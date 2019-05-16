圖輯：倫敦遊行支持台灣參與世衛大會

世界衛生大會（WHA）5月20日將在瑞士日內瓦召開，在北京反對下，世衛連續第三年沒有邀請台灣參與。台灣駐英國代表處5月16日在倫敦市中心舉行集會，支持台灣參與世界衛生組織。

台灣外交部駐歐洲使館今年動員在當地工作或學習的台灣民眾同時在5月16日早上展開各種集會或遊行。在倫敦，大約60人周四早上從市中心的特拉法加廣場出發，遊行隊伍經過唐寧街，前往議會廣場。

台灣駐英代表林永樂（右）向BBC中文表示，台灣一直對全球醫療健康有作出貢獻，衛生議題不應該被政治化。

遊行人士抵達議會廣場，揮舞支持台灣參與世衛的旗幟並高呼口號。在場維持治安的警察一度介入，表示組織者申請時並沒有說是示威，在調解後集會得以繼續。

不少來參加的是台灣學生，他們透過社交媒體得悉活動資訊。倫敦藝術大學交換生許同學自製了一塊牌子寫著：「台灣福爾摩莎可以幫助世衛」。

除了台灣僑界，英國上議院副議長兼台英國會小組共同主席羅根勳爵、福斯特勳爵、杜拉其亞勳爵、貝瑟爾勳爵，以及下議院議員斯圖爾特也到議會廣場支持。

2009年至2016年，台灣連續8年以「中華台北」名義和觀察員身份參加了世界衛生大會。但是自從民進黨蔡英文上台以來，北京就拒絶讓台灣繼續出席。

中國外交部指責民進黨「頑固堅持台獨分裂立場」，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在。

台灣方面則多次聲稱，台缺席世界衛生大會將「損害台灣民眾健康福祉」，造成「國際防疫缺口」。