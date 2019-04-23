凱特王妃發佈路易王子一歲生日照
- 2019年 4月 23日
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英國劍橋公爵夫人凱特發佈幼子路易王子的官方照片，標誌路易王子的一歲生日。
從凱特王妃拍攝的照片可以看見，路易王子在諾福克郡的英女王桑德靈厄姆府安梅爾大宅前展露笑容。
路易王子在去年4月23日出生後不久，凱特還為他拍攝了第一張官方照。
路易王子是英國王位的第五順位繼承人。
他的姐姐夏洛特公主在今年的5月2日將滿4歲，哥哥喬治王子在7月22日將滿6歲。
這張照片在路易王子的曾祖母英國女王於復活節周日度過93歲生日後發佈。
英國皇室未來更會多添一名新成員。預期薩塞克斯公爵夫人梅根將會在四月底至五月初誕下嬰兒。