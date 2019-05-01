英國防相威廉姆森因「華為洩密」調查被開除

圖片版權 Reuters Image caption 威廉姆森從2017年起開始擔任英國防相。這也是他職業生涯中首個內閣職位。

英國唐寧街首相府確認，防相加文·威廉姆森（Gavin Williamson，又譯韋廉信）因涉嫌從國家安全委員會洩露有關政府就華為的討論被開除。

這是首相特雷莎·梅在就洩露事件舉行聽證會後作出的決定。唐寧街說，首相已經「失去對威廉姆森繼續擔任此職的信心」。

但威廉姆森本人否認該指控。他對BBC政治事務編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg）說，他和他的團隊絶不會將國安會討論的內容洩露給媒體。

威廉姆森從2017年起擔任英國防相。這是他職業生涯中首個內閣職位。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @bbclaurak Just spoken to Gavin Williamson who still denies he was the source of the leak from the National Security Council - says neither he nor his team would ever leak from NSC — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 2019年5月1日

英國《每日電訊報》上月報道，從國家安全委員會洩露出來的消息顯示，特蕾莎‧梅已經決定華為可以為英國5G網絡提供通訊天線等設備。但這仍然引起多個內閣官員憂慮，包括內政大臣賈偉德（Sajid Javid）、外交事務大臣傑里米‧亨特（Jeremy Hunt，又譯侯俊偉）和國防大臣威廉姆森等。

分析人士指出，這一決定可能讓英美關係受挫，因為美國多月來試圖阻止其盟友使用華為產品。當時，華為在回應報道時說，它仍然在等候英國政府就它參與建設5G網絡作正式決定，對英國政府"以證據行事"的處理方式感到"欣慰"。

首相府並沒有正面回應《每日電訊報》的報道。中國駐英大使劉曉明上周在英媒刊登文章說，英國應該就是否允許華為幫助建設英國的5G網絡做出 "獨立" 的決定。

有關華為討論的洩密事件，很快引起了唐寧街的警覺與擔憂。批評者說，作為國家討論機密的最高機構，國家安全委員會中談論的任何議題都不應被外人所知。於是，政府開始介入調查。

威廉姆森與中國

作為防相，威廉姆森曾因就南海議題表態惹惱中國。去年年底，威廉姆森表示，英國可能在南中國海和加勒比海等地建新軍事基地，真正發揮"全球作用"。

今年二月，他在英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）的講話中表示，面對俄國和中國的挑戰，英國需要更強大的武裝部隊展示"硬實力"。

他同時表示，英國皇家海軍新的 "伊麗莎白女王"號航空母艦首次行動任務是部署到太平洋地區，在那裏中國與一些其它國家捲入了南海領域爭端。

圖片版權 Reuters Image caption 威廉姆森在二月份的一次講話中表示，面對俄國和中國的挑戰，英國需要更強大的武裝部隊展示"硬實力"。

此番講話也引發英國多方爭議和批評，首相特蕾莎·梅也與國防大臣派航母去南海的表態保持距離。

首相官方發言人回應媒體時表示，中國是"一個和我們（英國）有著牢固和建設性關係的國家。"