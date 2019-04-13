英國狠打裙底偷拍 立法保護女性受害者

圖片版權 @BEANIEGIGI Image caption 馬丁曾遭人裙底偷拍。

肆虐東亞的偷拍文化讓許多女性在使用公共衛生設施時膽戰心驚。

其實，英國也有偷拍現象，特別是在一些公眾場合偷拍女性裙底（upskirting）。

但現在，英格蘭和威爾士已經正式立法，把裙底偷拍定為刑事犯罪。觸犯者將面臨最高兩年監禁。

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顧名思義，裙底偷拍是指把鏡頭伸到女性裙底，試圖偷拍女性內褲或生殖器的照片或視頻。

BBC法律事務記者科爾曼分析說，在該法律出台前犯罪者只能按偷窺（或叫窺陰癖，voyeurism）或是在公共場所有傷風化罪來處理。

但無論是偷窺還是公共場所有傷風化都不適用於裙底偷拍現象。

因為偷窺者可能是躲在「暗處」偷拍，而後者則需要有目擊者。

裙底偷拍往往是在受害人沒有注意或不知情的情況下進行的。

新法

Image caption 裙底偷拍已經有法可循

因此，這次政府出台的新法就是專門針對裙底偷拍的。

該法律涵蓋範圍包括以「取笑為目的」的偷拍，或是狗仔隊拍攝一些冒犯性的照片等。

比如，未經同意把鏡頭伸到別人衣服底下，為了能偷拍到性器官或是臀部，不管是否中間隔著衣服。

犯罪人偷拍的目的是為了獲取性滿足、或是羞辱當事人。給受害者帶來不安和驚嚇等。

2019年的偷窺法還確保要把犯罪情節嚴重者放到性犯罪者「黑名單」上。

由來

英國這一新法的推出要感謝多年來為此呼籲奔走的馬丁女士。

2017年，馬丁在倫敦海德公園參加一次音樂節時，遭一名男子用手機伸到她腿中間偷拍。

馬丁發現後前去報警，但當時並沒有相關法律。最後，警察也只好結案。

幾天后，馬丁把自己的經歷貼到社交網站臉書（Facebook）上，引起巨大反響。許多女性表示跟她有類似經歷。

馬丁也開始呼籲改變相關法律。經過長久努力終於得以實現。

英國司法部說，這項新法旨在「禁止這種有辱別人的做法。同時，對肇事者起到震懾作用、更好保護受害人以及把更多的犯罪者繩之以法」。

馬丁則表示，希望這一法律變化能讓人們在舉報這樣的犯罪時感到「更自在些」。

裙底偷拍在蘇格蘭早就是犯罪行為，但在北愛爾蘭仍然不是。