盤點英國知名度最高的十大特產名牌與美食

你知道英國知名度最高的地方美食佳釀土特產嗎？

很多人來英國，必吃英式早餐和炸魚薯條。其實，英國各地頗有一些很具地方特色的美食佳釀和土特產，當地旅遊信息上一定會詳細說明。

然而，英國人自己對這些地方美食特產有多大的認可和了解呢？英國最新的一項研究調查，找出了在英國識別度最高的地方特色產品，其中絶大部分是食品，包括17種奶製品、16種肉產品、14種酒、13種魚和9種水果、蔬菜和早餐穀物產品。

剛剛公布的《2019英國地方特色產品》（British GI Brands 2019）報告，總結了全英國共76項有地方標誌的產品，它們中的很多在全世界銷售，也受到歐盟的產地標誌保護。下面來看看在英國最有知名度的十大地方特色產品：

圖片版權 Getty Images Image caption 第十名：蘇格蘭牛肉(Scotch Beef）。產自蘇格蘭農場的特定品種的牛肉，對養殖以及屠宰過程都有規定。

圖片版權 Getty Images Image caption 第九名：哈里斯毛料(Harris Tweed) 。產自蘇格蘭哈里斯島的毛料，用當地盛產的羊毛為原料，傳統上手工編織而成。

圖片版權 Getty Images Image caption 第八名：威爾士羊肉（Welsh Lamb)。養殖在山青水秀威爾士的羊肉，味道鮮美肉質很嫩。

Image caption 第七名：康沃爾濃縮奶油（Cornish Clotted Cream) 。英式下午茶中的必備配料，康沃爾濃縮奶油與果醬一起抹在司空餅上混搭享用，別具滋味。

Image caption 第六名：坎伯蘭香腸（Cumberland Sausages）。產自英國坎伯蘭郡的香腸，豬肉餡含量必須超過九成，比一般的香腸要粗，盤起來可達半米長。

圖片版權 Thinkstock Image caption 第五名：斯蒂爾頓藍紋奶酪（Stilton Cheese）。斯蒂爾頓奶酪是受歐盟產品地理標誌保護的奶酪種類之一，只有在德比郡, 萊斯特郡以及諾丁漢郡三個地區生產，且需遵守一些製作過程原則的乾酪可以用此名字出售。

圖片版權 PA Image caption 第四名：梅爾頓莫布雷豬肉餡餅（Melton Mowbray Pork Pie）。2008年，歐盟授予梅爾頓莫布雷豬肉派"產地標誌保護"（PGI）——與香檳具有同樣的卓著地位。

圖片版權 Getty Images Image caption 第三名：蘇格蘭威士忌（Scotch Wisky）。1988年英國公布蘇格蘭威士忌法案，對材料、蒸餾製作方法、酒的度數等有嚴格的規定。

Image caption 第二名：澤西皇家土豆（Jersey Royal Potatoes) 。已經有140多年歷史的這款土豆，有獨特的清甜味道。每年這一品種的新土豆上市，意味著黑暗冬天的結束。

圖片版權 Getty Images Image caption 第一名：康沃爾肉餡餅（Cornish Pasty）。傳統的康沃爾肉餡餅餡料有：牛肉、土豆、蕪菁和洋葱，以鹽和胡椒調味後烤制。

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