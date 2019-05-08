英國王室新寶寶 哈里和梅根帶孩子首次亮相

圖片版權 PA Image caption 哈里王子和王妃梅根帶新生的寶寶第一次亮相。

哈里王子和王妃梅根周三（5月8日）第一次帶新生的王室寶寶亮相。之後他們將帶著孩子晉見女王。

當記者問這對幸福的父母，孩子長得像誰時，哈里王子說，他還剛剛開始長，每天都在變化。梅根透露，孩子脾氣很好，他出生後自己過了「最美好的幾天」。她還說：「我現在有了世界上最好的兩個男人。」

這個孩子是英國女王的第八個重孫，也是查爾斯王子的第四個孫輩孩子。

哈里王子2018年5月與美國女演員梅根喜結連理，很快傳出梅根有喜的消息。又一個王室寶寶問世，成為英國媒體追蹤報道的熱門新聞。

梅根生產時，哈里王子一直陪在她的身邊等待新寶寶的出生。

哈里王子宣佈寶寶出生消息時向記者表示，「梅根和我今天有了一個寶寶，寶寶非常健康。 媽媽和寶寶狀況極好。 這是一個最令人驚嘆的經歷，令人難以想像。」

「任何女人如何做他們所做的事情是令人難以置信。 我們都非常激動，非常感謝所有人的可愛支持。 這太棒了，所以我們只是想與你分享。」

圖片版權 PA Image caption 哈里王子和梅根王妃在溫莎城堡內第一次帶寶寶亮相。

當被問到寶寶的名字時，哈里王子說，」我們仍然在考慮名字。寶寶出生有一點晚，所以我們有時間考慮。這是我們接下來要做的事情。「

BBC王室記者尼古拉斯·威徹爾說，「我認為哈里王子真的很喜歡並一直期待這一時刻。我認為他真的非常想要一個家庭。他非常喜歡孩子，他喜歡人群 - 但我認為他對孩子具有獨特的親和力。

尼古拉斯·威徹爾還說，」我覺得他或許對他的哥哥有點嫉妒，因為哥哥現在有三個孩子。我認為他很想趕上哥哥，也有自己的家庭。「

新出生的王室寶寶將獲得雙重國籍，根據王妃梅根國籍，自動獲得美國籍。

哈里王子的哥哥——威廉王子向弟弟表示祝賀，說：「歡迎加入沒覺睡的育兒俱樂部」。

哈里和梅根為王室添新成員，但他很有可能不會被冠以「王子」的頭銜。

據報道，根據英國國王喬治五世在1917年頒下的法規，君主的第四代（曾孫輩）只有長子的長孫才有王子稱號。但現任英國女王在2013年頒布了新法令，讓威廉王子與凱特的子女都可以擁有王子或公主的稱號。

女王可以為哈里和梅根做同樣的事，但女王對這個問題的態度還沒有公開。而在此次哈里和梅根的孩子出生時，王室並未發佈受封消息。