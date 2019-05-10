新潮流: 越來越多的英國女性選擇凍卵

圖片版權 Science Photo Library Image caption 越來越多的英國女性選擇凍卵，以備後用。

冷凍卵子？這一幾年前很多女性從未想過、甚至從未聽說過的事兒，現在似乎已成潮流。根據英國一份最新研究報告，越來越多的英國女性選擇將自己的卵子冷凍起來，以備後用。

這份有關生育問題的專題報告顯示，從2016年到2017 年，要求凍卵的英國女性數量上升了11%。2016年，凍卵治療案例只有1,321，而到了2017年這一數字上升到1,463。

英國人類受精與胚胎管理當局（The Human Fertilisation and Embryology Authority）的這份報告說，通過凍卵生育的成功率逐漸上升，與「新鮮」卵子受孕的生育率已經不相上下。

但這份報告也謹慎表示，通過凍卵而受孕的成功率不是百分之百。

圖片版權 Getty Images Image caption 凍卵，是從育齡期女性卵巢中取出卵子，將其冷凍。

讓冰來幫助延長生育年齡

所謂凍卵，就是從育齡期女性的卵巢中取出卵子，將其冷凍，以備今後化凍後使用。

迄今為止，化凍使用自己凍卵的女性還不算多。2017年，英國只有581起將凍卵化凍使用的案例，不過比起2012年的159起還是多了不少。

英國人類受精與胚胎管理當局說，由於凍卵技術的日益發展，更多35歲以下的女性選擇通過冷凍卵子而延長自己的育齡期，也是英國生育率略有上升的部分原因—從2016年的18% 到2017年的23%。

報告還指出，凍卵成功與否跟女性的年齡有很大關係，35歲以下凍卵的成功率較高。

中產階級女性的潮流

該報告還展示了2017年以來的生育潮流。試管授精（IVF）治療也更加安全，一產多胎（比一胎有更多風險）現象大大減少，從2008年的24%降到2017年的10%。

倫敦大學學院（UCL）的喬伊斯·哈珀教授（Prof Joyce Harper）在談到這一潮流時評論說：「這種受孕治療似乎已經成為中產階級生活的常態，英國的這類治療在歐洲是最昂貴的。將IVF商業化的事應當提上議事日程了。」

實際上，不僅是英國女性開始把目光轉向通過凍卵來延長自己的育齡期，更多中國女性也希望通過凍卵給自己多一個選擇。

不過，由於中國在凍卵方面的一些政策限制，一些有條件的中國單身女性，或已婚但暫時不打算要孩子的女性選擇到國外凍卵。最引起公眾關注的莫過於中國女演員徐靜蕾2015年公開自己曾前往美國凍卵的經歷，更使出境凍卵在部分中國中產階級女性群體中悄然成風。

顯然，越來越多的女性發現，雖然生理時鐘不能停歇，但通過凍卵這一途徑可以使她們在發展事業、追求自由並兼顧家庭方面，終於多了一個選擇。