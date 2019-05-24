圖輯：英國首相特蕾莎·梅政治生涯回顧

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英國首相特蕾莎·梅宣佈將於6月7日辭去保守黨黨魁，為選出新首相鋪平道路。她眼含熱淚表示，擔任首相是她一生的榮幸，她很自豪能成為英國的第二位女性領導人。

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特蕾莎·梅曾在在大衛·卡梅倫政府擔任內政大臣的職位。

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1997年5月，特蕾莎·梅當選議會議員時，發表勝選演講。

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在從政初期，特蕾莎·梅選擇的鞋子的款式總是引起攝影記者的極大興趣。

在2004年保守黨年會上，她擔任家庭事務影子國務大臣，向記者展示她的鞋子款式。

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2010年，保守黨與自由民主黨聯合組建70年來的第一個聯合政府，特蕾莎·梅被任命為內政大臣。

作為內政大臣，特蕾莎·梅2014年在警察聯合會的年度會議上表示，警察腐敗問題並不僅僅局限於「幾個壞蘋果"」，令與會者感到震驚。

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在英國脫歐公投結果公布後，大衛·卡梅倫首相辭職後，特蕾莎·梅在2016年7月在第二輪投票中獲得了199名國會議員的支持，贏得了保守黨黨魁競選。

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特蕾莎·梅於2016年7月13日應女王伊麗莎白二世邀請組建新政府，使她成為英國有史以來第二位女首相。

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特蕾莎·梅走馬上任，她和丈夫菲利普向唐寧街10號外面聚集的媒體記者揮手致意。

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2017年1月，特蕾莎·梅開始對美國進行為期兩天的訪問，成為第一位與特朗普總統會面的外國領導人。

當兩人沿著白宮的柱廊走下去時，短暫地握著手，這張照片成為世界各地的頭條新聞。

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在最初否認舉行大選之後，特蕾莎·梅·在2017年4月突然宣佈6月8日舉行大選。

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特蕾莎·梅競選提出口號：「為了國家利益，要有強大穩定的領導人」。她選擇提前舉行大選，試圖在與歐盟的脫歐談判中增強自己的地位。

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在競選活動，攝影師記者捕捉她打吃薯條的鏡頭，導致網上出現大量模因。

在經過兩個月的競選活動後，大選結果導致保守黨失去了多數席位。選舉失敗被視為對特蕾莎·梅的羞辱，反對派工黨領袖科爾賓敦促她辭職，但她說她的政黨將「確保」英國的穩定。

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2017年6月14日，倫敦市中心一座高層居民大樓發生火災，造成72人死亡。 她特蕾莎·梅視察火災現場與倫敦消防隊專員談話。

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在2017年10月在曼徹斯特舉行的保守黨年會上，抗議者喜劇演員西蒙·布羅德金給了特蕾莎·梅一份模擬員工離職表格，希望她下台。

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在2017年10月於布魯塞爾舉行的歐盟峰會期間，特蕾莎·梅等待與歐洲理事會主席圖斯克就脫歐問題雙邊會談，她顯得孤立無援。這張照片成為媒體頭條。

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特蕾莎·梅2018年10月在伯明翰舉行的保守黨年會上，伴隨著瑞典阿巴樂隊「跳舞女王」樂曲，踏著舞步走上講台，成為頭條新聞

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2018年11月14日，經過幾個月的談判，特蕾莎·梅在5月份與內閣大臣分別會晤，向他們通報敲定的585頁脫歐協議。

國會議員將於2018年12月對脫歐協議進行投票，但特蕾莎·梅承認該協議「將被大多數否決」，因此她推遲投票以便她返回布魯塞爾要求修改協議草案。

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2019年3月13日，議會就脫歐協議舉行第二次投票，但是協議再次遭到否決，當時距離脫歐最後期限只剩下17天。

現在英國公眾期待脫歐下一步如何走，誰將成為新首相。

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