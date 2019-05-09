英國王室添男寶寶：那些與小王子同名的人

圖片版權 PA Image caption 哈里王子和王妃梅根帶新生的寶寶第一次亮相。

英國哈里王子和王妃梅根宣佈他們第一個孩子的名字是阿奇．哈里森（Archie Harrison）。這個選擇出乎許多人的預計，尤其是那些跟小王子名字相同的人。

許多英國賭博公司預計，哈里和梅根會把小王子命名為亞歷山大（Alexander）、阿瑟（Arthur）和阿爾貝（Albert）。

英國雜誌《陛下》（Majesty）編輯傑裏（Joe Little）說，根據他的理解，「阿奇」這個名字沒有任何與英國王室的聯繫，而「哈里森」對英國王室來說就是完全新的名字。

圖片版權 Archie Harrison Image caption 阿奇．哈里森（圖左）說，自己的名字並不常見。

跟小王子名字完全一樣的其中一人是一名20歲的地質工程師。他說他在電話看見這篇新聞時，以為是個笑話。小王子名字的新聞公布後，他收到大概50個電話和訊息。

「阿奇不是一個常見的名字。我一向都蠻喜歡這個名字。」

他開玩笑說，之後他在地鐵聽到一些人說，他們不喜歡小王子的名字。「我在想，要不要為這個名字說點話？」

王室寶寶的名字有什麼意思？

王室寶寶的的全名是阿奇．哈里森．蒙巴頓－溫莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。阿奇有「真誠」、「大膽」和「勇敢」的意思，在英國比美國受歡迎，2017年在英格蘭和威爾士是第18個最受歡迎的男孩名字。

「哈里森」這個名字也在英國比美國更受歡迎，而且英文Harrison拆開可以理解為「哈里的兒子」。

傑裏形容，「阿奇」是一個十分「英國」的名字，而「哈里森」就有美國的感覺。他說，哈里王子和梅根大概想做點不一樣的事情，而「他們做到了」。

住在英國伍斯特的祖迪‧哈里森（Jody Harrison）說，小王子與他兒子有相同的姓名。

她說她回到家，電視剛好播到王室公布王子的姓名是阿奇‧哈里森。「我的兒子就問我：他們是不是剛剛說了我的名字？」

祖迪‧哈里森說，她的兒子與王室寶寶有相同的名字是件好事。「當然，我覺得那也是個很好的名字。」

她說她為自己兒子起這個名字的時候，「阿奇」仍然是一個很少見的名字，但她預期這個名字會越來越受歡迎。

圖片版權 Jody Harrison Image caption 祖迪‧哈里森說她的兒子對自己與小王子有相同的名字感到高興。

在英格蘭中部也有一名阿奇‧哈里森，他今年19歲。他接受BBC訪問的時候說，王室寶寶名字的消息公布後，他的朋友和同事都開玩笑地稱他為「王子殿下」，這讓他感覺不錯。

「我從來沒有這樣喜歡自己的名字，我仍然覺得這是一件十分偶然的事。」