哈里梅根大婚前後 英國媒體態度轉變

圖片版權 Getty Images Image caption 哈里和梅根即將迎來第一個寶寶

距離英國薩塞克斯公爵和夫人哈里和梅根小寶寶的誕生越來越近。英國媒體，特別是網絡媒體對這對新人的關注也越來越多。

一年前，哈里和梅根的王室大婚曾吸引了全球億萬觀眾的目光。媒體的報道大多數是喜慶和正面的。

但一年後，媒體以及網絡對這對新人的一些報道似乎變了調。

《太陽報》報道了女王伊麗莎白二世禁止梅根再使用哈里母親，已故戴安娜王妃的珠寶首飾。這一消息表明梅根與王室高級成員之間的關係越發緊張。

《每日快報》上個月也在一篇文章中稱「梅根是一個『很難打交道』的人，『哈里很痛苦』」。

無疑，無論是英國媒體還是社交網絡對梅根和哈里總是興趣不減。

不久前，梅根和哈里剛剛推出正式的Instagram帳戶時，不到兩天就擁有了340萬粉絲。

哈里王子

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哈里王子在2012年在阿富汗服役期間曾在一次採訪時表示，他很關注媒體對他的報道。但媒體的報道卻讓他生氣和不開心。

哈里年輕時曾因為未成年飲酒被媒體報道過。另外一次，他曾穿著納粹軍裝參加化妝派對挨過媒體「狠批」。

但後來哈里與媒體的關係有所改善。媒體甚至對哈里王子那種無拘無束的獨特風格開始欣賞，特別是在他沒有遇到梅根前單身一人時，總會給媒體「提供」很棒的照片，成為媒體喜愛的王室成員。

然而，《太陽報》老牌攝影師艾德華茲認為，哈里和梅根結婚後一切都發生了變化。

對英國報界來說，王室的故事和照片對讀者永遠具有巨大的吸引力。

去年5月在哈里和梅根的王室婚禮時，英國報業的採訪和報道機會幾乎被控制很嚴，這也引起英國報業一些資深人物的不滿。

而最近，英國媒體曾數次報道過梅根對手下工作人員曾有過分要求，以及梅根和哈里夫婦與威廉王子夫婦之間出現不和等。

這也使哈里與媒體的關係再次陷入低谷。

社交媒體

梅根本人稱，她自己盡量避免看報紙或是推特。她曾在參加一個討論時表示自己不看這些報道，因為這樣更安全。

今年1月份，美國《人物》（People）雜誌說，梅根的5位密友打破沉默，為梅根打抱不平。他們說梅根受到了全球的欺凌，媒體關於梅根的報道不屬實，撒謊等等。

梅根的朋友擔心這可能會給梅根和她的寶寶帶來影響。

美國好萊塢演員喬治·克魯尼（George Clooney）在接受澳大利亞雜誌WHO的採訪時表示，媒體對梅根的騷擾不亞於對當年的戴安娜王妃，真是歷史在重演。

一名美國學生也為梅根作了辯護， 21歲的勞拉表示梅根嫁入英國王室本來就不容易，特別是對一名有美國背景的女演員來說。

「作為美國人，我們很敬佩她。我們認為她很棒，」勞拉說。

《倫敦旗幟晚報》負責王室報道的老牌記者喬布森認為，跟社交媒體相比，主流媒體對王室的報道大多數還是比較正面的。

的確，來自社交媒體的網上惡意攻擊就更加猖狂。 上個月英國王室不得不為此齣台新網規，警告如果網上用戶惡意辱罵和欺凌的話，警察可能會採取行動。