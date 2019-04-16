圖片版權 DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Image caption 在泰晤士河上的滑鐵盧大橋，許多抗議者被警方逮捕。

抗議團體「反抗滅絶」（Extinction Rebellion）在倫敦舉行「佔中」示威活動，進入第二天，使市中心的交通陷入癱瘓。

該組織還在滑鐵盧大橋，議會廣場和牛津街安營扎寨。警方說，倫敦市中心50萬公眾受到影響，55條線路的公交車不得不改道繞行。

倫敦警察廳說，截至周二（16日）中午12點30分，已經超過200人被捕。其中絶大多數是因為涉嫌擾亂公共秩序罪被拘留，另有5人涉嫌在泰晤士河畔的殼牌公司總部大樓造成破壞受到起訴。

圖片版權 Getty Images Image caption 警方說，抗議者阻塞交通，拒絶散開。

警方表示，「持續不斷的抗議示威嚴重擾亂了公共交通，當地的商店營業以及公眾的正常生活秩序。」

抗議團體「反抗滅絶」表示，他們希望「讓倫敦陷入癱瘓」，連串的抗議活動將持續到4月29日。

圖片版權 Reuters Image caption 一些示威者被警方從滑鐵盧大橋上抬走。

該組織已經呼籲「增援力量」，繼續堵塞滑鐵盧大橋的交通。

圖片版權 Reuters Image caption 抗議團體"反抗滅絶"在倫敦市中心「安營扎寨」。

數以百計的抗議者試圖反抗警方的清場行動，其中4人用強力膠水和鐵鏈在滑鐵盧大橋上將自己鎖在一輛大卡車的下面。

來自被倫敦的42歲男子本·莫斯（Ben Moss）表示，他用強力膠水將自己牢牢地粘在大卡車的鐵板上，「是為了氣候危機和生態瓦解的道德問題而採取的個人行動。」

他說，「我之所以這樣做，是因為我希望政府採取行動。」

Image caption 在泰晤士河的滑鐵盧大橋上，4名抗議者用強力膠水和鐵鏈將自己鎖在一輛大卡車的下面。

周一（15日），抗議者將一艘粉色的小船安放在牛津街圓形廣場（Oxford Circus）。一些示威者用土辦法將他們自己手臂鎖在一起。還有一些示威者對位於泰晤士河畔的殼牌石油公司總部大樓造成損害。

「反抗滅絶」（Extinction Rebellion）是在什麼組織？

自從去年成立以來，該組織成員開展了一系列抗議活動，其中包括阻塞大橋，在唐寧街首相府門前潑灑假血，阻塞BBC大樓出口，在議會大廈內舉行半裸抗議。

圖片版權 PA Image caption 警方下令將抗議者限制在市中心的大理石拱門（Marble Arch）地段。

「反抗滅絶」組織提出3項訴求：要求政府「在氣候變化問題上要講真話」，要求在2025年將碳排放量降至零，要求建立一個國民大會監督減排進展。

不過引發爭議的一點是，該組織試圖爭取被捕人數越多越好。

圖片版權 DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Image caption 周一（15日），抗議者將一艘粉色的小船安放在牛津街圓形廣場（Oxford Circus）。

該組織的創建人之一羅傑·哈勒姆（Roger Hallam）認為，群眾的參與以及公民抗命將使社會變革的可能性最大化。

但是批評人士說，該組織沒有必要擾亂秩序和浪費警方時間，因為警力已經很緊張。

抗議活動的組織者說，他們在全球33個國家80座城市組織了抗議活動。

許多在倫敦市中心旅行的人士批評該組織抗議活動干擾交通，還有一些人士形容抗議者的破壞行動「令人厭惡」。

Image caption 「反抗滅絶」組織設立「免費粥棚」，為抗議者提供後勤保障。

政府表示，當局抱有和公眾一樣的熱情，希望共同應對氣候變化，「為子孫後代保護地球」。

商業，能源和工業戰略部表示，自1990年以來，英國的碳排放量減少44％。

政府的一位發言人表示：「我們已向獨立氣候專家諮詢有關零排放目標的建議，制定了向低排放車輛過渡的計劃，並通過我們的清潔空氣戰略大幅減少了污染。」