科學家在英國淡水蝦體內發現古柯鹼

圖片版權 King's College London Image caption 研究人員收集英國薩福克郡的河流淡水蝦

研究發現，科學家在測試河流中的化學品時，在淡水蝦體內發現古柯鹼（又稱可卡因）。

英國倫敦大學國王學院的研究人員與薩福克大學（University of Suffolk）合作，在薩福克郡的15個不同地點進行測試。

報告中提到，在所有淡水蝦的樣本中都發現古柯鹼。

其它違禁毒品，例如氯胺酮（俗稱K仔），都在大部份淡水蝦樣本中找到。

研究人員稱這個是一個「令人意外」的發現。

薩福克大學教授尼克·貝利（Prof. Nic Bury）稱，「如果要判斷在海洋生物中找到古柯鹼，是一個薩福克郡、整個英國或是世界的共同問題，我們需要作更多研究。」

「環境健康議題引起公眾關注，原因是問題涉及氣候變化及微塑膠污染。」

「不過，英國『隱性』化學品污染（例如毒品）對野生動物健康的影響，需要得到更多的關注。」

Image caption 薩福克大學教授尼克·貝利是其中一名研究人員。

發表在科學期刊《國際環境》上的報告研究了各種野生動物，例如淡水蝦，受各種微污染物影響的狀況。

除了毒品外，在收取的淡水蝦樣本中，也發現其他違禁農藥及違禁藥。不過，他們表示，它們對生物的潛在影響「應該較低」。

圖片版權 Geograph/Roger Jones Image caption 科學家在英國薩福克郡15個不同地點收取樣本

英國倫敦大學國王學院利安·巴朗博士（Dr. Leon Barron）表示，「在野生動物中經常發現毒品的情況令人感到意外」。

「我們可能期望在倫敦這樣的城市地區看到這些，但不會在較小的地方或鄉村地區看到這些「。

」在淡水蝦中發現很久以前已被禁止使用的農藥，為我們帶來艱巨的挑戰，因為我們不清楚它們的來源。「