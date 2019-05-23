英國航母艦長公車私用被緊急調上岸背後的爭議

圖片版權 PA Image caption 庫克-普利斯特於1990年加入英國皇家海軍，自從去年10月開始擔任伊麗莎白女王號航母的艦長。這是英國唯一的現役航母。

英國皇家海軍「伊麗莎白女王」號航空母艦的艦長被指將一輛屬於國防部的轎車私用後引發爭議。

2019年5月下旬，英國國防部派遣直升機將尼克·庫克-普利斯特艦長從在愛丁堡福斯灣的航母上調離。

皇家海軍表示，這是正在進行的調查中採取的預防措施。

此前早些時候，英國國防部表示，庫克-普利斯特艦長的工作另有任用，但他指揮的航母從蘇格蘭福斯灣的羅斯港前往南部朴茨茅斯軍港的航行計劃不變。

雖然庫克-普利斯特艦長已經被調離航母，但據信，從官方程序上，他仍在負責指揮該艦，並將一周後的5月底，將正式把航母艦長的職位移交給這艘造價30億英鎊航母的一位新艦長。

公車私用的指稱是怎麼回事？

庫克-普利斯特於1990年加入英國皇家海軍，自從去年10月開始擔任「伊麗莎白女王」航母的艦長。這是英國唯一的現役航母。

5月中旬，有報告指責他在岸上時使用了國防部一輛福特銀河型轎車用於私人用途。英國海軍部正在對此進行調查。

一名前軍官告訴英國媒體稱，庫克-普利斯特艦長熱愛皇家海軍，他不過是做了很多艦長過去幾十年來一直在做的事：上岸時開著公家的車回家，而且他自己支付油費。這樣一個無心錯誤毀了他的職業生涯。

圖片版權 PA Image caption 英國航空母艦"伊麗莎白女王號"計劃在2020年開始服役。

根據規定，任何使用英國國防部車輛的人只能將其用於公務，而且行駛每一英里都需要要記錄里程數。

英國廣播公司BBC被告知，庫克-普利斯特艦長使用的公車上行駛里程記錄表上的數千英里里程沒有上報登記說明用途。

鑒此，英國皇家海軍的發言人在一份聲明中表示，由於有關調查仍正在進行之中，作為一項預防措施，為了保護有關個人和航母的團隊，皇家海軍已決定，庫克-普利斯特艦長將不再在海上指揮「伊麗莎白女王」航母。

伊莉莎白女王號 皇家海軍最大的航母 65,000 公噸 £31億 建造成本 280米 飛行甲板長度

700名 現役艦上員工

155,000英里 艦隻電線長度

162分貝 霧號音量 PA

對爭議的分析

BBC防務事務記者喬納森·比爾分析說，皇家海軍被指沒有處理好有關爭議。

將航行在海上的一名艦長從艦上帶走太武斷，特別是在很多人都發聲支持他之際。

圖片版權 PA Image caption 2019年5月下旬，英國國防部派遣直升機將尼克·庫克-普利斯特艦長從在英國愛丁堡福斯灣的航母艦上調離。

但這表明，庫克-普利斯特艦長已經失去了上級的信任，也失去了他在艦上一些同事的信任。

這並非是兵變，但肯定是個信心問題。

公車私用似乎是個相對較輕的違紀問題。但對高層來說，問題更嚴重。

英國航空母艦"伊麗莎白女王號"計劃在2020年開始服役。這艘航母重達65000噸、最大時速為25節，可攜帶約40架F35戰鬥機。