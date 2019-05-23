圖片版權 Getty Images Image caption 有上千年歷史的英國牛津大學，是全世界學子們爭相就讀的名校。

貧困人家子女上不起大學的問題，是一個世界性的問題。而英國頂尖老牌名校——牛津大學似乎有了解決的方案。

牛津大學承諾，將對招生過程實施大刀闊斧的改革，爭取到2023年，讓貧困弱勢家庭學生的比例達到四分之一。

「小圈子收生」、「排斥窮人家孩子」 、「窮學生免入」，「富家子弟俱樂部」，等等這些外界對英國頂級高等學府的指責，對牛津大學已經有了相當大的觸動。

牛津大學2019年新招收的學生中，60.5% 來自公立學校。這是自1970年代以來，牛津大學招收非私校學生的最高比例。

牛津大學副校長路易絲·理查德森教授（Louise Richardson）表示，她希望「在生源多元化方面，步子邁得更快些。」

要解決什麼問題？

長期以來，外界批評包括牛津大學在內的英國頂級高等學府，大搞精英特權，招收了太多私校畢業的富家子女，使成績優異但家境較差的學生失去了就讀這些大學的機會。

英國慈善機構薩頓信託（Sutton Trust）2018年發表的社會流動報告指出，牛津劍橋大學從8所私立中學招收的學生人數，高出了近3000所公立學校送入牛劍學生人數的總和。

英國工黨議員大衛·拉米（David Lammy）最近也曾痛斥牛津大學，幾乎沒有招收過幾個黑人學生。

面對社會各界的批評聲音，牛津大學希望外界理解：想要就讀牛津大學，仍然需要「過五關斬六將」經過激烈的競爭，但是選拔的重點是學生的能力，而不是學生的家庭情況。

圖片版權 Getty Images Image caption 牛津大學面對招收私校畢業生比例過高的批評和指責，近年來在努力擴大生源的多元性。

理查德森教授說，她希望向公眾保證「全國每一個成績優異的學生都知道，他們有就讀牛津大學的公平機會。」

如何增加弱勢群體比例？

目前，牛津大學的弱勢生比例約為15%，希望在今後4年，將比例增加到25%。

牛津大學的特招計劃將每年錄取200個成績優異的貧困學生。其中有些在錄取過程中就被甄別為貧困家庭的學生，他們獲得錄取之後將在正式入讀之前得到額外的支持。

另外，有50個名額將留給大學預科生，希望幫助那些很有潛力但學業因為家庭情況受到影響的學生。他們如果能順利完成預科，將繼續在牛津大學讀本科課程。

怎麼才算弱勢？

需要特別指出的是，牛津大學評估一個學生是否弱勢並不是簡單看家庭收入或者種族背景，而是主要根據學生所居住地區的社會經濟情況。

其中兩個以郵政編碼為測算基礎的評估系統Polar 和Acorn，衡量學生所住地區的貧困或者富裕程度。

Polar系統著重衡量學生所住地區的居民讀大學的比例。這一系統不乏批評的聲音，包括英國大學事務部部長都認為，應該有更好的方法反應出真實的弱勢情況。

舉例來說，在倫敦的部分市區，一個非常貧困社區的居民可能有較高的受高等教育的比例，而住在這個區內的居民就不能被視為弱勢。那麼住在這樣一個小社區內的學生，即使家境貧困，卻無法享受到特招的待遇。

為了全面公平評估學生的社會經濟情況，牛津大學表示在招收弱勢地區學生時，還將把學生其他的家庭困難也考慮在內。學生在中小學階段是否因家境困難享受免費的午餐，是參考的指標之一。

然而，專家指出所有這些措施，都只能幫助那些有意報考牛津大學的學生。對某些最邊緣化的弱勢群體，如來自工人階級家庭的白人男孩，報考牛津大學本身就像是天方夜譚：他根本不考慮報考牛津，牛津的這些「扶貧」舉措對他也就沒有意義。

能否消除精英至上論？

BBC教育事務記者肖恩·考格蘭（Sean Coughlan）認為，這些舉措要消除人們對牛津和其他頂尖大學優待富裕學生的批評聲音恐怕不大容易。入讀頂尖大學的競爭越來越激烈，公眾的監督也越來越仔細和嚴格。

一般認為，能夠入讀像牛津這樣的名校，不光是"學霸"的象徵，還標誌人生顯赫社會地位的開始，是未來成為專業精英的護身符。

因此，外界對名校力爭公平招生的標凖會提出很多疑問。

首先，對所謂弱勢群體的照顧，讓私校體系的人們有顧慮。他們認為，公立學校中有很多來自高收入家庭的學生，而私校中也有享受助學金的弱勢家庭的學生，所以用錄取私校還是公校學生人數的多少來作為衡量大學錄取是否公平本身就是不公平的。

圖片版權 Getty Images Image caption 牛津大學對貧困生的評估，並不是根據家庭收入和少數民族背景，而是所居住地區的社會經濟水平。

而中產階級對這樣的扶助貧困地區學生的計劃同樣憂心忡忡：如果牛津大學錄取了25%的弱勢學生，另外40%的學生來自私校，那麼留給中產階級的就只剩下35%的錄取機會。

另外，值得一提的是，這裏所有的百分比都只適用於英國的大學考生，並不包括越來越多的海外留學生。

軟技能

儘管名牌大學畢業證可能成為一輩子受用的金字招牌，但入讀名校就彷彿站到人生長跑的新起點，所有人都需要繼續拼技能、實力和耐力。

而私校學生的軟技能是近年來經常出現在媒體的熱門話題。來自弱勢群體的學生，或許在學業方面並不輸給來自富裕家庭的私校生，然而軟技能呢？

幾年前，曾經擔任私校威靈頓學院（Wellington College）校長的安東尼·謝爾頓博士（Anthony Seldon）呼籲英國公立學校向私校學習，注重提高學業成績的同時，也重視培養學生的軟技能。

在他看來，所謂軟技能，是電腦不能複製的技能，包括：創造力、團隊意識、同理心、忍耐力、誠實和堅韌不拔的精神。

人力資源專家則認為最重要的軟技能有以下3點：溝通交際能力、批判思考能力、領導決策能力，因為這些能力才是僱主們最為看重的，也是英國各大公司青睞私校畢業生的原因。