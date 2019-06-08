揭秘：英國女人娶妻——塵封百年絶世地下情

圖片版權 Alamy Image caption 安妮·李斯特，一個生活在200年前的英格蘭女子，被稱為現代第一個女同性戀者。

英格蘭北部的奔寧山脈（Pennine mountains）是出過著名文學作品《呼嘯山莊》、《簡愛》的地方。如今，這個山脈腳下的一個真實人物因為英國廣播公司BBC拍攝的電視劇《紳士傑克》（Gentleman Jack）風靡大西洋兩岸。

然而，這個電視劇的主人公並不是一個紳士，而是一個女士——安妮·李斯特（Anne Lister）。她出生在1791年，1840年去世，留下了「遺孀」安·沃克（Ann Walker）。

安妮·李斯特，被稱為現代第一個女同性戀。在男同性戀仍被法律定罪，女同性戀鮮為人知的200多年前，她在日記中寫道：「我只愛女人。」

性愛日記

讓安妮·李斯特廣為人知的正是因為她的日記。她從青少年時期開始寫日記，直到49歲去世，一共留下了26本日記，14本遊記，共500多萬字，事無巨細記錄了她的日常生活、情感經歷以及遊歷見聞。

然而，這些並不是普通的日記，其中六分之一用密碼寫成。而日記從發現到內容公之於眾，前後共經歷了100多年。

圖片版權 Calderdale Council Image caption 安妮·李斯特的祖宅，始建於1420年代的希比頓大屋（Shibden Hall），如今已經是一座向公眾開放的老房子。《紳士傑克》播出後，從英、美各地到這座老宅來參觀的人數突然飆升了7倍。

1890年，安妮·李斯特去世50年後，一位遠房後輩約翰·李斯特（John Lister）繼承了她生前居住的祖宅希比頓大屋（Shibden Hall），從這座始建於1420年的老宅子裏發現了這些日記。

約翰·李斯特在朋友亞瑟·波雷爾（Arthur Burrell）的幫助下破解了密碼，終於讀懂了安妮·李斯特的秘密日記，發現了她與眾多女性朋友之間超越友情的性關係。

波雷爾曾建議約翰，將這些隱藏著驚人秘密的日記付之一炬，以免敗壞整個家族的名聲，但約翰仍然將它們繼續藏在了老宅厚重的木板牆後，給後人留下了一窺秘密的時機。

約翰·李斯特1933年去世後，希比頓大屋被捐贈給社會成為博物館，這些日記轉交到公共圖書館收藏。

日記公開

圖片版權 West Yorkshire Archive Service Image caption 安妮·李斯特用數字、符號和字母組成密碼，400萬字的日記中，六分之一的內容隱藏在密碼的後面，講述她與眾多情人的性愛關係。

1982年，當作家海倫娜·維特布雷德（Helena Whitbread）第一次在西約克郡（West Yorkshire）的哈利法克斯鎮（Halifax）公共圖書館裏看到這些日記時，她完全沒有想到，密碼的後面竟然隱藏著日記主人李斯特那麼與眾不同的人生秘密。

李斯特恐怕也從來沒有想到，她努力追求的同性婚姻，會有朝一日被法律承認。

1817年12月12日，安妮·李斯特在日記中寫道：「我脫掉外套和保暖內褲上了牀，有了一個很長的接吻。她顯出了全部該有的熱情。不到7分鐘後，門閂放開了，我們又都好了。」

作家維特布雷德在破解了密碼之後發現，李斯特在日記中的「接吻」實際上是「性愛」。

圖片版權 West Yorkshire Archive Service Image caption 安妮·李斯特留下了不多的畫像，這是她年青時期的一幅畫像。

1988年，維特布雷德出版了她解碼的第一本李斯特日記《我知我心》（I Know My Own Heart），轟動世界。

在此之前，歷史記載中缺乏對女性之間性關係的確切證據， 安妮·李斯特日記中的女同性戀細節，是許多人從來沒有想過的真實存在。她日記中的有些細節過於露骨，以致有些人覺得是編造出來的假情節。

問題少女

安妮·李斯特出生成長的西約克郡，座落在英格蘭北部的奔寧山脈，盛產煤炭、鐵礦石和羊毛，是英國第一次工業革命的中心地區。李斯特的父親，是個官職不高的職業軍人。

安妮·李斯特從小特立獨行、桀驁不馴，絶不是父母眼中的乖乖女。她共有4個兄弟、一個姐妹，據說因她太難管教，被母親送到約克的寄宿學校。

但寄宿學校的嚴格校規也沒有改變她的個性，15歲的她被學校禁止住在學生宿舍，發落到閣樓裏獨居。正是在這樣的孤獨寂寞中，日記開始成為她的傾訴對象。

圖片版權 West Yorkshire Archive Service Image caption 亞瑟·波雷爾（Arthur Burrell， 右）幫助約翰·李斯特（John Lister, 左）破譯了密碼日記後，要求他將日記燒燬。

那是一個男女不平等的年代，英國的女性沒有財產繼承權，也沒有上大學的資格，但好學的安妮·李斯特在學校中掌握了希臘語、代數、法語、數學、天文學、地質學的知識。她還下定決心，只要男人能學的，她都要學。

同性愛人

也就是在這個閣樓裏，她開始了人生第一段同性關係。學校將另一個不守紀律的女孩伊利莎·萊恩分配到閣樓裏與她同住。她們就在老師的鼻子底下開始了同性戀愛。

安妮·李斯特戀愛時熱情似火，但從來沒有被愛情衝昏頭腦，也從不失精於打算、冷靜無情的另一面。她夢想的生活是有足夠的家產，能過自由自在的日子。李斯特深知，只有金錢才能讓她不必嫁人卻能享受上流社會的生活。

