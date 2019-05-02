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英國首相首相特里莎·梅（Theresa May），本周三（5月1日）以「不當洩密」為理由，解除英國防大臣加文·威廉姆森（Gavin Williamson）的國防大臣職位 ，震撼英國政壇。相關評論指出，這是在梅首相的脆弱政權在脫歐泥淖中自保的一種努力。亦有評論稱，此乃威廉姆森利用華為5Ｇ議題，爭奪首相大位的失敗舉措。最新消息指出，工黨今日要求警方就洩露國家會議機密一事展開調查。

開除威廉姆森是首相特雷莎·梅在就洩露事件舉行聽證會後作出的決定。

唐寧街聲明稱，梅首相已「失去對威廉姆森繼續擔任此職的信心」，並宣稱有「令人信服的證據」證明是威廉姆森洩密。

威廉姆森說，他確實與那位刊登出安全會議內容的記者在「某一天進行對話」，但沒有洩露任何會議訊息。這位保守黨新星向BBC表示，他和他的團隊從未將國安會討論的內容洩露給媒體。他並以他兩名幼子的生命發誓，捍衛自己清白。

梅首相已經任命潘妮·摩爾鄧特（Penny Mordaunt）接任國防大臣。

威廉姆森被開除一事昨日佔據所有英國報紙的頭條版面。有評論指出，這是在梅首相的脆弱政權在脫歐形勢下爭取權力；亦有評論稱，此乃威廉姆森力爭首相大位的失敗舉措，洩密案是保守黨內權鬥徵兆。

圖片版權 EPA Image caption 潘妮·摩爾鄧特接任英國國防大臣

加文·威廉姆森是誰？

威廉姆森生於1976年，長相挺拔，上任後一直是媒體焦點。他在大學時開始加入保守黨地方政治團體，自2010年，開始擔任英格蘭南斯塔福德郡（South Staffordshire） 的國會議員。

他後來在前首相卡梅倫身邊工作，為其拎包，擔任左右手，迅速接近政治核心。

威廉姆森政治生涯的重要一步是擔任保守黨黨鞭（whip）。在此期間，負責黨內紀律的威廉姆森在自己辦公室開始養了一隻名為克羅納斯（Cronus） 的狼蜘蛛（tarantula）。

2017年起威廉姆森開始擔任特雷莎·梅政府的國防大臣，這是他政治生涯中首個內閣職位。

圖片版權 PA Image caption 特里莎·梅（左）與威廉姆森的分歧在很多場合都已表現出來。

卡梅倫在脫歐公投後辭職，威廉姆森立即被梅延攬。反脫歐的威廉姆森，近來卻在脫歐問題上對歐盟態度強硬。

威廉姆森被英國媒體稱為在暗黑政治中迅速攀升的新玩家。登上黨內和內閣重要位置後，威廉姆森不再遮掩競爭首相的野心。他時而以國防大臣身份發表強烈言論。

當俄國前特工與女兒在英國境內遭遇中毒後，他公開要求俄羅斯政府「走開並且閉嘴」（go away and shut up），引起爭論。他還公開表示，英屬直布羅陀的居民若發現通過海峽的西班牙船隻，可以自衛開火。

威廉姆森近一年來還就中國議題上數次發言。在南海議題以及華為案中，他屢次與首相交鋒，這些被外界猜測為他從內閣中墜落的背後原因。

去年年底，威廉姆森公開聲稱，英國可以在南中國海和加勒比海建新軍事基地，真正發揮全球作用。今年2月，他又表示，面對俄國和中國的挑戰，英國需要更強大的軍隊來展示「硬實力」。

但他對中國的種種強硬發言，都未能得到唐寧街回應。

華為洩密案：最後一根稻草

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根據唐寧街聲明，威廉姆森被解職的原因乃是他將政府高層級「國家安全會議」（National Security Council ）中關於華為5G在英國的相關議題，洩露給英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）。根據後者上個月的報導，梅首相決定接受華為5G在英國之布局，華為可以為英國5G網絡提供通訊天線等設備。

但會議中，多名內閣官員仍對華為在英國落地擔憂，包括內政大臣賈偉德（Sajid Javid）、外交事務大臣傑里米‧亨特（Jeremy Hunt，又譯侯俊偉）和國防大臣威廉姆森本人等。

此報導刊出後，引起國際關注，中國駐英大使劉曉明立即於英媒刊登文章稱「英國也有能力再次抵制壓力，努力避免干擾，獨立做出正確決定。」

然而，外界評論，會議內容流出卻帶給梅首相困擾，特別是英美關係。尤其美國正努力拉攏世界各國政府加入抵制華為的隊伍。

BBC政治事務編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg）分析，目前為止梅首相還沒有向外公布他們口中的有力證據，證實威廉姆森就是洩密者。但此次洩密案也顯示了英國政壇新人爭奪權力的痕跡。

昆斯伯格稱，對特里莎·梅來說，此次開除威廉姆森是向外界展示，她仍掌握有革職人員的權力。

昆斯伯格又說，許多英國政府權力中心的人一直對威廉姆森有所不滿。對威廉姆森的不滿源於威廉姆森「喜愛暗黑政治藝術」，「對爭取對自己的政治優勢以及未來不遮掩的野心」。

《衛報》社論批評威廉姆森行為魯莽，終讓自己在政治生涯慘跌。《衛報》批評稱，政治人物為了公共利益洩露消息給媒體有時可以有好的理由，但為了自身成為首相的慾望而洩密，則適得其反。

威廉姆森則再次向外聲稱他與他的團隊絶對沒有洩密，並稱自己是「袋鼠法庭」（Kangroo Court，私下非正式的不公審判） 的受害者，若警方介入調查便能還他清白。