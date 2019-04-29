網絡暴露狂：她手機上突然彈出一張男人裸照

上班路上。我正在看手機。突然，屏幕上彈出一張男性裸照。瞬間，難堪吞噬了我，好像是我在大庭廣眾中一絲不掛。

蘋果手機問我，是接受還是拒絶陌生人「隔空投送」的裸照。照片上，他站在鏡子前，陰莖勃起......

這張照片看起來認真P過，過濾，銳化，背景虛化。

給陌生人髮照片，他還真沒少費勁。

我的第一反應是：拒絶。

但是，裸照給我留下的那種不安全感和恐懼，我卻無法拋下。

受日漸強大的女權運動影響，我一直以為自己很堅強，任何男人、任何侮辱我都能對付。我不想這事就這麼算了，我開始在地鐵車廂裏前後左右仔細觀察，想找到像裸照的那個男人。

從貝克街到牛津街（註解：倫敦棕線上的地鐵站，其間一共三站），車廂裏所有的男人我看了個遍。

走出車廂，我的屏幕上再一次彈出這人的裸照。

站台上，我就走在他身後，但是，我不知道該怎麼辦。真是他嗎？他和照片上的男人確實有相似之處，腿很長，胳膊很細，臉型也一樣。我能說什麼呢？

扶梯上，我就站在他身後。我能看到，他的手機屏幕上打開的正是圖片和「隔空投送」！

但是，當他和我四目對視的時候，我所有的憤怒、想好的譴責他的所有字眼一下子蒸發到無影無蹤。我什麼也說不出口，我不能問他為什麼，我也不能責罵他。我太害怕了， 只好安慰自己：我憤怒的目光已經讓他讀懂我的意思。

事實是，不管我自認為多堅強，他一張照片，就把我變成一個軟弱的女人，受辱，卻無法自衛。

這種感覺一整天揮之不去，那一幕在我面前反覆閃現。

Image caption 隔空投送：用戶可以選擇、限定與誰分享

後來，我花了一些時間搜索有關在公交車上給人「隔空投送」裸照的現象，知道這還有一個名字：網絡暴露。

我還發現，許多人都曾遇到過類似的問題。

什麼是「隔空傳送」？

BBC科技記者克萊曼（Zoe Kleinman）

2011年蘋果公司推出文檔共享服務「隔空傳送」（AirDrop），用戶可以在蘋果設備之間迅速、無線分享數據。

「隔空傳送」可用來分享照片、視頻、通訊錄和其他文檔，但是，收、發只限於蘋果產品之間。

「隔空傳送」使用藍牙和Wifi，均需開啟才可隔空收發，並且，個人熱點必須關閉。

iPhone或者iPad需要安裝iOS7（2013年推出）以上版本，才可使用「隔空傳送」功能。

在通用設置菜單頁面，蘋果用戶可以選擇「隔空傳送」僅接受設備通訊錄中已有聯絡人髮送的內容，或者將「關閉」設置為默認狀態。

案卓設備也有類似功能，叫做「安卓播送」（Android Beam），使用近距離無線通訊技術（NFC）實現文檔共享。

NFC是無線支付的主要技術。關閉NFC，則無法使用「安卓播送」。

Image caption 警方敦促公眾：受到騷擾盡快報案

其他女人也曾遭遇過的「網絡暴露」狂。

愛瑪·威爾遜（Emma Wilson）的經歷也發生在倫敦地鐵上，她向英國交通警察廳報了案。

愛瑪說，當時接待她的那個男警察說「無法調查」，因為案子太多、線索太少；他還說，「不就是照片嗎，」並且建議愛瑪今後在公共場所關掉「隔空傳送」功能。

「隔空傳送」意味著在不暴露號碼的前提下，手機之間即可以即時分享文檔。

幾個月過去了，愛瑪說，每每想到這一切，她依然很生氣。

蘋果公司建議，為了保護自己免受騷擾，可以關閉「隔空傳送」功能、或者設定為「僅限聯絡人」。

英國交通警察廳探長庫珀爾（Ashley Cooper）說，平均下來，每個月收到兩、三起網絡暴露的報案。

庫珀爾強調，人們應該重新檢查自己的隱私設置。

但是，「結束針對女性暴力聯盟」的負責人克萊斯（Rachel Krys）認為，不應該把責任全歸在女人頭上。

她說，警察不應該總是告誡女人應該做這做那、讓女人改變自己的行為，否則可能會有男人侵犯她們的隱私。

愛瑪也認為，問題的關鍵不在於女人關掉一項很有用的功能，而在於男人，根本不該發送這類不雅照片。

她說，現行體制讓她「非常氣憤」。新技術女人需要小心使用、謹慎看待，否則「可能誘惑男人來騷擾我們。」

英國政府正在考慮在英格蘭和威爾士採取措施，保護公眾免受不雅裸照的騷擾。

英國議會「女性和平權」委員會提出新的法律草案，強調以預防為主，不要總是說女性必須改變行為，而是要首先改變那些騷擾別人的男性的行為。

圖片版權 BTP Image caption 英國交通警察廳鼓勵公眾報案的招貼畫：報案才能破案

網上也有一些公眾請願，提議將網絡暴露定為犯罪行為。

但是也有人（其中包括克萊斯）認為，定罪並不是方法，必須有保障機制，確保公司在開發技術軟件時考慮女性、以及可能對女性帶來的影響。

英國交通警察廳說，眼下對付網絡暴露的最好辦法是報案，而且要盡快報案。

庫珀爾探長說，網絡暴露報案率很低，因為受害者或許覺得案件性質不夠嚴重，或許不知道去哪裏報案。他說，每多一個人報案，警察距離抓住暴露狂就又近了一步。