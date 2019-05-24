脫歐無果 英國首相特蕾莎·梅宣佈辭職日程表

圖片版權 Reuters Image caption 英國首相特蕾莎·梅宣佈辭職計劃。她首先將於6月7日辭去執政的保守黨黨魁職務。

在脫歐沸沸揚揚3年無果，英國首相特蕾莎·梅宣佈辭職計劃。此前，她被告知，議會不可能通過她達成的脫歐協議。

英國首相特蕾莎·梅宣佈，自己將於2019年6月7日辭去保守黨黨魁職務，為選出新首相鋪平道路。

周五（2019年5月24日），梅女士在在唐寧街發表了一份動情的聲明說，為了尊重英國2016年全民公投決定退出歐盟的結果，她已經"用盡了最大的努力"。

她補充說，她未能落實英國退出歐盟的問題，這將是一個 "深感遺憾" 的事情。

但她指出，選出一位新首相是"最符合國家的利益"的決定。

梅辭職背景和前景預測

預計將於6月10日啟動保守黨黨魁選舉事宜、並希望在此期間擔任內閣看守首相。

以外交大臣傑里米·亨特為首的內閣大臣最終扼殺了英國首相推動通過她達成的脫歐協議的希望。

特蕾莎·梅終於被逼到了走投無路的境地，因為她的內閣大臣們加入了保守黨的反抗陣營，反對她在新脫歐協議中提議舉行第二次公投。

特蕾莎·梅的首相職位因內閣倒戈、議會嘩變以及選民在英國脫歐問題上的強烈反彈而陷入癱瘓，她與該黨後坐議員代表1922委員會主席格雷厄姆·布雷迪開會時說明她的辭職計劃。這個委員會有左右誰擔任首相的實力。

此前， 保守黨議員們認為，特蕾莎·梅可能會宣佈在6月10日辭去保守黨領袖職務的計劃，這使她能夠接待在6月3日至5日對英國進行國事訪問的美國總統特朗普。

新任首相之爭所產生的新領導人可能會推動一份更為果斷的英國退歐協議。

在保守黨黨魁競選期六周的時間內，特蕾莎·梅將續任首相。《泰晤士報》報導指出，黨魁之爭可能在美國總統特朗普到英國進行國事訪問之後於6月10日展開。

議會和梅政府內閣意見分裂

特蕾莎·梅的脫歐計劃遭到內閣反對，下議院領袖利德索姆因對新脫歐協議不滿憤而辭職。

外交大臣亨特在會議上和內政大臣賈偉德都都沒有明確要求梅下台——但沒有內閣的支持，脫歐協議難以在議會過關。

周四，亨特敦促陷入困境的首相放棄她的新脫歐協議法案，因為保守黨議員對於該法案包含第二次公投的可能性越感到憤怒。

英國下議院領袖利德索姆周三宣佈辭職，成為退出特蕾莎·梅政府的第36位大臣。

利德索姆將她的辭職信發在了推特上，稱辭職的原因主要是對特蕾莎·梅的新脫歐協議不滿。利德索姆說，她認為現在的協議無法兌現公投的結果，也無法讓英國成為一個主權完整的國家。

利德索姆還表示，她堅決反對第二次脫歐公投，這會導致國家分裂，會削弱英國。