英國王室妯娌秀 梅根凱特接連公布幕後照片

圖片版權 @sussexroyal / Chris Allerton Image caption 梅根和哈里2018年5月結婚

周末，英國兩位王妃梅根和凱特相繼公布了一些幕後照片，讓公眾大飽眼福。

首先是薩塞克斯公爵及公爵夫人哈里王子和梅根在周日（5月19日）紀念結婚一週年，向外公布了一組婚禮幕後照片。

在社交媒體Instagram上，哈里和梅根用14張照片組成小視頻，配樂是他倆婚禮當天離開溫莎教堂時所唱的讚美詩歌《我的這束小光芒》。

先來看看這些照片吧：

圖片版權 @sussexroyal / Chris Allerton Image caption 梅根與媽媽

圖片版權 @sussexroyal / PA Image caption 2018年5月梅根與哈里王子舉行婚禮

圖片版權 @sussexroyal / Chris Allerton Image caption 哈里王子婚禮當天

圖片版權 @sussexroyal / Chris Allerton Image caption 梅根與哈里王子結婚當天，查爾斯王子帶新娘走上紅毯

圖片版權 @sussexroyal / Chris Allerton Image caption 哈里王子婚禮當天

哈里和梅根留言表示：感謝大家的愛護和支持。你們每個人讓這一天更有意義。

威廉和凱特

緊接著哈里和梅根的照片，哥嫂威廉和凱特也公開了與3個孩子的照片。這些照片和視頻顯示劍橋公爵和公爵夫人一家周日（5月19日）在即將開幕的倫敦切爾西花展中由凱特設計的花園裏玩耍。

這個花園取名為「回到自然」。過去一個月，威廉和凱特的3個孩子：喬治王子、夏洛特公主和路易王子幫著媽媽搜集的樹葉、青苔和樹枝，都放在這個花園中。

而威廉王子在周日的家庭同樂日中，也陪著孩子感受大自然。

圖片版權 Matt Porteous Image caption 威廉王子和剛剛會走路的小王子路易

圖片版權 Matt Porteous Image caption 夏洛特公主

圖片版權 Matt Porteous Image caption 威廉王子和凱特帶孩子玩耍

圖片版權 Matt Porteous Image caption 凱特王妃和路易王子

圖片版權 MATT PORTEOUS Image caption 喬治王子和夏洛特公主

社交媒體

哈里王子和威廉王子在同一天公布這些照片，難免又讓小報說三道四，揣測已經傳言了一段時間的妯娌不合還在繼續。

《每日快報》（Daily Express）說，王室中的這兩對年輕夫婦「給持續了數月的不合傳聞又添了新的素材」，他們之間越來越像在玩一場「攀比遊戲」（a game of one-upmanship）。

圖片版權 AFP Image caption 92歲的女王伊麗莎白二世，也開始通過社交媒體Instagram發佈消息。

隨著人們越來越多地使用社交媒體，英國王室也在與時俱進。在年輕一代的王室成員中，哈里王子與梅根頻繁地與公眾通過社交媒體互動。他們二人在社交平台Instagram，已經有820萬粉絲。

而92歲的英國女王伊麗莎白二世也開始通過社交媒體發佈消息。今年3月7日，女王在走訪倫敦的科學博物館（Science Museum）後，第一次通過Instagram發佈了一張照片，顯示在皇家檔案中的一封信。這封信是數學家及電腦先驅人物查爾斯·巴比基（Charles Babbage）1843年寫給女王的曾曾祖父，即維多利亞女王的丈夫阿爾伯特親王的。

上周，英國白金漢宮的一則招聘廣告吸引了全世界媒體的注意：女王招聘一名社交媒體管理主任。招聘廣告要求，「無論是報道國事訪問，頒獎典禮還是王室活動，你將確保我們的各個電子頻道不斷散發興趣亮點，傳遞到廣泛的觀眾群中。」