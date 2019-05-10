貝克漢姆因駕駛時使用手提電話被停牌

你的器材不支持播放多媒體材料 貝克漢姆因駕駛時使用手提電話被停牌六個月。

前英格蘭國家足球隊隊長貝克漢姆因駕駛時使用手提電話被停牌六個月。

去年11月21日，貝克漢姆在倫敦駕駛他租賃來的賓利汽車時使用手提電話，他上庭應訊時承認違反駕駛條例。他被路人拍到在「緩慢駕駛」時使用手提電話。

現年44歲的貝克漢姆過往曾因為超速駕駛而被罰六分，這次的違規令他的駕駛紀錄再多六分。他需要在七天內，繳交750英鎊的罰款，及合共175英鎊的訟費及附加費。

區域法院法官卡芙蓮·摩亞對貝克漢姆表示，她了解當時的車速緩慢，但在法律下，這不是脫罪的「借口」。貝克漢姆在倫敦西區駕駛時，被路人拍到「在膝蓋附近操控手提裝置」。

檢控官馬修·斯普拉特（Matthew Spratt）稱，「駕駛時視線應保持向前，留意路面情況，但他看起來當時正望著他的大腿。」

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 貝克漢姆上庭應訊時承認違反駕駛條例。

貝克漢姆的辯護律師傑拉德·蒂勒爾（Gerrard Tyrrell）稱，這位前曼聯中場球員「對當日事件並沒有任何印象」。辯護律師說，"對已發生的事他責無旁貸，但他並不記得這件事。"

蒂勒爾向法庭表示，貝克漢姆覺得駕駛是一種放鬆的消遣。

"可以的話，他每天都會載他的小孩上學和接他們放學。他了解到他將不能這樣做。"貝克漢姆說。