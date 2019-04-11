英國脫歐：歐盟同意延期至10月底有何考量

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歐盟星期二（4月10日）表示，歐盟已同意將英國脫歐的最後期限延長至10月31日。

各國領袖周二召開峰會至凌晨，會後宣佈同意英國的「脫歐」時間延期，並會在6月作出第一次評估。歐洲理事會主席唐納德·圖斯克（Donald Tusk) 在會後記者會表示，此次延期為彈性延期，英國可以在期間做出任何決定。但他「向英國朋友發出信息」，「這一次，請別再浪費時間了！」

英國首相特里莎·梅（Theresa May，又譯文翠珊）表示接受提議。她強調英國仍希望盡速離開歐盟。

你的器材不支持播放多媒體材料 特里莎·梅接受提議。她強調英國仍希望盡速離開歐盟 （英文視頻）

脫歐延期：「一拖再拖」

周二在布魯塞爾舉行的歐盟高峰會，歷時五個小時通過決議。

梅首相之前告訴過歐盟各國領袖，她希望將英國脫歐日期從本周五推遲到6月30日。她又說，如果英國議會批准退出協議，她可選擇再將脫歐日期提前。

歐盟：請不要再浪費時間

圖斯克說，「此次延期決議完全由英國負責；他們仍然可以撤回協議，終止延期。」他又稱英國也可以重新考慮其戰略，或者選擇撤銷《第50條》（Article 50），完全撤銷英國脫歐的決定。

「讓我告訴我的英國朋友：此次延期與我預期相同，是具有彈性的延期。但時間比我的預期要短一些，但仍足以讓英國找到最好的解決方案。」他說。

你的器材不支持播放多媒體材料 圖斯克：請不要再浪費時間（英文視頻）

歐盟反應

歐盟委員會（European Commission ）主席讓-克洛德·容克（Jean-Claude Juncker）回應：「英國可能還是會參加歐洲議會選舉（European Election）——這似乎有點奇怪，但規則是規則，我們必須尊重歐洲法律，然後我們才能知道接下來的情況。」

特里莎·梅在會後對記者表示，如果英國議會在5月的前三周內撤回此項延期協議，那麼英國就無需參加歐洲議會選舉。

梅首相稱，在她的延期協議獲得該國議會批准之前，英國將持續擁有歐盟正式的會員權利和義務。

她補充說：「我知道許多人都十分沮喪，但我不得不要求延期」， 「遺憾的是，還沒能夠說服議會。」

這是特里莎·梅第二次到歐盟總部要求延長脫歐期限。目前為止，英國國會表決拒絶了特里莎·梅去年與歐盟達成的脫歐協議，而下議院也投票反對無協議脫歐（no deal brexit）。

圖片版權 Peter Brady Image caption 2019年4月初發出的新護照，一本封面上有「歐盟」，一本沒有。兩本都能用。

歐盟內部之前在提供英國脫歐延期方案存有分歧，但他們必須依法達成協議並作出決定。

BBC記者凱蒂亞·阿德樂（Katya Adler）分析，此次延期到可說是法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）勝利的一天，因為他是談判會議室中發言最強硬的一人。

BBC事實核查：為何英國延期脫歐讓歐盟各國煩憂

BBC事實核查記者克里斯·莫里斯（Chris Morris）

歐洲理事會主席唐納德·圖斯克之前曾敦促歐盟領導人，在討論推遲脫歐的最新請求時不要羞辱特里莎·梅。但其他27個歐盟國家仍可能對談判期間的任何延期施加嚴厲條件，以確保各國能保護到自己的利益。

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歐盟27國在想什麼？

歐盟一開始主要是要求英國履行5月23日如期舉行歐洲議會選舉的承諾——如果那時英國尚未脫歐。

布魯塞爾峰會（10）的結論草案卻表示，如果英國未能舉行歐洲議會選舉，英國將在6月1日自動脫歐 ，甚至是以無協議脫歐方式脫歐。

可是，即使英國舉行了歐洲議會選舉，英國選出的歐洲議會議員也將參加7月歐洲新議會的第一屆會議。一些歐盟代表擔心「不滿的英國代表可能會在歐洲議會上阻止歐盟在一系列重要問題上取得進展。」

不同歐洲成員國對這種威脅的嚴重程度有不同看法，但這顧慮肯定是歐盟內部正討論的關鍵問題之一。特里莎·梅曾承諾，英國仍將是一個「建設性和負責任"的成員，並恪守其與歐盟其他國家真誠合作的責任。」

在布魯塞爾，這是一個具有重要意義的宣稱，但它無法約束日後任何一個英國政府會以此與歐盟合作。

不讓英國有機會插手歐盟未來

歐盟在未來幾個月內將做出一系列重大決策。它不希望英國脫歐阻礙到他們。

首先，歐盟政治結構頂端將有一個重要變化。歐盟委員會的新主席必須由歐盟領導人提名，並經歐洲議會批准。由11月1日起接替正在退休的讓-克洛德·容克。12月1日，一位新的歐洲理事會主席將接替圖斯克上任。

但是，這兩項任命都將來自「有限制性多數表決制。」 換言之，不需要得到所有歐盟成員國一致同意。這將限制不開心的英國政府有能力阻止歐盟關鍵事務。

Image caption 英國前首相卡梅倫三年前發起脫歐公投，現在依然「無怨無悔」。

「我們一直都戒慎恐懼。」一位歐盟高級官員說，「雖然實際上，未來一年你沒辦法否決太多事。」 但是，歐盟還有其他一些重要事要做，尤其是2021至2027歐盟未來7年預算的規模和形態，不希望未來還有英國阻擾。

新委員會的預算談判將如火如荼展開，至少一年內不會作出決定，但預算需得到全體同意。這就是為什麼任何英國脫歐延期的時間，幾乎肯定會如圖斯克所說的那樣「不超過一年」的原因之一。

英國佔據了太多時間

英國脫歐已佔據了太多時間，業已轉移了歐盟對其他議題的關注。

現在歐盟領導人寧願專注於自己的未來，而不是為一個試圖離開他們的國家不斷在內部辯論。因此，領導人必須決定他們對英國脫歐延期的條件，他們希望聽到特里莎·梅重覆她還能合作的承諾。

圖片版權 PA Image caption 3月23日，倫敦舉行大規模示威遊行，要求將脫歐協議交於民眾第二次公投表決。

現在歐盟處理英國脫歐的棘手問題來到：「是否需要在英國延期脫歐期間，進行正式審查程序？還是歐洲理事會決定『繼續處理此事』就夠了？」（歐盟的行話：密切關注它 ）

德國總理默克爾告訴德國議會：「我認為延期應該越短越好。」

「但它又需要足夠時間以創造平和的空間，因此我們不必每兩周見一次談論相同主題」，她補充說。