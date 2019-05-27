英國首相爭奪戰預熱 主要角逐者紛紛亮相

圖片版權 Getty Images Image caption 英國首相府唐寧街10號

在英國首相特蕾莎·梅宣佈將於6月7日辭去保守黨黨魁，黨內一些重量級人物紛紛亮相，宣佈將競選下一任保守黨領袖和首相。

以下是目前確認參與角逐首相寶座的競選者名單。

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環境大臣邁克爾·戈夫 (Michael Gove)

這位前記者自2005年以來一直擔任薩里希思地區(Surrey Heath)的議員，他曾是英國前首相卡梅倫的一位主要盟友，但後來在2016年歐盟公投中全力支持脫歐運動。

他以激進的教育大臣的身份而聞名，他的任期的顯著事件是與教師工會的鬥爭。

在公投結束後，他因打破了他的朋友和英國脫歐派同伴鮑里斯·約翰遜成為保守黨領袖的希望而出名。在約翰遜即將發起競選的當天早上，他宣佈了自己的也要競選這一位置，並表示他認為約翰遜無法勝任。那次競選結果是他的慘敗。

他一直留在政府內閣中擔任環境大臣，為梅首相的歐盟協議戰鬥，而不是跟隨其他英國脫歐人士跨出政府的大門。

人們預計，在這次競選中，他會把自己描繪成能夠團結各方的一位候選人。

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英國衛生大臣馬特·漢考克（Matt Hancock）

這位西薩福克（West Suffolk）的雄心勃勃的議員在擔任文化大臣僅僅幾個月後就被提升為衛生大臣。當時，傑里米·亨特在鮑里斯·約翰遜辭職後成為外交大臣。

他在2016年公投中爭取選民為英國留在歐盟內投票，但現在被主張英國脫歐的大臣們視為盟友。

這位前英格蘭銀行經濟學家喜歡將自己視為英國議會最懂技術的政治家之一，他也是第一位擁有自己個人智能手機應用程序的議員。

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外交大臣傑里米·亨特（Jeremy Hunt）

在衛生部工作了6年後，傑里米·亨特在鮑里斯·約翰遜辭職後被調到外交部。

他在2016年公投期間宣傳英國應繼續留在歐盟內，但此後又以英國脫歐者的身份獲得政治重生，甚至將歐盟與前蘇聯相比較，遭到廣泛批評。

自2005年以來，他一直擔任議員職務，2010年被任命為英國政府的文化大臣。

他在負責了2012年倫敦奧運會事務後，轉任衛生大臣。

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後座議員鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）

這位前倫敦市長早就渴望擔任最高職務。他宣佈要參與競選時表示，他當仁不讓。

作為英國脫歐公投脫歐陣營的代言人，約翰遜2018年辭去外交大臣職務，抗議特蕾莎·梅的脫歐計劃。

此後，他一直是對特蕾莎·梅的政策進行高調批評。

鮑里斯·約翰遜是保守黨議員中的一位廣受歡迎的人物，但在英國議會中的粉絲較少。他的主要任務將是說服足夠多的保守黨議員投票支持他。

2016年，在同為英國脫歐派人士邁克爾·戈夫另樹旗幟發起自己競選首相職位後，鮑里斯·約翰遜一度從的領導層爭奪鬥爭中退後。

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前下議院領袖安德里亞·利德索姆 (Andreade leadsom)

正當梅首相還在作出最後努力，試圖為她的英國脫歐法案贏得支持之際，一位著名的英國脫歐派人士、前下議院領袖安德里亞·利德索姆 (Andreadeladsom) 果斷地退出了內閣。她說，她再也不相信梅政府那麼做會讓英國退出歐盟。

2016年，在外界對她評價對手特蕾莎·梅的言辭受到廣泛批評後，她不得不放棄保守黨領導人的競選。

自2010年以來，利德索姆一直擔任北安普敦郡南部選區的議員，並在擔任下議院領袖職位之前擔任環境大臣。

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議會後座議員艾絲特·麥克維(Esther McVey)

作為一位英國脫歐支持者、前電視節目主持人，艾絲特·麥克維2018年11月辭去了政府工作和養老事務大臣的職務，以抗議梅首相與歐盟達成的脫歐協議草案。

在被問及是否會競選領袖位置時，這位柴郡塔頓地區的議員表示，如果得到黨內同事足夠的支持就會競選，而現在已經有了這種支持。

圖片版權 EPA Image caption 多米尼克•拉布（Dominic Raab）

議會後座議員多米尼克•拉布（Dominic Raab）

拉布曾是一名律師，他也是堅定的英國脫歐者，早在2016年公投前就他呼籲英國離開歐盟。

自2010年當選議員以來，拉布一直被提名擔任要職。

他在2015年被任命為司法部國務部長，但在第二年特蕾莎·梅成為首相後被解職。

在戴維·戴維斯於2018年7月辭去英國退歐大臣職務後，拉布被任命為繼任者，但他又因為反對梅首相的脫歐協議辭職，表示無法憑良心支持梅首相的協議。

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國際發展事務大臣羅里·斯圖爾特（Rory Stewart）

這位前監獄事務國務部長於2019年5月初被任命為國際發展事務大臣。這是在加文·威廉姆森被解除國防大臣後內閣進行改組的結果。

他曾經是留歐的支持者，但是他表示接受英國退出歐盟，但希望能考慮留歐派選民，讓國家再次團結到一起。