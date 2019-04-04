調查：哪一國家年輕人性愛濫用酒精毒品最嚴重

圖片版權 Getty Images Image caption 一些年輕人喜歡在性愛中使用毒品提高快感。

根據一項全球毒品調查（the Global Drug Survey）結果顯示，跟美國、加拿大、澳大利亞以及其他歐洲國家相比，英國人更可能在性行為中使用「娛樂性毒品」。

其中，尤其是英國年輕人以及高收入者更願意用毒品來助性。

參與該調查的人有22000人之多。

調查發現人們在性愛中最常用的毒品包括：酒精、大麻、搖頭丸以及可卡因等。

研究人員表示，了解人們使用毒品的習慣非常重要。因為毒品既能給人帶來快感，也能傷人。

因此，通過和使用者互動，可以為他們提供減少毒品危害的更讓人信服和細緻的相關信息。

以酒助性

圖片版權 Getty Images Image caption 飲酒助性

參與調查的58%男性和60%女性稱在過去一年中，他們在性行為前曾「飲酒助性」。

此外，可卡因、搖頭丸和喵喵（mephedrone）也是很受英國人青睞的性愛毒品。

喜歡在性行為中使用毒品的人有男有女，以及性取向不同的人士。但相比之下，同性戀男子和雙性戀男性「更有可能在性行為中使用毒品」。

其中，同性戀男子在性行為中使用毒品的比例比異性戀男子高1.6倍。

該調查報告的主要作者之一，倫敦大學學院的勞恩博士表示，知道了使用者人群後，減少使用毒品傷害的宣傳就不應該只面對同性戀和雙性戀男子，而是應該針對所有群體。

檢查至關重要

圖片版權 Getty Images Image caption 經常做檢查，減少傳染性病和艾滋病毒機會。

英國有關專家呼籲應該敦促那些在性行為中使用毒品助性的人經常進行檢查，因為使用毒品後可能會導致人們冒險，作出平時不會做出的大膽行為，因此可能會增加感染性病以及艾滋病毒的風險。

所以，專家說最好讓每個人都知道這樣做的潛在風險，進行經常性檢查。