圖片版權 Duchess of Cambridge Image caption 夏洛特公主2015年5月2日生於倫敦。這張照片是不久前在肯辛頓宮草坪上拍攝的。

英國夏洛特小公主即將迎來4歲生日，王室發佈最新照片，小公主清新可愛的萌照迷倒一眾王室粉絲。

夏洛特公主是劍橋公爵夫婦的第二個孩子，哥哥是喬治王子，弟弟是路易王子。

夏洛特公主是英國王室的第四順位繼承人，2015年5月2日生於倫敦的聖瑪麗醫院。

此次皇室發佈的照片是夏洛特公主的媽媽、劍橋公爵夫人親自拍攝的。

照片分別攝於劍橋公爵夫婦在倫敦家——肯辛頓宮和在諾福克郡的家——桑德靈厄姆王室莊園內的安梅爾莊園。

圖片版權 Duchess of Cambridge Image caption 這一張是在諾福克郡王室莊園拍攝的

圖片版權 Duchess of Cambridge Image caption 這一張也是在諾福克郡的莊園拍攝的

長得像誰？

肯辛頓宮在推特賬戶發佈夏洛特萌照之後，小公主的清新可愛顯然打動一眾粉絲紛紛掄指。

不到24小時，該帖已經收獲5W+點讚、5K+轉發、數千條留言。

粉絲除了祝夏洛特生日快樂之外，也對小公主長的更像誰各抒己見。曾祖母英國女王？爸爸？媽媽？哥哥？

有更加眼尖的粉絲還注意到，夏洛特穿的那雙藍色的鞋子（第一張照片）哥哥喬治王子也曾穿過一雙一樣的。是不是撿剩？

英國王室不久還將添加一名新成員：薩塞克斯公爵夫婦將迎來他們的第一個小寶寶。

吾家有女

再來回放一下夏洛特公主的成長歷程。

圖片版權 HRH THE DUCHESS OF CAMBRIDGE Image caption 夏洛特公主當姐姐啦：三歲生日當天和弟弟的合影

圖片版權 HRH THE DUCHESS OF CAMBRIDGE Image caption 夏洛特公主：二歲生日照