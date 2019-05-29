海外富豪揮金如土 英國勒令交待財產來歷

圖片版權 Gustavo Valiente Image caption 阿塞拜疆前國際銀行行長夫人扎米拉·哈吉耶娃（Zamira Hajiyeva）在倫敦名店哈羅茲百貨店裏，10年共消費1600多萬英鎊。

英國調查海外富豪出手闊綽、揮金如土、任性採購的資金來歷，這兩天成為最受追捧的熱點新聞。

案件之一涉及位於倫敦的3座豪宅，價值都超過8000萬英鎊。英國高等法院凍結了這3座豪宅的買賣。

這是英國當局根據「財富來源不明法令」（unexplained wealth order） 有史以來第二個針對海外富豪疑似在英國洗黑錢所啟動的調查案件，要求調查對象交待財產來源。如果被調查對象不能向法庭交待出令人信服的財富來源，將失去對財產的控制權。

早前，當局調查的第一個「財富來源不明」案，本周也曝光了更多內幕細節，涉嫌的阿塞拜疆前銀行行長夫人扎米拉·哈吉耶娃（Zamira Hajiyeva），在倫敦名店哈羅茲百貨公司（Harrods）10年共消費了1600萬英鎊。

哈羅茲採購單

在哈羅茲裏一擲千金的富豪不乏其人。即便如此，在哈羅茲店的「忠實客戶」檔案上，哈吉耶娃仍然「出手不凡」。

2006至2016年間，哈吉耶娃在倫敦哈羅茲百貨店購物消費總額達1600萬英鎊，平均一年在哈羅茲花掉160萬英鎊。

英國媒體報道說，哈吉耶娃去哈羅茲揮金如土，就像普通人「到街角小店」買糖果：喝茶喝咖啡共計2萬4千英鎊，買菜買水果1萬英鎊，巧克力買了3萬2千英鎊。

當然，要花掉如此巨資還需要買些高價首飾：2009年12月的一天，哈吉耶娃在店裏僅購買寶詩龍（Boucheron）首飾一項，就花掉了12萬多英鎊。

圖片版權 AFP Image caption 阿塞拜疆國際銀行前行長亞亨哥爾·哈吉耶夫

扎米拉·哈吉耶娃現年55歲，是阿塞拜疆國營的國際銀行前行長的夫人。她的丈夫亞亨哥爾·哈吉耶夫2016年被判貪污1000萬英鎊有罪，判刑15年，現在被關在首都巴庫的監獄裏。

哈吉耶娃堅稱，她花的每一分錢都是自己的。但她沒有工作，她丈夫擔任行長時的年薪也只相當於5萬英鎊。

哈吉耶娃手持35張信用卡，這些信用卡都由她丈夫任行長的阿塞拜疆國際銀行付賬。

除了在哈羅茲店裏狂刷信用卡，哈吉耶娃還在距哈羅茲店步行3分鐘的地段買了一棟價值1200萬英鎊的豪宅。

她還與丈夫花1000萬英鎊買下了米爾萊德（Mill Ride）高爾夫球俱樂部，花3100萬英鎊買了一架私人飛機。

英國國家防治犯罪局（NCA）2018年獲得法庭的凍結令，哈吉耶娃不得出售或轉讓她名下的資產，如果無法說清財源，她與丈夫苦心收斂的錢財將化為烏有。

上億美元豪宅案

上周，英國國家防治犯罪局對第二個案件啟動「財富來歷不明法令」調查，調查對象是一名外國官員，其他細節暫時沒有公布。

這三幢價值分別超過8000萬英鎊的豪宅，都掛在離岸公司的名下。英國國家防治犯罪局負責這些調查的安迪·劉易斯（Andy Lewis）表示，「財富來歷不明法令是新的利器，能用來調查進入英國的非法黑金，並從源頭上起到預防威懾作用。」

「這些離岸公司背後的個人現在必須解釋這三幢豪宅是怎麼來的。」

英國廣播公司BBC的內政事務記者多米尼克·卡西亞尼（Dominic Casciani）分析：

財富來歷不明法令之所以引起公眾的注意，是因為出現了特別的指稱，說英國部分豪宅實際上背後由神秘資金在控制。

現在雖然有一些案件曝光，但事實上，這些案件可能只反映了腐敗問題的冰山一角。

在英格蘭和威爾士由海外公司持有的房地產，三分之二的公司都在英屬維爾京島、澤西島、根西島或者曼恩島註冊。這也就是說，要查到這些資產的受益人非常困難。

從理論上說英國政府堅決禁止通過影子公司擁有英國地產，但是至今沒有什麼作為。

反腐敗組織「國際透明」（Transparency International）對最新這起「來歷不明財富調查案」的啟動表示歡迎，但表示現在仍然有許多工作需要做。

「國際透明」的羅伯特·巴林頓說，「倫敦長期以來是世界腐敗的竊國政體和企業寡頭們的遊樂場，看到這一情況有所改變非常令人鼓舞。」

「兩年前，我們調查發現價值44億英鎊的英國地產被可疑資金買走，列出了大約150個案子，現在兩個有了進展。」