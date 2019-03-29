Image caption 英國前首相卡梅倫三年前發起脫歐公投，現在依然「無怨無悔」，同時表示支持特雷莎·梅首相。

本來英國應該在3月29日脫離歐盟，但好/壞事多磨，又有新的議案要投票表決，脫歐繼續延期，前方道路上還蜷伏著各種未知數。回想這三年的歷程，人們想起了一個幾乎被遺忘的名字：英國前首相卡梅倫。

他三年前發起脫歐公投，打開潘多拉魔盒。但他現在在哪裏？

英國脫歐之路過去三年來波詭雲譎，程序繁複，曲折逶迤。在各種爭論和謾罵間，卡梅倫淡出了公眾視線。

不過，沉寂多時的前首相近日再度亮相，接受獨立電視台（ITV）採訪，直言對發起公投不後悔，並聲援自己的繼任特雷莎·梅首相。

他說：「我支持首相。她尋求跟歐盟達成伙伴關係協議，我認為做得對，很正確。」

卡梅倫認為，無協議脫歐不是件好事。

至於此前一直很少接受採訪，卡梅倫的解釋是，梅首相現在的工作已經夠艱難了，如果她的前任在這種時刻發表評論只會給她增壓添亂。

"我要說的是，我支持她，祝她好運。"

對卡梅倫的政治生涯來說，可謂成也脫歐，敗也脫歐。他2016年發起脫歐公投，結果出來後為履行諾言辭去首相職務，隨即逐漸淡出公眾視野。

他在這三年裏寫了本自傳，估計會透露不少他在唐寧街10號裏最後那段日子悲喜交加的細節。

除此之外，卡梅倫還在忙什麼？歷史將如何記住他？

圖片版權 Getty Images Image caption 本來以為4月29日脫歐的，結果又延期了。脫與不脫，兩個陣營都緊急叫停原定行動計劃。

卸任領導人「規定動作」 ——寫回憶錄

卡梅倫辭職以後，大部分時間用來寫回憶錄。據報道他專門為此花2.5萬英鎊買了個牧羊人的小木屋作為書房，據說還曾一度陷入"寫作瓶頸"。

英國《觀察家報》說，把曾經發生的一切用白紙黑字寫下來，等於強迫他重新經歷一邊"痛苦的決策過程"，個中滋味旁人不容易體會。

據他的朋友對《星期日泰晤士報》透露，卡梅倫原計劃2018年秋季出版回憶錄，但為了避免書裏涉及脫歐問題的評論和觀點影響英國與歐盟的談判，決定把出版日期推遲到2019年9月。

現在可能除了作者、編輯和少數看過書稿的人知道卡梅倫在自傳裏是怎麼寫當年內閣同事在脫歐這件事上的表現。

據知情者對媒體透露，卡梅倫對脫歐派主力邁克爾·戈夫當年"背信棄義"在公投前不久倒戈加入脫歐陣營痛恨之極，至今難以釋懷，而對同樣力主脫歐的鮑里斯·約翰遜責難卻沒有那麼深切，雖然約翰遜對卡梅倫下台也出了力。

實際上，《星期日泰晤士報》說，卡梅倫現在其實在設法跟自己的伊頓公校校友約翰遜修復私交，改善關係。去年秋天，卡梅倫邀約翰遜一起打網球，然後共進晚餐。

卡梅倫似乎並不在意讓別人知道他不記恨約翰遜。

圖片版權 Getty Images Image caption 卡梅倫就任首相期間曾大力倡導加強與中國的貿易合作。圖為習近平2015年訪英期間與卡梅倫到訪一家酒吧，品嚐了英國傳統美食炸魚和薯條，一人喝了一大杯（一品脫）黑啤酒。

頭銜不少 工作挺忙

除了寫回憶錄，卡梅倫也在做一些其他事，包括負責全國青年服務基金會（National Citizen Service）的擴大。他在任時主導設立了這個為青少年提供技能培訓的項目並擔任項目贊助人委員會主席。

這個基金會組織15-17歲的青少年參加戶外活動和旅行，策劃青少年社會活動項目並為此籌款。卡梅倫的工作是設法吸引更多各黨派要人和業界專家參與並支持這個項目，擴大其服務覆蓋面。

