圖片版權 AFP Image caption 彭尼·莫當特，在出任英國國防大臣前擔任英國國際發展大臣兼婦女及平等部部長。

英國最新任命了有史以來第一位女國防大臣——彭尼·莫當特（Penny Mordaunt）。

5月1日，前任國防大臣加文·威廉姆森（Gavin Williamson）因涉嫌中國華為5G問題洩密案被解職後，彭尼·莫當特迅速被任命擔任這一重要的內閣職務。

彭尼·莫當特究竟有怎樣的經歷、經驗與背景？

彭尼·莫當特，現年46歲，在擔任國防大臣之前，是英國國際發展事務大臣。

2017年，當英國時任國防大臣邁克·法倫因性騷擾指稱辭職後，莫當特就曾是這一職務的熱門人選。

彭尼·莫當特兩歲時全家搬到英國南部軍港普利茅斯，父親曾是傘兵，後成為老師。她的名字Penny， 取自英國皇家海軍一艘軍艦的名字Penelope。這艘軍艦1982年曾參加英國和阿根廷之間的福克蘭群島之戰。

彭尼·莫當特從普利茅斯一所普通綜合性中學畢業後入讀倫敦附近的雷丁大學（Reading University）哲學系，成為家中第一個大學生。

大學之前，莫當特曾有過一份兼職工作——馬戲團中魔術師的女助理。1989年，羅馬尼亞共產黨下台後，學生時代的莫當特曾經到羅馬尼亞的醫院和孤兒院當義工。

莫當特曾有一年的短暫婚史。2000年離婚之後，她曾有過一位男友，兩人共同生活多年後於2016年分手。英國小報報道稱，他們兩人養了8隻貓，不過沒有孩子。

2010年，年僅37歲的莫當特當選為普利茅斯北區的保守黨議員。在保守黨首相大衛·卡梅倫執政期間，她被任命為武裝部隊事務部次長。這為她出任國防大臣打下了很好的基礎。另外，她還接受過海軍後備役軍人的訓練，是海軍後備役軍官。

Image caption 2005年，彭尼·莫當特成為英國保守黨的未來議會候選人。2010年，她成功當選。

2016年，英國脫歐公投之前，莫當特是脫歐陣營的支持者。在脫歐派和留歐派為公投展開的宣傳拉票行動中，莫當特作為負責國防事務的部長級官員，在接受BBC一次採訪時的講話，引起很大爭議。

她向BBC著名記者安德魯·馬爾（Andrew Marr）表示，在土耳其加入歐盟的問題上，英國沒有否決權。一個小時後，時任首相卡梅倫在另一家電視台的採訪中，否認了她的論斷。卡梅倫說：英國和任何其他歐盟國家都對其他有意加入歐盟的國家有否決權。這是事實。

在英國政壇之外，莫當特最為有名氣的時候，是她2014年參加英國獨立電視台ITV的一場名人跳水秀。她穿著泳衣出現在鏡頭前，參加由英國跳水名將湯姆·戴立（Tom Daley）主持的節目。這場秀所得的1萬英鎊的出場費，她全部捐獻給了慈善機構。

2014年，在英國議會辯論家禽養殖問題時，莫當特再次成為英國熱門新聞人物，因為她在議會講話中，多次使用語帶雙關的詞，被認為在英國議會大爆粗言穢語。

出任國防大臣後的莫當特所面臨的最艱巨難題是英國很可能削減國防軍費。

作為普利茅斯北區的議員，莫當特經常在議會表決中支持海外的軍事行動，其中包括打擊「伊斯蘭國」（IS）。