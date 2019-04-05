圖片版權 Getty Images Image caption 越來越多人的人被網上購物的方便所吸引。

網購的方便著實令人愉悅，越來越多的人喜歡在網上購物。2017年，英國的網購銷售達到598億英鎊，這比起2016年網絡銷售增加了15.9％，而與此同時，實體店銷售額只增長了2.4％。

周五午飯時，你突然想起周六晚上一場聚會的晚裝還沒著落，可你這時又離不開辦公室。沒關係，網上點擊幾下，一件晚裝就進了你的購物車，下班後你就可以等快遞上門了。

但人們是否想過，這種高速增長的網購對環境造成的危害？

環境保護人士提出，目前日益增長的快遞業產生了更多的二氧化碳排放。

"英國的二氧化碳排放量相當大一部分來自交通運輸，二氧化碳排放水平實際上正在增加。"來自環保機構"地球之友"的沐娜•蘇雷曼（ Muna Suleiman ）說。

"快遞公司佔了很大的份量。近年來，我們看到不少進步，例如使用更加環保的運輸工具，像運貨腳踏車、電動貨車等，但我們確實需要看到綠色快遞成為更加普遍的現象。"

圖片版權 Roral Mail Image caption 這些新型三輪車的動力來自腳踏和電池結合。

皇家郵政的e-三輪車

每年，英國皇家郵政要遞送大約18億個包裹，遞送方式是走路、自行車和汽車。皇家郵政承諾，要採取措施進一步減少碳排放量。最近，皇家郵政推出了8輛 e-三輪車。

這些新型三輪車的動力來自腳踏和電池結合，皇家郵政的郵遞員們將在劍橋和倫敦的部分地區使用。

如果在6個月的試用期內成功的話，將推行到更多地區。

"我們的e-三輪車完全沒有碳排放，"皇家郵政公關主管大衛•古爾德（ David Gold ）說，"三輪車上的48v鋰電池在夜間充電，同時三輪車上的頂篷裝有太陽能板可以加強電力，另外踩踏剎車也能為其充電。"

英國皇家郵政已經有100輛電動車，還在計劃擴大電動車隊。

"我們擁有9萬徒步郵遞員，自2005年我們已經減少了29％的二氧化碳排放量，我們希望使用更多綠色快遞方式向英國三千萬住戶遞送郵件。"古爾德接著說。

圖片版權 Getty Images Image caption 倫敦市中心將劃出一個"最低碳排放區"，以改善空氣污染。

不久，倫敦市中心將劃出一個"最低碳排放區"，以改善空氣污染。這意味著一些排污嚴重的機動車進入倫敦將不得不交污染費。

英國政府希望其他城市也會效仿倫敦的榜樣，很多快遞公司都表示他們已經為此做了凖備。

為綠色投資

Yodel快遞公司說，他們為了減少碳排放做了相當大投資。該公司每年在英國投遞大約1.45億個包裹，最忙的時候可以達到每天投遞約100萬個包裹。

"我們在技術方面投資，試圖找出最有效率的快遞路線，考量司機的駕車方式，進一步減少碳排放。"Yodel的總經理安德魯•皮勒（ Andrew Peeler ）說。

"多年來我們都啟用一些騎車快遞員，今年春天我們將引進電動車快遞，另外還試驗使用壓縮天然氣卡車。"

另一家英國快遞公司DPD 也表示正在改變未來快遞車輛。該公司過去每年訂購1000輛使用柴油的奔馳凌特貨車，現在他們說，今後會只訂購電動車輛。

DPD的一篇聲明中說，"我們視自己處於科技前沿，但能走多快，就要看機車製造業的發展速度了。"

圖片版權 DPD Image caption 快遞公司DPD說，今後將只會購買電動運輸車輛。

快遞公司需要更努力

雖然快遞公司已經做出不少努力，但批評人士說他們做得還遠遠不夠。

"我們需要看到快遞公司只使用清潔能源動力的車輛。"英國綠色和平機構的首席科學家道格•帕爾（ Doug Parr ）說，"要做到真正的綠色，快遞車輛必須使用可再生能源。"

另外，他認為動力來源也不是唯一需要考慮的因素。

"很重要的一點是，這些車輛的設計結構需要有環保意識，它們的零部件在車輛報廢後還可以重新使用和回收利用。"道格說，"如果一輛電動車在製造和使用時主要能源來自煤炭，那麼這樣一輛車是否環保就該打個問號了。"

環保人士說，他們希望看到快遞公司啟用更多自行車和e-自行車，來減少空氣污染。

時尚人士的反思

"我從來沒有考慮過我的時裝要求對環境的影響。"漢娜•摩根（ Hannah Morgan ）承認自己網購上癮。她說她每年花大約9,000英鎊在網上買衣服，而大多數衣服又退回去了。

"我知道我大概會把80％的網購衣服退回去，我想反正是免費郵寄，我感覺我這種網上買買買沒什麼壞處。我從來沒想過我下的每一單會產生多少碳足跡。"

到了2019年初，在看了一個有關方便時裝對環境產生影響的紀錄片後，漢娜放棄了網購時裝。

"我對時裝業對環境產生的影響感到震驚，我開始檢查我在時裝網購軟件ASOS隨意放進購物車的東西，我會很容易就下單，並等候第二天快遞上門。"她為了遏制自己的網購慾望，刪除了網購軟件和郵箱裏的購物信息。

圖片版權 Hannah Morgan Image caption 酷愛網購的漢娜•摩根為環保，決定放棄在網上購買時裝。

她說："當然我才剛剛開始，但我很高興能邁出這一步，並希望自己能對環保做出微小而重要的改變。"

環保人士說，其實人們不必要做出像漢娜那樣的巨大改變。

"人們可以在網購時選擇比較環保的快遞公司，這樣可以表達消費者對綠色快遞的願望。"地球之友的蘇雷曼說，"網購時如果你可以選擇'點擊&自取'，到離家或辦公室不遠的地方自己取貨，也能夠減少貨車運貨的裏數。"

網購巨鱷做出了哪些努力？

網購巨鱷"亞馬遜"雖然不直接快遞，最近承諾要使"所有亞馬遜快遞最終做到零碳排放，2030年至少一半的亞馬遜快遞達到零碳排放。"

亞馬遜的聲明中說，"隨著電動車輛的改進，航空使用生物燃料，包裝材料再利用和再生能源，我們現在終於看到 了向顧客快遞做到零碳排放的曙光。"

但英國綠色和平組織的道格•帕爾說，像亞馬遜這樣的網購公司應該可以做到向他們使用的快遞公司提出更加嚴格的環保標凖。

"在商業鏈上，這是亞馬遜的業務，所以亞馬遜應該要求它所使用的快遞公司採用更加環保的送貨方式。如果它要提出一定的標凖，它是能做到的。"

圖片版權 Alamy Image caption 或許"點擊&自取"是減少碳排放的一條可行之路。

"點擊&自取"是答案嗎？

人們的網購慾望看來沒有下降的趨勢，或許"點擊&自取"是減少碳排放的一條可行之路。

顧客可以在當地商店或取貨點自己取網購貨物。不僅方便顧客，而且相對集中運貨也減少了運輸碳排放量。

當然了，也可能會事與願違 － 顧客開著自己的柴油車去取貨！