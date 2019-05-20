英國王室妯娌秀 梅根凱特接連公布幕後照片
周末，英國兩位王妃梅根和凱特相繼公布了一些幕後照片，讓公眾大飽眼福。
首先是薩塞克斯公爵及公爵夫人哈里王子和梅根在周日（5月19日）紀念結婚一週年，向外公布了一組婚禮幕後照片。
在社交媒體Instagram上，哈里和梅根用14張照片組成小視頻，配樂是他倆婚禮當天離開溫莎教堂時所唱的讚美詩歌《我的這束小光芒》。
先來看看這些照片吧：
哈里和梅根留言表示：感謝大家的愛護和支持。你們每個人讓這一天更有意義。
威廉和凱特
緊接著哈里和梅根的照片，哥嫂威廉和凱特也公開了與3個孩子的照片。這些照片和視頻顯示劍橋公爵和公爵夫人一家周日（5月19日）在即將開幕的倫敦切爾西花展中由凱特設計的花園裏玩耍。
這個花園取名為「回到自然」。過去一個月，威廉和凱特的3個孩子：喬治王子、夏洛特公主和路易王子幫著媽媽搜集的樹葉、青苔和樹枝，都放在這個花園中。
而威廉王子在周日的家庭同樂日中，也陪著孩子感受大自然。
社交媒體
哈里王子和威廉王子在同一天公布這些照片，難免又讓小報說三道四，揣測已經傳言了一段時間的妯娌不合還在繼續。
《每日快報》（Daily Express）說，王室中的這兩對年輕夫婦「給持續了數月的不合傳聞又添了新的素材」，他們之間越來越像在玩一場「攀比遊戲」（a game of one-upmanship）。
隨著人們越來越多地使用社交媒體，英國王室也在與時俱進。在年輕一代的王室成員中，哈里王子與梅根頻繁地與公眾通過社交媒體互動。他們二人在社交平台Instagram，已經有820萬粉絲。
而92歲的英國女王伊麗莎白二世也開始通過社交媒體發佈消息。今年3月7日，女王在走訪倫敦的科學博物館（Science Museum）後，第一次通過Instagram發佈了一張照片，顯示在皇家檔案中的一封信。這封信是數學家及電腦先驅人物查爾斯·巴比基（Charles Babbage）1843年寫給女王的曾曾祖父，即維多利亞女王的丈夫阿爾伯特親王的。
上周，英國白金漢宮的一則招聘廣告吸引了全世界媒體的注意：女王招聘一名社交媒體管理主任。招聘廣告要求，「無論是報道國事訪問，頒獎典禮還是王室活動，你將確保我們的各個電子頻道不斷散發興趣亮點，傳遞到廣泛的觀眾群中。」