另外，他也像其他前任政界要人一樣做公共演講，為他安排這類演講的機構，WSB（Washington Speakers Bureau）的嘉賓名冊上還有英國前財相奧斯本。據悉奧斯本曾經在二個月內掙了超過50萬英鎊的演講費，但卡梅倫的收費比奧斯本低。

WSB網站上有卡梅倫的個人介紹，形容他是"21世紀初期最具全球影響力的人物之一"，他可以傳授經驗，分享在國際局勢極度動蕩不安的時期擔當領袖的體會。

卡梅倫目前同時在若干機構擔任董事。不過，他除了寫回憶錄、做演講和為NCS推廣、籌款，絶大部分時間投入中英基金（UK-China Fund）— 他從2017年起就擔任中英基金副主席。

這是個投資基金，主攻方向是中英兩國在科技、醫療、能源和製造業的合作。

基金創立前後曾引發利益衝突的質疑。卡梅倫如果要為這個基金向政府部長們游說，政府事先必須得到議會的直接批准。

圖片版權 Getty Images Image caption 英媒說，卡梅倫想重返政壇，在內閣謀求一席，主內、主外都可以。

他會重返政壇嗎？

一切都在風中飄蕩。去年深秋季節，曾有傳聞說卡梅倫在考慮將來要不要在政府內閣謀個高級別的職位。

據英國小報《太陽報》記者湯姆·鄧恩透露，卡梅倫曾對朋友訴苦，說自己在家閒著實在無聊得要命，想著要能在下一屆保守黨政府裏當外相應該很不錯。

鄧恩從卡梅倫這位朋友嘴裏還聽說，卡梅倫經常表露出希望在政府裏擔任要職的願望，內政外交都可以。鄧恩引述這位消息來源說："他（卡梅倫）才52歲，還是個小伙子呢。"

從社交媒體上對這種風聲的反應來看，有些議員對他的這種想法感到憤怒。當然，歷史上也不是沒有卸任首相若干年後又進入內閣的先例。

不過，卡梅倫的議會大廈通行證2019年3月上旬作廢了，因為他沒有及時去續期。

《每日郵報》報道說，英國有400多為前任政界領袖持有進出議會的通行證，卡梅倫是其中之一。他可以憑這張通行證在議會大廈院內享受優惠服務，比如價格打折的餐飲。

但是，報道說，因為一個"令人尷尬的行政手續之故"，卡梅倫從這個名單上被剔除了。當然，再辦一張通行證也不是完全不可能。

圖片版權 PETER MACDIARMID/AFP/Getty Images/ Image caption 薩曼莎設計時裝。但據稱她對時刻處於聚光燈下的首相夫人生活並不很喜歡。圖為卡梅倫和薩曼莎2012年5月在地方選舉投票站投票後手拉手出門。

卡梅倫夫人呢？

她在做時裝設計。2017年1月，薩曼莎·卡梅倫在《時尚》（Vogue）雜誌上推出最新系列：Cefinn，下半年開始上架銷售。

跟隨丈夫搬進唐寧街10號首相官邸前，薩曼莎曾經為高端品牌Smythson工作過，2009年還榮獲Glamour 雜誌的年度最佳配飾設計師大獎。

《每日電訊報》發現，卡梅倫夫人住在唐寧街期間還去上過服裝製作培訓課，後來決定走自己設計品牌的路。

2018年，她告訴《泰晤士報》，說實話，住在唐寧街10號感覺並不很好，除了有機會結識一些非常出色的人物之外，基本上就是枯燥乏味。她最不喜歡做的一件事就是向公眾揮手致意。

另外，作為首相夫人，她的穿著也時刻被媒體盯著。薩曼莎很快意識到，自己要是穿一件色彩鮮艷的衣服，馬上照片就會上報紙頭版，就會提高某個慈善組織，或者她丈夫，的知名度。

歷史將如何記住卡梅倫？

無疑，英國正在書寫歷史。

問題是，未來的人們會怎麼看卡梅倫和這次脫歐呢？

梅首相稱他是個「了不起的首相」，《衛報》評論版出現了「史上罕見的大敗局」始作俑者、「令人錯愕的極度愚蠢」之類的標籤。

英國時事評論員桑布魯克（Dominic Sandbrook）在《新政治家》（New Statesman）期刊上撰文表達自己的看法：

「歷史根本不會記得他。」