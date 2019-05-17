英國飲食新潮流 酥脆蟋蟀拯救地球的故事

圖片版權 Getty Images Image caption 午飯想吃一份酥脆蟋蟀嗎？

不久以前，生吃魚肉、涼拌羽衣甘藍、奇亞籽果昔（smoothie）是很多英國人一聽就會犯噁心皺眉頭的東西。時過境遷，如今很多人會二話不說，蘸著醬油吃壽司。

如果現在讓你吃一份酥脆油炸的蟋蟀，你是不是也同樣會覺得沒胃口呢？

本周，在倫敦的一家連鎖壽司店，推出了油炸蟋蟀，賣點是蟋蟀「既健康」又有「可持續性」。

這家連鎖壽司店相信，再過幾年，昆蟲將會是人們日常飲食中很常態化的食品。

從去年開始，英國連鎖超市Sainsbury's開始在旗下250個分店出售零食類小吃——蛆蟲。

另一家網上超市現在也賣煙熏味道的脆烤蟋蟀，零售價每包1.5英鎊。

這些蟲類零食的賣點都是：健康、高蛋白、環保，是傳統肉類和魚類蛋白質的最佳替代品。

然而，吃昆蟲並不是什麼新鮮事，實際上，全世界有大約20億人以昆蟲為食品。

這就是越來越為人們所熟知的食用昆蟲Entomophagy。

巨大環保益處

很多昆蟲從翅膀到全身都可以食用，但是一頭牛只有大約四成可供食用的身體部分。

2013年，聯合國曾經發表報告認為，食用昆蟲應該可以幫助提高人們的營養水平同時降低環境污染。

倫敦帝國理工學院的提利·柯林斯博士（Tilly Collins）說：「我希望吃昆蟲將會變得越來越正常化，因為它們有巨大的環保好處。」

圖片版權 Getty Images Image caption 有沒有胃口吃蠍子烤串？

「在西方國家我們面臨一個可持續性問題，因為我們不能再像現在這樣消費那麼多肉類了。」

「而在發展中國家，食品安全很成問題，吃昆蟲是營養的重要來源。」

比起傳統的牲畜養殖業，昆蟲養殖所費的土地、水和飼料都很少，另外據估計昆蟲釋放的甲烷也比牛要少八成。

柯林斯博士說，「我們可以用食品廢料來飼養昆蟲，將廢品變成蛋白質」。

與每公斤豬肉養殖所排放的溫室氣體量相比，每公斤米蟲的溫室氣體排放量只有1%到10%。

但是，並不是所有的昆蟲都比傳統的肉類更有可持續性。

英國劍橋大學的動物學研究員夏洛特·佩恩（Charlotte Payne）說，「本地出產的肉類碳足跡低得多，比吃那些遠道進口而來的資源密集型昆蟲應該更有持續性。」

「今天英國市場上的某些昆蟲食品，它們所造成的環境影響差別其實是很大的。」

圖片版權 Getty Images Image caption 為了種植大豆，亞馬遜河流域的森林遭到破壞。

「證書可以是一個很好的方式，確保所有的昆蟲食品潮流不會與過去幾十年出現的其他商業化農業活動一起，對環境的可持續性造成威脅。」

大規模養殖昆蟲不能解決問題

《論吃昆蟲》一書的作者之一喬舒亞·埃文斯（Joshua Evans）認為，吃昆蟲或許並不如人們所希望的那樣對環境有利。

他說，「如果我們認為昆蟲對單一種植和大規模養殖所帶來的災難性後果能起到立竿見影的作用，那麼我們肯定會大失所望。」

他還舉例說明表示，在20世紀中期，人們當時對大豆也曾抱有同樣的期望。結果，大豆被變成一種有專利的產品，「在亞馬遜河流域造成大規模的毀林造田，單一種植大豆，產品被運送到其他地方，這樣我們可以繼續生產很便宜的牛肉。」

圖片版權 Getty Images Image caption 不吃炸豬排，改吃炸米蟲？

埃文斯補充說，「現在用昆蟲來代替大豆，你可以看到同一個故事的另一個昆蟲版本。」

在純素食學會（Vegan Society）看來，如果我們真的想通過飲食習慣來拯救地球，吃素是有助於減少溫室氣體排放的唯一答案。

焦糖米蟲很美味

對很多人來說，吃有翅膀的生物或者咬碎脆脆的蟲子仍然是恐怖至極的事情。

從勇於嘗試新食品的角度來看，孩子們通常比父母們更有熱情。這是倫敦帝國理工大學一項新研究的結論。

柯林斯博士說，「在人類幼年時代，有一個階段會很樂於接受飲食的改變。」

「有些昆蟲味道相當鮮美，總的來說它們有各種各樣的滋味和各種各樣的營養價值，為素食提供很好的滋味和營養補充。」

圖片版權 charlotte Payne Image caption 劍橋大學動物學研究者夏洛特·佩恩炒了一鍋蟲子當晚飯。

劍橋大學的佩恩補充說，「人們一般很害怕嘗試不熟悉的東西，絶大部分人想到昆蟲時不會自動聯想到美味。」

「不過好在現在越來越多的人開始談論昆蟲食品，過去8年我一直研究這個方面，我絶對注意到英國公眾在吃蟲子的問題上態度已經發生了變化。」

今年1月，BBC電台第一台的主持人阿黛爾·羅伯茨（ Adele Roberts）為紀錄片《以蟲為食一周記》 Grub's Up: Eating Insects for a week，真的吃了一個星期的昆蟲食品。

她說，這改變了她對吃蟲子的看法，如果在餐館見到菜單上的昆蟲菜，或者菜中有昆蟲配料，她一定會考慮。

她說：「只要知道恰當的烹調方法，蟲子吃起來味道很好。」

一周之後，她就沒有再定期吃昆蟲了，這部分原因是市面上沒有什麼昆蟲食品的選擇。

「要找到地方買可吃的蟲子仍然是個問題。」

「在英國市面上和網店裏已經開始有昆蟲食品，但是與其它蛋白質食品相比，昆蟲食品的選擇面仍然相當狹窄。」

她說：「你需要知道到哪裏去買這些產品，現在市面上能買到的很多都是經過加工處理的，所以它們並不是我真正願意選擇的食品。」