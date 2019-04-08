盤點英國知名度最高的十大特產名牌與美食
- 2019年 4月 8日
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你知道英國知名度最高的地方美食佳釀土特產嗎？
很多人來英國，必吃英式早餐和炸魚薯條。其實，英國各地頗有一些很具地方特色的美食佳釀和土特產，當地旅遊信息上一定會詳細說明。
然而，英國人自己對這些地方美食特產有多大的認可和了解呢？英國最新的一項研究調查，找出了在英國識別度最高的地方特色產品，其中絶大部分是食品，包括17種奶製品、16種肉產品、14種酒、13種魚和9種水果、蔬菜和早餐穀物產品。
剛剛公布的《2019英國地方特色產品》（British GI Brands 2019）報告，總結了全英國共76項有地方標誌的產品，它們中的很多在全世界銷售，也受到歐盟的產地標誌保護。下面來看看在英國最有知名度的十大地方特色產品：
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