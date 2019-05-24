圖輯：英國首相特蕾莎·梅政治生涯回顧

  • 2019年 5月 24日
British Prime Minister Theresa May reacts as she delivers a statement in London, Britain, May 24, 2019. REUTERS/Toby Melville 圖片版權 Reuters

英國首相特蕾莎·梅宣佈將於6月7日辭去保守黨黨魁，為選出新首相鋪平道路。她眼含熱淚表示，擔任首相是她一生的榮幸，她很自豪能成為英國的第二位女性領導人。

Theresa May 圖片版權 Getty Images

特蕾莎·梅曾在在大衛·卡梅倫政府擔任內政大臣的職位。

Theresa May giving a speech 圖片版權 Getty Images

1997年5月，特蕾莎·梅當選議會議員時，發表勝選演講。

Theresa May shows her shoes 圖片版權 Getty Images

在從政初期，特蕾莎·梅選擇的鞋子的款式總是引起攝影記者的極大興趣。

在2004年保守黨年會上，她擔任家庭事務影子國務大臣，向記者展示她的鞋子款式。

Theresa May with two police officers 圖片版權 Getty Images

2010年，保守黨與自由民主黨聯合組建70年來的第一個聯合政府，特蕾莎·梅被任命為內政大臣。

作為內政大臣，特蕾莎·梅2014年在警察聯合會的年度會議上表示，警察腐敗問題並不僅僅局限於「幾個壞蘋果"」，令與會者感到震驚。

Theresa May giving a speech 圖片版權 Getty Images

在英國脫歐公投結果公布後，大衛·卡梅倫首相辭職後，特蕾莎·梅在2016年7月在第二輪投票中獲得了199名國會議員的支持，贏得了保守黨黨魁競選。

Theresa May and Queen Elizabeth II 圖片版權 Getty Images

特蕾莎·梅於2016年7月13日應女王伊麗莎白二世邀請組建新政府，使她成為英國有史以來第二位女首相。

Theresa May and husband Philip 圖片版權 Getty Images

特蕾莎·梅走馬上任，她和丈夫菲利普向唐寧街10號外面聚集的媒體記者揮手致意。

Theresa May and Donald Trump holding hands 圖片版權 Getty Images

2017年1月，特蕾莎·梅開始對美國進行為期兩天的訪問，成為第一位與特朗普總統會面的外國領導人。

當兩人沿著白宮的柱廊走下去時，短暫地握著手，這張照片成為世界各地的頭條新聞。

Newspaper front covers featuring coverage of May's 2017 snap election 圖片版權 Getty Images

在最初否認舉行大選之後，特蕾莎·梅·在2017年4月突然宣佈6月8日舉行大選。

Theresa May 圖片版權 Getty Images

特蕾莎·梅競選提出口號：「為了國家利益，要有強大穩定的領導人」。她選擇提前舉行大選，試圖在與歐盟的脫歐談判中增強自己的地位。

Theresa May eating chips 圖片版權 Getty Images

在競選活動，攝影師記者捕捉她打吃薯條的鏡頭，導致網上出現大量模因。

在經過兩個月的競選活動後，大選結果導致保守黨失去了多數席位。選舉失敗被視為對特蕾莎·梅的羞辱，反對派工黨領袖科爾賓敦促她辭職，但她說她的政黨將「確保」英國的穩定。

Theresa May and Dany Cotton, Commissioner of the London Fire Brigade 圖片版權 Getty Images

2017年6月14日，倫敦市中心一座高層居民大樓發生火災，造成72人死亡。 她特蕾莎·梅視察火災現場與倫敦消防隊專員談話。

Theresa May handed a P45 form 圖片版權 Getty Images

在2017年10月在曼徹斯特舉行的保守黨年會上，抗議者喜劇演員西蒙·布羅德金給了特蕾莎·梅一份模擬員工離職表格，希望她下台。

Theresa May 圖片版權 Getty Images

在2017年10月於布魯塞爾舉行的歐盟峰會期間，特蕾莎·梅等待與歐洲理事會主席圖斯克就脫歐問題雙邊會談，她顯得孤立無援。這張照片成為媒體頭條。

Theresa May dancing 圖片版權 Getty Images

特蕾莎·梅2018年10月在伯明翰舉行的保守黨年會上，伴隨著瑞典阿巴樂隊「跳舞女王」樂曲，踏著舞步走上講台，成為頭條新聞

Theresa May 圖片版權 Getty Images

2018年11月14日，經過幾個月的談判，特蕾莎·梅在5月份與內閣大臣分別會晤，向他們通報敲定的585頁脫歐協議。

國會議員將於2018年12月對脫歐協議進行投票，但特蕾莎·梅承認該協議「將被大多數否決」，因此她推遲投票以便她返回布魯塞爾要求修改協議草案。

Theresa May in Parliament 圖片版權 Reuters

2019年3月13日，議會就脫歐協議舉行第二次投票，但是協議再次遭到否決，當時距離脫歐最後期限只剩下17天。

現在英國公眾期待脫歐下一步如何走，誰將成為新首相。

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