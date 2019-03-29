英國首相脫歐協議第三次被否決 辭職壓力倍增

圖片版權 Getty Images Image caption 梅首相在表決前的發言中，再呼籲議員支持議案，重申自己"已凖備好比原先計劃更早離任"，以為國家和政黨做正確的事。

英國議會周五（3月29日）表決脫歐協議，以344票反對、286票支持，第三次否決首相特蕾莎·梅（Theresa May）的脫歐協議。

這意味著英國無法在5月22日協議脫歐，必須在4月12日前提出脫歐新方案或無協議脫歐。

特蕾莎·梅表示，英國必須找到「繼續推進的替代方案」，這「幾乎肯定」涉及參加歐洲議會選舉。

數以千計支持脫歐的民眾在議會大廈外面舉行示威，抗議推遲脫歐進程。抗議活動導致交通一度陷入癱瘓。

特蕾莎·梅必須在4月12日之前爭取延長談判過程，以避免造成無協議脫歐的局面。

圖片版權 Reuters Image caption 數以千計支持脫歐的民眾在議會大廈外面舉行示威，抗議推遲脫歐進程。抗議活動導致交通一度陷入癱瘓。

根據此前歐盟峰會議定的流程，英國脫歐的下一個關鍵日期是4月12日：要麼於當日無協議脫歐，要麼在那之前向歐盟申請長期延期，但這也意味著英國必須參加5月23-26日的歐洲議會選舉。

特蕾莎·梅的脫歐議案再被否決後，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）在投票結果公布後立即宣稱，將在4月10日召開緊急歐盟峰會商討如何應對。

鑒於英國議會絶大多數議員反對無協議脫歐以及議員們們還將在周一（4月1日）就一些替代方案舉行意向表決，梅首相表示，英國必須找到「繼續推進的替代方案」。

唐寧街10號首相府表示，英國5月參加歐洲議會選舉並不是「不可避免」。

此前，特蕾莎·梅3月27日表示，若脫歐協議在第三次嘗試中獲得通過，她將辭職，以確保新領導人順利開啟與歐洲未來關係談判的下一步。

最新投票表決議案包含兩部份，即具法律約束力的《退出協議》，當中涵蓋英國和歐盟的"分手費"、公民權、過渡期、北愛"邊境保障措施"等細節，以及另一份《英歐未來關係政治宣言》。

歐盟認為，英國與歐洲議會必須通過《退出協議》，英國方能脫歐。而《英歐未來關係政治宣言》不具法律約束力，英歐將在脫歐過渡期內，就未來的政治、貿易以及安全等關係進行談判。

梅首相在表決前的發言中，再呼籲議員支持議案，重申自己「已凖備好比原先計劃更早離任」，以為國家和政黨做正確的事。

歐盟上周四（21日）已同意，如果英國議會通過首相的脫歐協議，英國可延至5月22日脫歐；一旦協議被否決，英國必須於4月12日前決定前途，包括是否參加歐洲議會選舉，甚至是無協議脫歐。