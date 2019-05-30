中美貿易戰的英國尷尬：特朗普英倫行一大目的浮出水面

圖片版權 PA Image caption 美國總統特朗普與英國首相文翠珊會討論華為問題

美國總統特朗普展開英國國事訪問前夕，英美雙方均已放風，施壓唐寧街十號封殺中國電信巨頭華為已列入領導人議事日程。特朗普一行六月三日至五日訪問英國。

把與美國的同盟稱作「特殊關係」的英國，在中國大規模投資的誘惑與美國可能中斷某些情報合作的威脅中如何抉擇似乎已成為脫歐問題之外，未來首相必須面對的一大難題。

六四峰會談華為

白宮國家安全顧問博爾頓早間在倫敦向英國媒體吹風說，據他所知英國在華為問題上還沒有最後決定。

博爾頓表示，至少成文政策文件還沒有呈交到首相這一最高決策級別，而美國則在竭盡全力向盟友說明，允許華為介入英國5G建設的長期潛在安全危險。

另據一位不願透露姓名英方官員透露，美國總統特朗普與即將卸任的英國首相特蕾莎·梅（文翠珊）會在六月四日會晤討論華為問題。

英國在審度國安問題時主要考慮兩大元素：一、假設方是否有能力和實力構成安全威脅；二、假設方是否有意圖構成威脅。 英國民間智庫"防務與安全論壇"某學者

據信，以首相為首的英國最高國家安全團隊在如何處理華為問題上已展開過多回合討論，並因內部意見極度不一而發生前任國防部長因被指洩密而被解職的爆炸性事件。

另據曾爆料英國政府已決定不會全面封殺華為的《每日電訊報》援引知情人士話說，唐寧街十號希望能找一個既給美國面子，又不危及英中貿易關係裏子的兩全方案。

自從美國通過封殺華為行政令以來，英國難免會面對來自美國總統代表團更加巨大要求封殺華為的壓力。英方何去何從會吸引所有面對類似抉擇國家的分外關注。

除華為問題外，不願透露姓名的英國官員還透露，英美首腦也會就中國、伊朗、俄羅斯、敘利亞和整個中東局勢等問題交換意見。

中方的外交壓力

在美方不斷施壓同時，中國似乎也通過外交渠道對英國加大游說力度。

中國駐倫敦使館公使陳雯日前警告，如果禁止華為進入英國5G網絡，中國在英國投資可能遭受重大影響。

她在接受BBC訪問時表示，美國對中國影響力上升的反應有點「狂熱」，英國應該根據國家利益做出決定。

她稱華為對英國的投資是「對英國經濟投出的信任一票」。

英國的判斷與抉擇

圖片版權 Getty Images Image caption 中國駐倫敦使館公使陳雯警告，如果英國禁止華為進入5G網絡，中國在英國投資可能遭受重大影響

英國民間智庫「防務與安全論壇」一位不願透露姓名的資深學者早間對BBC中文表示，英國在審度國安問題時主要考慮兩大元素：一、假設方是否有能力和實力構成安全威脅；二、假設方是否有意圖構成威脅。

這位學者指出，據他對平日所接觸到的政府和政界人士的接觸了解，雖然有些人的確認為由於社會制度、意識形態和基本價值觀不同，中國可能對英國構成威脅，但多數人則認為英中之間不存在根本利益衝突，因此儘管中國有對英國構成威脅的能力和實力，但對英國構成威脅的意圖卻可能性極小。

據分析，正是基於這種判斷，長期來看，英國未來政府最大可能仍是延續數十年來相對務實的對華政策。也就是在保持與美國戰略盟友關係同時，與中國維繫政經與文化聯繫。

具體到華為問題，英媒此前所披露的「禁止華為參與5G核心網絡建設」，但允許「參與非核心建設」就似乎是這種戰略考量下的某種具體解決方案。

這位學者還舉例說明英國決策的獨立與務實一面：英國為維繫在香港和亞洲的傳統利益，是最早（1950年）承認北京的美國盟友之一，而且是因北京的回絶，雙方才等到1972年建立大使級關係。

不過，這位學者也指出，儘管長期戰略相對比較清晰，在脫歐亂局和內政混亂情勢下，對英國政府短期內如何亂中抉擇很難判斷，因為不確定因素太多。他估計下屆政府很有可能會採取拖延和暫不決定的辦法來靜觀待變。