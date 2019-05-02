英國夏洛特小公主慶生 可愛萌照迷倒一眾粉絲

  • 2019年 5月 2日
夏洛特公主 圖片版權 Duchess of Cambridge
Image caption 夏洛特公主2015年5月2日生於倫敦。這張照片是不久前在肯辛頓宮草坪上拍攝的。

英國夏洛特小公主即將迎來4歲生日，王室發佈最新照片，小公主清新可愛的萌照迷倒一眾王室粉絲。

夏洛特公主是劍橋公爵夫婦的第二個孩子，哥哥是喬治王子，弟弟是路易王子。

夏洛特公主是英國王室的第四順位繼承人，2015年5月2日生於倫敦的聖瑪麗醫院。

此次皇室發佈的照片是夏洛特公主的媽媽、劍橋公爵夫人親自拍攝的。

照片分別攝於劍橋公爵夫婦在倫敦家——肯辛頓宮和在諾福克郡的家——桑德靈厄姆王室莊園內的安梅爾莊園。

圖片版權 Duchess of Cambridge
Image caption 這一張是在諾福克郡王室莊園拍攝的
圖片版權 Duchess of Cambridge
Image caption 這一張也是在諾福克郡的莊園拍攝的

長得像誰？

肯辛頓宮在推特賬戶發佈夏洛特萌照之後，小公主的清新可愛顯然打動一眾粉絲紛紛掄指。

不到24小時，該帖已經收獲5W+點讚、5K+轉發、數千條留言。

粉絲除了祝夏洛特生日快樂之外，也對小公主長的更像誰各抒己見。曾祖母英國女王？爸爸？媽媽？哥哥？

有更加眼尖的粉絲還注意到，夏洛特穿的那雙藍色的鞋子（第一張照片）哥哥喬治王子也曾穿過一雙一樣的。是不是撿剩？

英國王室不久還將添加一名新成員：薩塞克斯公爵夫婦將迎來他們的第一個小寶寶。

吾家有女

再來回放一下夏洛特公主的成長歷程。

圖片版權 HRH THE DUCHESS OF CAMBRIDGE
Image caption 夏洛特公主當姐姐啦：三歲生日當天和弟弟的合影
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Image caption 夏洛特公主：二歲生日照
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Image caption 夏洛特公主：一歲生日照

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