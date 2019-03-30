英國脫歐僵局中，首相特蕾莎·梅及其內閣正在考慮將被議會已經三次否決的脫歐協議再一次提交議會，希望這第四次闖關能得到議員們的多數支持。

周五（3月29日），英國脫歐協議在議會第三次遭否決，儘管梅首相承諾，如果協議獲得通過，她願意辭職。

梅首相面對自己苦心經營的脫歐協議在議會一而再再而三地被否決後表示，英國需要「尋找另一條出路」。因此，首相府消息人士透露，梅首相將繼續努力，在議會爭取支持，特別是周五的投票表決中，反對票只比支持票多了58票。這顯示「方向是對的」，還需繼續努力。

英國政府加緊了制定計劃面對無協議脫歐，範圍包括交通、能源、食品和飲水。

與此同時，在歐盟方面已經在積極凖備可能出現的英國無協議脫歐。歐盟委員會表示，4月12日英國無協議脫歐的局面「可能出現」。

歐洲委員會

歐洲委員會3月25日宣佈，已經完成了英國無協議脫歐的凖備工作。

一旦出現無協議脫歐的局面，英國將成為沒有任何過渡性安排的國家，「所有歐盟主要法律和條規都將不再適用於英國。這顯然將給公民和商務活動帶來嚴重的影響。」

在此情況下，歐盟與英國的關係，將由國際法規範，其中包括世界貿易組織的規定。歐盟將有必要在所有與英國的邊境立即實施規定和關稅，以及必要的通關檢驗，以符合歐盟的衛生和植物檢疫標凖。

歐盟警告，雖然各成員國已經作了一定的凖備工作，但是這一類的邊檢工作將在邊境造成嚴重的延誤。

不過，歐洲委員會沒有明確說明，英國北愛與愛爾蘭邊境將怎麼辦。這是英國脫歐僵局中一個極為重要的議題。

下面來看看一些歐盟國家的凖備措施：

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愛爾蘭

愛爾蘭已經為英國脫歐凖備了相當長的時間。

顯然，英國無協議脫歐將給愛爾蘭經濟帶來嚴重的問題。

愛爾蘭在今年2月通過了英國無協議脫歐立法，其中包括方方面面的重要問題，如允許養老金和其他福利得以支付，跨邊境鐵路和公交汽車服務繼續，以及讓愛爾蘭公民可以繼續像現在一樣獲得邊境外的其它所有服務。

不過，愛爾蘭立法中並不包括最重要的問題：未來與北愛的陸地邊境究竟該怎麼辦。

愛爾蘭、英國和歐盟都表示，希望避免在邊境出現實在的邊檢關口。但是歐盟方面說，邊境上的貨物檢查還是有必要進行的，歐盟和愛爾蘭正在討論協商在愛爾蘭境內離北愛邊境稍遠處安排貨物檢查。

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法國

法國的海關已經在採取措施凖備英國脫歐，計劃在2020年年底之前額外招募700名員工應對脫歐局面。

法國還在網上公布了詳細的說明，為運輸鮮、活動物、魚類以及化學品、藥品和廢料提供建議和指引。

法國計劃開支5千萬歐元擴大港口的基礎設施，為增加的海關人員和邊檢設施提供場地。如果英國無協議脫歐，法國將設立新的邊防檢查站，檢查食品、植物和動物。

為了動物方面的檢查，法國已經推出了快速培訓，117名新的動物檢疫人員已經受訓凖備上崗，其中絶大部分將駐守在加來港。

法國議會今年1月通過法律，讓政府而不是議會有權引入新的緊急措施，應對英國無協議脫歐。這一法律甚至對生活、工作在法國的英國公民做出了規定。

法國政府網站上給公民和公司都凖備了有關建議和指引。

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德國

德國公布的英國脫歐信息沒有法國多，這讓德國的一些商界領袖和反對黨人士很不滿意。

德國政府特設了一個英國脫歐內閣，由總理默克爾親自掛帥。德國表示，已經充分做好了凖備應對可能的任何結果，其中包括英國在4月12日無協議脫歐。

德國在幕後與法國一樣也做了大量的凖備，其中包括招聘更多人手應對英國脫歐。

在關係到社保、稅務和金融服務方面，德國政府已經提出了新的法案，旨在為無協議脫歐創造法律的確定性。但是德國政府表示，當務之急是保護英吉利海峽兩岸公民的利益。

如果英國無協議脫歐，德國將讓英國公民有三個月的居住權和工作權，在此期間所有權利不變。但在此期間，英國公民必須申請居住許可證。

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荷蘭

荷蘭一直為英國脫歐繁忙凖備。去年，荷蘭政府表示，鹿特丹港口需要額外增加900海關關員，和145名動物檢疫獸醫。

荷蘭外交部還公布了《英國無協議脫歐影響公告》，其中警告如果英國無協議脫歐將伴隨有影響和問題。

公告說，321名海關關員已經凖備隨時上崗，另外14名邊防守衛將對進入荷蘭的英國公民進行檢查。

這一公告詳細說明了公民的權利。英國公民及其家屬在脫歐之前合法生活在荷蘭的將在15個月的時間內通過暫住證繼續保留他們的生活、工作和學習權。

荷蘭政府估計，大約4萬5千英國公民以及家屬目前在荷蘭有居住權，大約2萬人在荷蘭工作。

英國在荷蘭學習的學生還將繼續，但是任何計劃在無協議脫歐之後到荷蘭學習的學生將比現在支付高得多的學費。

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西班牙

西班牙宣佈需要額外增加860個機場和港口工作人員，應對人員、貨物和動物的邊檢。

但是與其他很多國家一樣，公民居留權是最為緊迫的問題。3月1日，西班牙內閣批准《英國人在西班牙措施》，讓英國公民在無協議脫歐的情況下仍然能夠繼續像現在一樣生活。

如果英國真的無協議脫歐，這一措施將成為法律，那麼生活在西班牙的英國人，必須在2020年12月31號之前申請外國人身份證，以保證他們的合法居住身份。

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直布羅陀

西班牙的預備方案包括了直布羅陀，不過某些額外的條件可能會適用，其中包括西班牙在有關直布羅陀，這個英國海外屬地未來與英國和歐盟涉及協議問題的否決權。

目前約有9千西班牙人在直布羅陀工作，西班牙政府說，現在的預備措施將確保他們與英國公民一樣享受同等權利。

直布羅陀政府應對無協議脫歐的凖備工作，主要放在其與西班牙邊境，每天有成千上萬的人要通過這一邊境，一旦無協議脫歐，邊境可能出現延誤。

直布羅陀政府還發出了一些通告，為公民提供醫保、駕駛、學習、銀行、手機漫遊等問題的建議。