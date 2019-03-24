圖片版權 Reuters Image caption 英國脫歐亂局中，首相特蕾莎·梅面對黨內黨外的巨大壓力。

本周末，英國首相特蕾莎·梅的日子不好過：內有「黨內野心家逼宮」，外有鼎沸民意要求就脫歐協議二次公投。

英國執政保守黨高層向BBC透露，如果首相特蕾莎·梅承諾下台，她達成的脫歐協議或許能在黨內獲得支持。

英國保守黨議員表示，如果他們知道特蕾莎·梅將辭職不再主導與歐盟談判的下個階段，他們有可能「勉為其難」支持現有的脫歐協議。

逼宮

圖片版權 Getty Images Image caption 英國星期天報紙披露了有意接替特蕾莎·梅的保守黨大將：大衛·利丁頓（左一），麥克爾·戈夫（左二）。利丁頓已經表示自己支持首相。

面對保守黨內的逼宮局面，梅首相也並不是沒有任何支持。英國財政大臣菲利普·哈蒙德周日在天空衛視表示，換首相無濟於事，換執政黨也無濟於事。

英國《星期天泰晤士報》報道稱，梅首相實際上的副手，留歐派的大衛·利丁頓（David Lidington）被列為接班人，而小報《星期天郵報》則稱脫歐派的環境大臣麥克爾·戈夫（Michael Gove）是「都認可的人選」。

利丁頓已經表態，自己「百分之一百支持首相」。

BBC政治事務編輯勞拉·昆斯伯格（Laura Kuensberg）表示，本周末有相當認真的動作，「可能翻天覆地，也可能一成不變」。

圖片版權 PA Image caption 3月23日，倫敦舉行大規模示威遊行，要求將脫歐協議交於民眾第二次公投表決。

對保守黨資深議員的逼宮消息，首相府唐寧街10號已經否認梅首相有任何被逼下台的可能性。

政變風雲

周日（3月24日）英國報紙報道稱，內閣大臣們正在策劃政變，在今年晚些時候保守黨正式選舉領導人之前，爭取先讓特蕾莎·梅下台，找一位臨時看守領導人。

不過，究竟誰又將取而代之呢？英國保守黨內部的脫歐派和留歐派之間並沒有定論。

上個星期，梅首相被迫要求歐盟推遲執行《里斯本協議》50條，延遲脫歐之後，在黨內黨外面對越來越大的辭職壓力。

脫歐局面至此，保守黨內部當然有人覺得她有不可推卸的責任，應該引咎辭職。

而英國主要反對黨工黨，則一再批評保守黨的脫歐政策，希望推動大選爭取工黨上台執政。

梅首相與歐盟達成的脫歐協議，在英國議會兩次被議員以壓倒性多數被否決。現在尚不清楚的是，她是否將在下周第三次提交議會審核。梅首相給議員們寫信表示，她只有在得到足夠支持的情況下，才會第三次「闖關」。

民意

Image caption 組織者說，倫敦百萬民眾抗議脫歐，規模之大與2003年的反戰遊行人數不相上下。

周六（23日），成千上萬的民眾在倫敦市中心舉行抗議示威，要求就脫歐協議舉行第二次公投。

抗議人士舉著歐盟旗幟和標語牌，呼籲任何脫歐協議都應該得到第二次公投的同意，參加抗議示威的包括倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）、蘇格蘭首席部長尼克拉·斯特金（Nicola Sturgeon）和工黨二把手湯姆·華生（Tom Watson）。

周六示威抗議的組織者說，參加的人數超過百萬，與2003年參加反戰遊行的人數不相上下。2003年的那次遊行被列為本世紀倫敦最大規模的遊行示威。

上周，一名77歲的退休講師瑪格麗特·喬治亞都（Magaret Georgiadou）發起網上請願，呼籲不執行《里斯本協議》50條，讓英國留在歐盟。在短短時間內迅速獲得4百多萬人的簽名支持，成為英國議會網站上有史以來最多人支持的請願倡議。

圖片版權 UK Petitions Image caption 截至周日（3月24日）中午，不執行脫歐50條的請願已經獲得近500萬民眾的聯署支持。

雖然她的請願呼籲受到如此廣泛的支持，但她同時也收到了死亡威脅：有人給她打電話，還有人在她臉書上留下惡言。

下一步

上周，歐盟領導人同意，將英國脫歐的日期從3月29日，延遲至4月12日。

如果梅首相的脫歐協議下周能夠獲得議會通過，歐盟已經同意可以將脫歐期限進一步延遲至5月22日。

如果議會第三次否決脫歐協議，英國又拿不出第二套可行方案，那麼英國將在4月12日脫歐。