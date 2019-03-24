英國脫歐：梅首相面臨辭職壓力 倫敦百萬民眾抗議示威
本周末，英國首相特蕾莎·梅的日子不好過：內有「黨內野心家逼宮」，外有鼎沸民意要求就脫歐協議二次公投。
英國執政保守黨高層向BBC透露，如果首相特蕾莎·梅承諾下台，她達成的脫歐協議或許能在黨內獲得支持。
英國保守黨議員表示，如果他們知道特蕾莎·梅將辭職不再主導與歐盟談判的下個階段，他們有可能「勉為其難」支持現有的脫歐協議。
逼宮
面對保守黨內的逼宮局面，梅首相也並不是沒有任何支持。英國財政大臣菲利普·哈蒙德周日在天空衛視表示，換首相無濟於事，換執政黨也無濟於事。
英國《星期天泰晤士報》報道稱，梅首相實際上的副手，留歐派的大衛·利丁頓（David Lidington）被列為接班人，而小報《星期天郵報》則稱脫歐派的環境大臣麥克爾·戈夫（Michael Gove）是「都認可的人選」。
利丁頓已經表態，自己「百分之一百支持首相」。
BBC政治事務編輯勞拉·昆斯伯格（Laura Kuensberg）表示，本周末有相當認真的動作，「可能翻天覆地，也可能一成不變」。
對保守黨資深議員的逼宮消息，首相府唐寧街10號已經否認梅首相有任何被逼下台的可能性。
政變風雲
周日（3月24日）英國報紙報道稱，內閣大臣們正在策劃政變，在今年晚些時候保守黨正式選舉領導人之前，爭取先讓特蕾莎·梅下台，找一位臨時看守領導人。
不過，究竟誰又將取而代之呢？英國保守黨內部的脫歐派和留歐派之間並沒有定論。
上個星期，梅首相被迫要求歐盟推遲執行《里斯本協議》50條，延遲脫歐之後，在黨內黨外面對越來越大的辭職壓力。
脫歐局面至此，保守黨內部當然有人覺得她有不可推卸的責任，應該引咎辭職。
而英國主要反對黨工黨，則一再批評保守黨的脫歐政策，希望推動大選爭取工黨上台執政。
梅首相與歐盟達成的脫歐協議，在英國議會兩次被議員以壓倒性多數被否決。現在尚不清楚的是，她是否將在下周第三次提交議會審核。梅首相給議員們寫信表示，她只有在得到足夠支持的情況下，才會第三次「闖關」。
民意
周六（23日），成千上萬的民眾在倫敦市中心舉行抗議示威，要求就脫歐協議舉行第二次公投。
抗議人士舉著歐盟旗幟和標語牌，呼籲任何脫歐協議都應該得到第二次公投的同意，參加抗議示威的包括倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）、蘇格蘭首席部長尼克拉·斯特金（Nicola Sturgeon）和工黨二把手湯姆·華生（Tom Watson）。
周六示威抗議的組織者說，參加的人數超過百萬，與2003年參加反戰遊行的人數不相上下。2003年的那次遊行被列為本世紀倫敦最大規模的遊行示威。
上周，一名77歲的退休講師瑪格麗特·喬治亞都（Magaret Georgiadou）發起網上請願，呼籲不執行《里斯本協議》50條，讓英國留在歐盟。在短短時間內迅速獲得4百多萬人的簽名支持，成為英國議會網站上有史以來最多人支持的請願倡議。
雖然她的請願呼籲受到如此廣泛的支持，但她同時也收到了死亡威脅：有人給她打電話，還有人在她臉書上留下惡言。
下一步
上周，歐盟領導人同意，將英國脫歐的日期從3月29日，延遲至4月12日。
如果梅首相的脫歐協議下周能夠獲得議會通過，歐盟已經同意可以將脫歐期限進一步延遲至5月22日。
如果議會第三次否決脫歐協議，英國又拿不出第二套可行方案，那麼英國將在4月12日脫歐。