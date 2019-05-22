英國切爾西花展：2019年的亮點與時尚趨勢

一年一度的英國倫敦切爾西花展（Chelsea Flower Show）正式對公眾和遊人開放。這一世界最富盛名的園藝花卉展每年都吸引了全世界數百名頂級設計師前來參展。
切爾西花展也是英國女王伊麗莎白二世以及王室成員每年必去的項目之一。
而今年切爾西花展最抓人眼球的亮點之一，就是王室成員之一英國劍橋公爵夫人凱特參與設計的一個「回歸自然」（Back to Nature） 的主題花園。
這個花園的設計圍繞兒童的需求，鼓勵孩子們多在室外活動，貼近大自然。花園裏有小溪、樹屋、鞦韆等，為孩子們打造出一個自然、野味的完美樂園。
除此之外，像往年一樣，今年切爾西大大小小情趣各異的主題苗圃和花園融合了最前沿的花卉設計，使花園中的一草一木與建築設計完美融為一體。
綠地效應
今年的展示花園（Show Gardens）突出了綠地效應，強調花園綠地對人們精神健康（mental health）的重要性。
與此同時，氣候變化、可持續發展、提倡使用有機和環保材料、精神健康等都是今年切爾西花展希望傳遞的信息。
除了外邊的各種展示花園外，切爾西花展中著名的花卉植物市內展區（Flower Marquee) 匯集了大量的奇花異草，美不勝收。它也是整個花展的亮點之一。
5種最具象徵意義的花卉
全世界共有近37萬花卉品種。但玫瑰絶對是英國人鍾愛的花卉之一。
切爾西花卉園藝展（Chelsea Flower Show）本周二到周六（5月21-25）正式對公眾和遊人開放。