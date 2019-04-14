梅根快將產子 小孩也許逃不過給美國納稅的命運

圖片版權 Getty Images Image caption 梅根的預產期是今年四月。

英國薩塞克斯公爵和夫人哈里和梅根凖備迎接他們第一個孩子。作為英國王室的最新成員，這個孩子出生之後，立刻就會成為眾人的焦點。除了一般王室粉絲，這個小王子或小公主還會受一個美國政府機構關注：稅務局。

梅根目前仍然是美國公民，而她的孩子也將繼承梅根擁有美國國藉。美國的稅務法規要求所有美國公民要申報收入，即使他們長居海外，讓美國政府核稅。

BBC商務記者佐伊·托馬斯（Zoe Thomas）報道指，美國公民要向稅務局申報的除了普通收入，還包括任何價值超過15,797美元的禮物、價值超過200,000的資產和在美國境外持有的任何銀行帳戶。

換句話說，梅根日後每次為孩子搞生日派對，除了邀請親友，可能還需要邀請一個稅務專家，看看孩子得到的禮物是否需要通報美國稅局。

圖片版權 Reuters Image caption 梅根目前是美國公民，她的孩子將同時擁有英國和美國國藉。

有甚麼需要申報？

哈里和梅根經常代表英女王出席各種活動，因此他們生活開支由菲臘親王提供，作為酬勞。菲臘親王的收入就來自「康沃爾公爵領地」（the Duchy of Conrwall）。這個領地在1337年創立，為英國王室提供收入來源。

BBC商務記者佐伊·托馬斯認為，哈里可能會把錢存入一個獨立戶口，而不是一個與梅根一起開設的戶口，令美國稅局無法得知王室的財政狀況。但如果梅根或她的孩子從任何人直接得到金錢或禮物，那麼她就必須申報。

除此以外，梅根曾在美國電視連續劇《金裝律師》（Suits，又譯《訴訟雙雄》或《無證律師》）演出。電視台重播這部劇集的時候都會向梅根付錢，她也必須申報這些收入。

美國稅務專家阿什利（Sam Ashley）說，梅根要繳稅並不是大問題，英國王室更擔心的，是讓其他人知道王室內複雜的財政狀況。

阿什利說，英國王室有一些複雜的信託基金，把財產傳給王室繼位人，英國王室「大概不想美國政府知道當中的詳情」。

圖片版權 Getty Images Image caption 根據美國法律，如果梅根或她的孩子收到價值超過15,797美元的禮物，將要向美國稅務當局申報。

梅根可以放棄美國藉嗎？

外界預期梅根會申請入藉英國，但那需要時間。哈里早前透過發言人指出，梅根任何時候都會遵守英國出入境法律。換句話說，梅根要在英國待五年，才有資格申請入藉。她取得英國國藉後，就能放棄美國國藉，到時候就再不需要給美國政府繳稅。

但梅根的孩子就要待到16歲，才能申請放棄美國國藉，避開向美國政府繳稅的責任。

許多知名人士都曾經因為稅務問題放棄美國國藉，包括英國前外相約翰遜（ Boris Johnson）。他在美國出生，因而自動獲得美國國藉。

他出售自己在倫敦一家房子後，美國稅務局要求他就賣房子的收入繳稅，約翰遜在2013年公開批評美國的稅務制度「十分荒誕」，隨後在2016年放棄美國國藉。