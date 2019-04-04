圖片版權 Getty Images Image caption 這個鞭子的功能也是控制、懲罰

英國脫歐脫到/拖到如火如荼，一個從前幾乎永遠在屏幕後、陰影中的重要人物登台亮相：黨鞭。

豈止是被推到台前，還不時成為鎂光燈聚焦的中心呢！

那麼，什麼是黨鞭？他手中長鞭殺傷力有多大呢？

什麼是鞭？

讓我們先從什麼是鞭說起。

漢字中，鞭，作為名詞的原始意思是：驅使牲畜的用具，柔軟如繩；作為動詞，是指用鞭子抽或者打，引申意思是鞭責、鞭策。

在中國古代，鋼鞭是十八般兵器之一，和刀槍劍戟一樣可以致命。

之所以扯到這裏，是因為，搞懂了鞭字的本意和引申意思，也就基本上明白了英國「黨鞭」和他/他們的職權了。

什麼是黨鞭？

圖片版權 Getty Images Image caption 保守黨首席黨鞭史密斯：如今日子真難過

說白了，黨鞭（whip）就是黨內的紀律主管，職責是確保自己黨派的「人大代表」——下院議員——按照該黨的既定方針投票；確保在有重要投票任務時所有該來的代表都來投票，不得泡病假、開小差等。

執政黨在議會中多數席位不夠明顯時，黨鞭的作用更加重要：因為，每一票都可能都是決定性的。

比如最近在脫歐過程中，有一項非常關鍵、決定性的議案，最後以一票的微弱多數獲得通過，一票！可見黨鞭有多重要。

黨鞭可以是一個人，也可以是一群人。一群人組成的黨鞭辦公室中，領導是首席黨鞭。

目前英國執政的保守黨首席黨鞭(chief whip)是朱利安·史密斯（Julian Smith）。除了他，另外還有十幾條黨鞭協助工作。

黨鞭的作用是維持黨紀，議員的責任是「聽黨的話」（原文是「跟著鞭子走」，follow the whip）。

如果議員自己的「三觀」和黨發生衝突，投票時違背了黨的方針，問責、處罰的任務也歸黨鞭。處罰程度取決於錯誤多嚴重。

英國版「中紀委」？

圖片版權 Xinhua Image caption 中共黨鞭王岐山

和中國大陸政壇對比一下，黨鞭辦公室最對口的恐怕要算是中共中央紀律檢查委員會。

與首席黨鞭職權、職責最相似的，大概要算是中紀委書記。

中共最有名的一位中紀委書記王岐山，英媒報道中也曾稱他是中共黨鞭。據說，王岐山本人還是《紙牌屋》中那位重要角色、黨鞭的粉絲呢。

怎麼起了這麼個怪名？

Image caption 英國傳統活動：獵狐

黨鞭英語是Whip——鞭。

據說，這起源於英國歷史悠久的獵狐。獵狐中有個術語whippers-in，指的是在獵犬隊伍後面的那位騎手。他長鞭揮到啪啪啪，讓獵犬保持隊形，防止個別獵犬「開小差」。

重要的事情說三遍？

圖片版權 Getty Images Image caption 記得老師給你改作業嗎？下劃線，說明很重要

你有沒有過這樣的經歷：一看到郵箱裏老闆直接髮給你個人的郵件就冒冷汗？議員收到「鞭」的時候感覺可能也差不多。

「鞭」也指議員每周收到的黨鞭例行郵件，通告他們議會一周議程，哪些議案需要去投票，更重要的：你應該怎樣投票！

這些事項按重要程度排序，標明重要程度的方法很原始：下劃線。

一線鞭令（one line whip）：不願意來可以不來。如果來了，就要按黨的方針投票

二線鞭令：如有特殊原因可以提前請假，獲得批准之後可以不用來投票

三線鞭令：必須來投票，必須來投票，必須來投票！必須按黨的方針投票

反覆違背一、二線鞭令，可能要受黨內警告處分。三線鞭令相當於「甲級動員令」，違背後果相當嚴重。最嚴厲的懲罰是「收回黨鞭」（withdraw the whip），實際含義：開除黨籍啦。

不過，丟了黨籍，並不等於丟了「人大代表」的頭銜，議員還是可以繼續當下去，但只能算獨立議員。好處在於，以後就可以不用投違心票了。

退黨後果多嚴重？

圖片版權 Getty Images Image caption 「千面政客」？

如果議員確實不願意違心投票，可以主動提出「解除黨鞭」（resign the whip），大意是半退黨，具體規定非常複雜，恕不細數。

不過在英國，退黨、開除黨籍，並不一定意味著政治生涯從此畫上句號，東山再起還是有可能的。出路包括：做獨立候選人；跳槽加入另外一家政黨；求得原諒"恢復黨鞭"、重新歸隊；黨主動找你、為你恢復黨籍。

英國最著名的前首相丘吉爾，就曾兩次退黨（保守黨——自由黨——保守黨）。此舉頗有見風使舵之嫌，因此這位首相也被批評者稱為千面政客。