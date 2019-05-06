英國王室添個新寶寶 王妃梅根生下小王子

圖片版權 Reuters Image caption 哈里與梅根的第一個孩子出世：是個小王子！

英國白金漢宮周一（6日）宣佈，哈里王子和王妃梅根的第一個孩子出世，梅根王妃已經順利生下小王子。

這個孩子是英國女王的第八個重孫，也是查爾斯王子的第四個孫輩孩子。

哈里王子2018年5月與美國女演員梅根喜結連理，很快傳出梅根有喜的消息。又一個王室寶寶問世，成為英國媒體追蹤報道的熱門新聞。

白金漢宮還宣佈，哈里王子一直陪在梅根身邊等待新寶寶的出生。

哈里王子宣佈寶寶出生消息時向記者表示，「梅根和我今天有了一個寶寶，寶寶非常健康。 媽媽和寶寶狀況極好。 這是一個最令人驚嘆的經歷，令人難以想像。」

「任何女人如何做他們所做的事情是令人難以置信。 我們都非常激動，非常感謝所有人的可愛支持。 這太棒了，所以我們只是想與你分享。」

當被問到寶寶的名字時，哈里王子說，」我們仍然在考慮名字。寶寶出生有一點晚，所以我們有時間考慮。這是我們接下來要做的事情。「

他還表示，」按照計劃，我們或許兩天後再和大家見面。我們全家將和你們見面，這樣大家都能見到寶寶。「

BBC王室記者尼古拉斯·威徹爾說，「我認為哈里王子真的很喜歡並一直期待這一時刻。我認為他真的非常想要一個家庭。他非常喜歡孩子，他喜歡人群 - 但我認為他對孩子具有獨特的親和力。

尼古拉斯·威徹爾還說，」我覺得他或許對他的哥哥有點嫉妒，因為哥哥現在有三個孩子。我認為他很想趕上哥哥，也有自己的家庭。「

新出生的王室寶寶將獲得雙重國籍，根據王妃梅根國籍，自動獲得美國籍。

首相特蕾莎·梅發推文說：「祝賀薩塞克斯公爵和公爵夫人喜得貴子。祝你在這個快樂的時刻一切順利。「

反對黨工黨領袖傑里米·科爾賓說：「祝賀梅根和哈利喜得貴子。希望他們一切順利。」