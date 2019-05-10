圖片版權 PA Image caption 貝克後來道歉，稱那條推文是"愚蠢輕率的惡作劇"。

BBC解僱了電台第5台主持人丹尼·貝克（Danny Baker），稱貝克關於哈里王子和梅根的寶寶的推文有「嚴重的判斷錯誤」。

梅根產子後，貝克曾在推特上發出一張照片，照片中一對夫婦牽著一隻穿著衣服的黑猩猩，還配文「王室寶寶離開醫院」。貝克之後刪除了這條推文。

貝克被指嘲笑梅根的種族，但貝克稱這是「愚蠢的惡作劇」。貝克今年61歲，主持一檔周六早上的節目。

BBC稱，貝克的推文違背了公司追求的價值觀，「丹尼是一名出色的廣播員，但他將不再主持我們每周的節目」。

貝克在推特上道歉，稱那條推文是「愚蠢輕率的惡作劇」。「他們覺得，我寫那條搞笑的推特是認真的，而且BBC必須堅持什麼什麼等等，」他說，「實際上是要犧牲我，可以聽到穿西裝的人膝蓋作響的聲音。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @prodnose Just got fired from @bbc5live.

For the record - it was red sauce. Always. — Danny Baker (@prodnose) 2019年5月9日

哈里王子和梅根周三（5月8日）公布了寶寶的名字：阿奇·哈里森·蒙巴頓-溫莎 （Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。梅根的母親是非洲裔美國人。

周三在社交媒體上反擊之後，貝克說：「抱歉，我那張穿著時髦衣服小伙的惡作劇圖片激起了某些人的議論。我從來不會這樣，因為心理沒有疾病。」

「太粗魯」

同在BBC電台第5台工作的廣播員道格拉斯（Scarlette Douglas）對BBC表示：「我覺得有人告訴他，『你發的東西是錯的，所以你可能得說些什麼或刪除它。』」

「是的，他刪了推特，但是對我來說他的道歉並不是一個真正的道歉。我覺得這不對，我認為接下來發生的事情是對的。」

評論人、工黨前顧問哈扎裏卡（Ayesha Hazarika）對BBC電台第5台表示，她看到推特十分吃驚。

「我難以相信，」她說，「我最初覺得這是一個玩笑，我覺得就是開玩笑。這太粗魯了，他腦子裏在想什麼？」

「你不能只說抱歉，之後一切如常。當你像他一樣擁有一個這樣重要的平台時，你必須考慮你所做的事情，以及向外界發出的訊息。」

哈扎裏卡還表示，貝克一定能看到最近足球比賽中發生的種族主義事件，以及由此引發的抗議。

平等多元專業人士學會（Institute of Equality and Diversity Professionals）前主席貝洛（Linda Bellos）同意這些觀點，並稱：「許多黑人球員抱怨對他們發出的噪音。他知道這些。」

圖片版權 Getty Images Image caption 貝克曾因電台節目榮獲多個獎項

他的推特很「愚蠢」，她說，「更別說這有關王室。」

2011到2014年，貝克在BBC電台第5台的周六早間節目曾為他贏得許多獎項，他的風格讓其成為他那一代人中最受歡迎的電台主持人。貝克也是一名成功的雜誌記者、編劇和電視紀錄片製片人。

爭議言論

這是BBC電台第5台第二次解僱貝克，也是貝克第三次離開BBC。

1997年，他曾因鼓勵球迷騷擾一名足球裁判被開除，這名裁判在英格蘭足總杯的一場比賽中判了一個有爭議的罰球。

但貝克聲稱他從未慫恿球迷襲擊裁判，只是如果球迷這麼做了，他能理解。

2012年，在他被列入廣播名人堂兩周前，他因在直播時咆哮再次上了新聞。他辭去了工作，並將BBC倫敦的老闆們稱為「愚蠢的黃鼠狼」。這次衝突前，貝克的節目被要求從工作日改到周末。