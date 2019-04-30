英國大學僱用「教學助理犬」為學生減壓
- 2019年 4月 30日
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英國密德薩斯大學「僱用」了五隻拉布拉多犬，為學生減壓，減低學生輟學的機會。
五隻拉布拉多犬成為了英國密德薩斯大學的「教學助理犬」，主要工作是幫助學生減壓。
工作人員聲稱這是在大學中最有系統地使用狗只的計劃，它們都有自己的職員證。
「你確實可以感受到壓力指數在下降，」密德薩斯大學的臨牀技能主管菲奧娜·薩瑟斯 (Fiona Suthers) 說。
「這太美妙了，我們都很渴望可以繼續及擴張這個計劃。儘管小狗只是坐在課室的一角，它們帶來的影響卻難以形容。」
「我們最初實行這個計劃時，並沒有想過會這樣成功。」
薩瑟斯表示所有狗只都受過專門的訓練及經過嚴格評估，確保它們的性格適合入職。
上月白金漢大學校長安東尼·塞爾登爵士 (Sir Anthony Seldon) 表示支持用狗只為學生減壓。
「最快及最有效改善學生的精神健康及令到他們感到安全的方法，是讓英國的每一間學校都有最少一隻狗。」塞爾登爵士說。
英國教育大臣達米安·海因斯 (Damian Hinds) 支持這個做法，表示「寵物的確有幫助」。