華為產品「安全性欠佳」：可能被英國國會禁用

英國情報機構「政府通信總部」（GCHQ）屬下的國家網絡安全中心（National Cyber Security Centre）早前批評中國科技巨頭華為的產品安全水平欠佳，為使用華為產品的機構帶來安全隱患。

BBC記者克利昂（Leo Kelion）報道，英國國家網絡安全中心的官員近日再次發聲，指出當地政府可能會因為華為這種「差劣」的產品質素，而禁止英國國會和其他工作性質敏感的部門使用華為的產品。

英國國家網絡安全中心技術總監伊恩·利維（Ian Levy）接受BBC節目「廣角鏡」（Panorama）專訪時指出，英國電訊商也可能因為這個原因，不在它們網絡的核心部份採用華為的產品。

英國政府通信總部上月發表的報告批評，華為編寫軟件的過程有問題，會導致旗下產品出現安全性隱患。報告又指出華為急急推出新產品，卻沒有修正一些已知的軟件問題。華為常務董事丁耘早前透過傳媒宣佈，公司將花費20億美元改善這些問題，希望「把這個挑戰變成往前發展的機會」。

但伊恩利維指出，華為改善旗下產品安全性之前，英國政府無法評估使用華為產品帶來的風險水平。

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英國官員的最新批評是什麼？

伊恩利維在專訪中回應丁耘的說法指對方沒有說服他，又批評華為產品的安全性仍然停留在「2000年的水平」，而英國政府目前沒有看到任何證據，證明華為的計劃「可以達成它聲稱可以達成的目標」。

伊恩利維認為，英國政府目前可以考慮的選項，包括局部限制使用華為的產品，例如禁止在國會大樓使用華為的通訊設備。

英國電信商會Mobile UK早前警告，如果當地政府禁止英國公司建造5G網絡時使用華為產品，可能會造成68億英鎊（約合88億美元）的經濟損失，也令當地5G網絡啟用日期推遲兩年。

一些網絡供應商選擇不在網絡的核心部份使用華為的產品，但它們仍然希望採購華為製造的天線和基站。

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英美的「共同風險」

多名美國官員先後警告歐洲國家，採用華為的產品將為它們帶來安生隱憂。美國國會共和黨議員科納韋（Mike Conaway）之前指出，外界不可知道華為什麼事候會應中國共產黨要求，偷聽美國國內的通訊。

科納韋去年提交法案，要求禁止美國政府與任何使用華為設備的公司做生意，美國總統特朗普後來把這個法案包含在國防預算案，其後獲得通過。華為之後在美國入稟法院控告美國政府，指這條法律違憲，案件仍在審理。

科納韋下一個目標是英國。他接受BBC節目廣角鏡訪問時指出，英國和美國有很緊密的關係，這個關係的其中一個部份是解決雙方共同面對的危機，例如使用華為產品帶來的風險問題。

「我們當然可以使用舊方法，返回互相寄送書信的年代，但如果我們要透過華為的設備進行電子方式通訊，至少會有一定的風險。」

但英國國家網絡安全中心技術總監伊恩·利維認為，如果雙方把通訊加密，那麼即使訊息被截取，截取人仍然無法解讀當中的資料。他指出，這些加密技術不會因為網絡設備的品牌影響。

他又指出，雖然GCHQ發現華為產品的水平有問題，當局不認為這是華為按中國政府的意願而「故意造成的」。

華為有什麼回應？

華為回應外界質疑時多次強調，中國政府從來沒有要求它在出口國外的網絡設備安裝後門。華為常務董事丁耘批評美國沒有使用過華為的設備、「甚至不知道華為的5G設備長什麼樣子」，就不斷批評華為產品有安全問題。

他說他不想猜測美國這樣做的動機。「我寧可善用有限的時間，去做一些更好的產品。」