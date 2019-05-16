女子「假扮華為員工租房開設妓院網絡」

圖片版權 Reuters Image caption 英國檢控方指控數名女子假扮中國電信巨頭華為公司的員工租房開設妓院網絡和洗錢的案件。

英國肯特地方法院開庭，審理一個犯罪團伙假扮中國電信巨頭華為公司的員工租房開設妓院網絡和洗錢的案件。

位於倫敦東南的肯特梅德斯通地方法院指控說，這伙人告訴房地產中介說，她們是中國華為的員工。

她們在倫敦、肯特、埃塞克斯等地租了一批公寓房子，然後在網上打性工作者的廣告招嫖。

37歲的胡雙燕（音譯Hu Shuangyan）、20歲的耿亞莉（音譯Geng Yali）和27歲的黃碧華（音譯Wong Pikwa）都被控運營妓院和洗錢的罪名。

上述被控犯罪嫌疑人均為中國公民，她們均否認對她們的指控。

「穿著暴露」

檢控方的艾倫·加德納說，這些女子在肯特滕布里奇韋爾斯，埃塞克斯和倫敦等地都分別「使用假名租房，聲稱她們在中國的手機公司華為工作」。

他說，該團伙「有不少性工作者可供他們支配，那些人則會經常改變居住地點」。

檢控方告訴法庭，警方在掌握一些情報後突襲了肯特滕布里奇韋爾斯的一套公寓，發現了1千英鎊現金和一名「類似拉拉隊員的穿著暴露」的女子。

檢控方指控稱，上述胡女士的伴侶張東寧（音譯Zhang Dongning）處於這個團伙陰謀的中心位置。張有個別名叫裏奧（Leo）。

Image caption 英國肯特地方法院仍在審理這一起案件。

通話記錄和資金流動

檢控方指控稱，張早前已經對洗錢和經營妓院的罪行供認不諱。

檢控方對法庭說，他們檢查了在肯特滕布里奇韋爾斯的一套公寓發現的一部手機，將胡與張兩人聯繫起來。

圖片版權 Getty Images Image caption 檢控方表示，包括資金流向在內的電話、生意記錄和其它證據，都清楚地表明，有關被告都參與了經營或協助經營妓院。

電話的通話記錄顯示，這兩人與居住在倫敦伊斯靈頓的耿和黃女士常有聯繫。

檢控方表示，包括資金流向在內的電話、生意記錄和其它證據，都清楚地表明，上述被告都參與了經營或協助經營這些妓院。

這一案件的審判仍在繼續。