫顯示，2017年在整個西歐發生了28起右翼恐怖事件，而2007年只有一起。

極右翼極端主義事件

英國

英國反恐專員薩拉汗（Sara Khan）對《觀察者》（Observer）稱，英國極右翼活動分子「有組織、有專業能力，並積極嘗試招募人員」，但沒有公布被監控人數。

但情報機構透露，自2017年3月以來，英國發生的18起襲擊中，有四起由極右翼分子實施。

近年來，從情報機構轉交給政府反極端主義計劃「阻止行動」（Prevent）的人數有所增加。2017至2018年間，全國共有7318人，其中1312個涉及極右翼。實際上，接收計劃支持的人數也在增加。

自2012-2013年度以來，獲得支持的極右翼人士幾乎增加了兩倍，而伊斯蘭極端分子的人數增加了80％。

德國和荷蘭

德國政府記錄了「出於政治動機」的犯罪罪行。

2017年記錄了39505起此類犯罪，其中一半歸因於持右翼意識形態的人，其中包括1130起暴力行為（但更多的暴力行為歸因於極左派）。

德國因政治動機导致犯罪的數量

2017年，右翼人士還對庇護中心發動了300次襲擊，不過這種行為比前一年減少了三分之二。

在荷蘭，內政部表示，極右派主要表現為非暴力或輕微破壞行為。「少數右翼極端主義活動分子凖備訴諸暴力，但這種意圖很難付諸行動。」

儘管如此，與內政部共同進行研究的安妮弗蘭克基金會（Anne Frank Foundation）表示，已經證實，右翼極端主義團體的活躍成員人數增加，2011年有90人，到2016年底，增加到250人。

美利堅合眾國

根據全球恐怖主義指數，2002年至2017年期間，北美有86起極右翼恐怖事件，其中62人死亡。

死亡大多發生在過去三年中，其中9人在2015年南卡羅來納州查爾斯頓的伊曼紐爾非洲衛理公會主教教堂（Emanuel African Methodist Episcopal Church）被槍手殺害。2018年，11人在匹茲堡猶太教堂的槍擊事件中喪生。

右翼恐怖主義造成的死亡人數

2011年，為了打擊所有類型的極端主義，美國國土安全部宣佈了一項名為反暴力極端主義（CVE）的國家戰略，包括1000萬美元的補助金。

一個獲得資助的團體「災後生活」（Life After Hate）表示，已經幫助令「數百人，甚至數千人」放棄參與白人至上主義運動。

在2018年底，在匹茲堡大屠殺事件發生11天後，這項計劃的資金被取消了。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年，一個位於美國匹茲堡的猶太教堂發生槍擊，11人死亡。

甄別右翼極端主義

根據皇家聯合服務研究所（Royal United Services Institute）國際安全研究主任拉菲爾（Raffaello Pantucci）的說法，從歷史來看，由於右翼恐怖主義分佈散亂，在西方更難發現。

該組織的研究強調，歐洲右翼恐怖分子有傾向成為「孤獨演員」。與伊斯蘭極端主義者相比，歐洲右翼恐怖分子不太可能表現出明顯的行為變化，或與朋友和家人討論襲擊計劃。

數據中顯示，40％的極右翼「孤獨演員」主要是偶然發現的，而偶然發現伊斯蘭極端分子的比例為12％。

拉菲爾說，「我們看到，更多孤立的人士通過在線社區相互聯繫」。他說，這可以幫助情報機構追蹤極右翼恐怖主義。

但是，他補充說：「（情報機構）仍然認為極右翼恐怖主義的威脅較小，其規模並不像伊斯蘭極端主義那麼大。」