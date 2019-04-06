圖片版權 Peter Brady Image caption 2019年4月初發出的新護照，一本封面上有「歐盟」，一本沒有。兩本都能用。

英國脫歐這件事，千回百轉，不止一次在最後關頭兀然轉向，總是難以了斷，生活在英國和歐盟的人們總也擺脫不了那種無奈、無助和不確定帶來的不安。

脫歐延期，算是相對比較確定的進展，但英國一對伴侶遭遇了不確定中的確定，而這看得見摸得著的確定讓他們更加困惑不解，心裏更為忐忑。

他們同一天申請、同一天拿到英國護照，結果發現封面竟然不同：都是酒紅色，但一本有燙金的歐盟（European Union）字樣，另一本沒有。

新版酒紅色封面護照2019年3月30日啟用，封面和內頁去掉了「歐盟」二字。3月29日是原定英國脫歐日。

護照發放部門，英國內政部，解釋說舊版護照庫貨不能浪費，所以新舊兩個版本現在都有效，直到庫存清空為止。

修改護照封面和內頁，去掉「歐盟」二字的決定是早就做出的，但計劃沒趕上變化。

另外，英國內政部還決定從2019年底開始使用看上去跟歐盟護照相仿的深藍色封面護照。

圖片版權 Peter Brady Image caption 布萊迪先生的新護照和他女伴的新護照同日申請同日收到，封面卻不同，他感覺像是中了頭彩

真相

彼得·布萊迪(Peter Brady)拿到的是沒有歐盟字樣的新版護照，他表示「很高興」，他的女伴簡（Jan)拿到舊版護照，「很不開心」。

他們3月21日遞交了續護照申請。他收到的新護照是4月1日印刷的，封面和內頁都沒有歐盟二字。簡的新護照封面上還有歐盟二字，是4月4日印刷的。

布萊迪支持脫歐，所以對新護照很喜歡，唯一的不滿是顏色仍舊是酒紅色，是「過渡版本」。他想要一本深藍色封面的。

他還說，簡也支持脫歐，所以對發給她舊版護照很不高興。

一個可能的原因是護照印刷和庫存地點不同；布萊迪的護照來自蘇格蘭的格拉斯哥，簡的護照來自英格蘭的彼得堡（Peterborough）。

內政部發言人解釋說，在庫存清空前「短期內」繼續發放舊版護照，是出於避免浪費、對納稅人負責的考慮。

她說，封面不同的護照實質沒有絲毫不同，都是有效旅行證件。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @SpinHBarone TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5 — Susan Hindle Barone (@SpinHBarone) 2019年4月5日

「難以置信」

當然，反對脫歐的人拿到新護照發現封面上不見了歐盟二字，心情就不好。

蘇珊·巴羅尼（Susan H Barone）4月5日收到新護照，封面是新版的。她說自己當時「真覺得難以置信」。

巴羅尼告訴英國報聯社（PA），只要英國還是歐盟成員，英國護照封面就應該保持原樣。

她說：「我們畢竟還沒離開歐盟。我真的是驚呆了。」

她還質疑脫歐對英國有什麼好處；在她看來英國虧大了，絶對是弊大於利。

其他不少在3月30日以後收到新護照的人髮現封面沒變化時也很開心。

史蒂夫·洛維就是其中之一。他覺得英國脫歐遙遙無期，「到2029年還在討論脫歐呢」。