美國拉攏盟友「封殺」中國通訊設備公司華為的計劃再受挫折。英國首相特蕾莎‧梅（Theresa May，又譯文翠珊）據報無視內閣成員反對，容許華為參加建設英國5G網絡的「非核心部分」。

英國《每日電訊報》指出，特蕾莎‧梅決定華為可以為英國5G網絡提供通訊天線等設備。但這仍然引起多個內閣官員憂慮，包括內政大臣賈偉德（Sajid Javid）、外交事務大臣傑里米‧亨特（Jeremy Hunt，又譯侯俊偉）和國防大臣威廉姆森（Gavin Williamson，又譯韋廉信）等。

美國多月來嘗試阻止各國使用華為製造的通訊設備，指控對方可能會按中國官方指示，在它製造的設備中裝設「後門」，讓北京截取通訊。美國早前更指出，如果盟國堅持使用華為設備，可能影響雙方的情報分享。澳大利亞、新西蘭等國早前先後宣佈將順應美國要求，禁止華為參加建設當地5G網絡。

華為回應報道時說，它仍然在等候英國政府就它參與建設5G網絡作正式決定，對英國政府「以證據行事」的處理方式感到「欣慰」。

圖片版權 Getty Images Image caption 特蕾莎‧梅的多名內閣成員據報都反對她的計劃，容許華為有限度參加英國的5G網絡建設。

英國政府發言人拒絶確認《每日電訊報》的內容，指有關國家安全的討論都是機密資料，相關消息會在「適當時候」發佈。

這無阻多名英國官員批評特蕾莎‧梅的決定。英國國會外交事務委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）接受BBC訪問時指出，建造5G網絡時要分別出「核心」與「非核心」範圍不是一件容易的事。

他解釋說，5G網絡把「所有東西都連結起來，要決定核心與非核心部份的界線很困難。」

但英國國家網絡安全中心（NCSC）主席馬丁（Ciaran Martin）認為，5G網絡裏一些部件只是負責傳送資料，他有信心政府可以凖確衡量網絡建成後，各個部分需要什麼措施確保通訊安全。

你的器材不支持播放多媒體材料 華為的5G「城堡」與「後門」之憂

華為產品「安全水平欠佳」

英國與美國、加拿大、澳洲和新西蘭都是「五眼聯盟」的成員，互相分享情報。加拿大目前未決定是否禁止華為參加建設當地5G網絡，但彭博社引述消息指加拿大「很有可能」禁止華為參加當地5G建設。

英國情報部門政府通信總部（GCHQ）早前發表報告，沒有指控華為故意在產品中裝設「後門」，而是批評華為產品的安全水平欠佳，為使用華為產品的機構帶來安全隱患。

圖片版權 AFP Image caption 多名美國官員，包括國務卿蓬佩奧以強硬措辭向盟友發出警告，切勿使用中國科技公司華為的產品。

當地國家網絡安全中心技術總監伊恩·利維（Ian Levy）早前接受BBC訪問時指出，如果通訊雙方把訊息加密，那麼即使它被截取，截取人仍然無法解讀當中的資料。他指出，這些加密技術不會因為網絡設備的品牌而受到影響。

他又指出，雖然GCHQ發現華為產品的水平有問題，但當局並不認為這是華為按中國政府的意願而「故意造成的」。