她很快就對伊利莎失去了興趣，愛上了約克一位醫生的女兒瑪麗安。這樣的移情別戀給伊利莎造成沉重打擊，從此一蹶不振，在精神病院裏療傷至死。

瑪麗安，在長達20年的時間裏，一直與李斯特保持著藕斷絲連的關係，即便在瑪麗安婚後，兩人仍然經常見面同牀共枕。

但是，瑪麗安的婚姻傷透了安妮·李斯特的心。她決定到自由的歐洲大陸去追尋人生夢想，希望能遇到一個有思想又多金的志同道合的「女同志」。

1824年，她在法國巴黎遇到了來自根西島的寡婦瑪麗亞·巴洛（Maria Barlow）。巴洛太太雖然並不是李斯特理想中的有貴族頭銜的大家小姐，但李斯特還是傾心於她的「美麗和溫柔」。

李斯特對這段情以及兩人之間的性愛，在日記中比以前所寫的多了更多的細節。然而，李斯特很快厭倦了巴洛太太的多愁善感情緒多變。於是，她頭也不回離開了這個哭哭啼啼的情人，回到英國約克老家。

圖片版權 West Yorkshire Archive Service Image caption 安妮·李斯特的日記中，有許多她自創的符號。這一部分的多個字母Q加個彎曲的鉤，都是她標記那天發生過性關係的符號。

這8個月的巴黎之行讓她大開眼界，也更加相信自己屬於更加廣闊的天空，應該享受更美好的生活。

叔叔去世後，她成為祖宅希比頓大屋的繼承人。叔叔留給她的還有其它的房產和土地，這些新增的收入使她獲得更多經濟上的自由，可以去「看世界」，也有了更多機會接觸到上層社會。

這時，她結識了白金漢郡五世伯爵的妹妹薇爾·霍巴特（Vere Hobart），對這個年輕又時尚的貴族小姐一見傾心。

她倆結伴到英格蘭南部海邊小鎮海斯汀（Hastings）遊玩了5個月，期間安妮·李斯特開始以為，終於找到了自己的夢中情人。薇爾的容貌、家世、財富都是安妮·李斯特多年來一直渴求的。然而，薇爾並沒有選擇她，而是嫁給了一位軍官。傷心於對方的絶情，也尷尬於自己的多情，安妮·李斯特哭了好幾個月。

而且，她的錢花光了。她在日記中寫道：「我進入上等社會的計劃失敗了。」

圖片版權 West Yorkshire Archive Service Image caption 希比頓大屋

回家是最好的療傷方法。於是，安妮·李斯特打道回府，多年來第一次安心在祖宅裏住了下來。她向日記訴說道：「我還可以繼續快樂生活。41歲了，還有一顆求索的心。什麼能讓這顆心停下來呢？」

這樣一個思想開放、頭腦敏捷、受過良好教育的女性，在200年前的英國非常罕見。正是憑借自己的智慧以及精明的商業頭腦，安妮·李斯特在繼承了家族產業後，成為哈利法克斯地區很有實力的地主、也為她選擇嚮往的自由自在的生活提供了良好的經濟基礎。

人生伴侶

這時，安妮·李斯特的人生伴侶安·沃克爾重新出現在她的人生軌跡中。29歲的沃克爾，個性很內向，是附近一個大宅子的女繼承人。

正如她此前的情人們一樣，沃克爾的財產是吸引安妮·李斯特的重要原因。她在日記中寫道：「她做夢也不知道我在想什麼。她有錢，這或許能彌補社會地位不高的缺陷。我倆到現在為止很合得來。」

「我在小木屋裏真的感覺愛上了她。或許歷經滄桑，她會比以前那些讓我心動的人更能給我幸福和快樂。」

重逢兩個月後，安妮·李斯特向安·沃克爾表示了共同生活的願望。而沃克爾此時卻對這段同性感情很迷惘，於是要求給她半年時間考慮考慮。

半年過後，沃克爾仍然拿不定主意。安妮·李斯特也開始對這段感情產生懷疑，於是離開哈利法克斯又到巴黎去了。

幾個月後，當她回去時，沃克爾已經推掉了一門親事，顯示她決心已定選擇和安妮·沃克爾生活。

Image caption 神聖三一教堂（Holy Trinity Church）

這兩個女人分別修改了自己的遺囑，交換了戒指。 1834年復活節的那個禮拜日，她們雙雙到約克的神聖三一教堂（Holy Trinity Church）裏共領聖餐。在她們看來，這樁「婚姻」就此蓋章註冊了。

婚後，兩人到法國和瑞士度過了3個月的蜜月。回到哈利法克斯後，安·沃克爾把很多家具搬到希比頓大宅，開始了新生活。

兩個女人決意共同生活的舉動，在約克郡不但成為茶餘飯後的談資，還出現了公開的嘲笑和惡意的匿名信。利茲一份小報上刊載了諷刺她們的廣告，宣佈「希比頓」的李斯特上校和安·沃克爾小姐「成婚」；她們還收到寫給「李斯特上校」的信，恭喜新婚伉儷共結連理。

安妮·李斯特在日記中寫道：「這些可能都是故意氣我，如果真想讓我生氣，肯定是白費功夫。」

像所有新婚家庭一樣，兩個人的共同生活免不了磕磕碰碰，彼此適應。安妮·李斯特對地方政治興趣濃厚，而沃克爾覺得大受冷落傷心不已。

李斯特要翻新祖宅，資金大部分來自沃克爾。李斯特在日記中寫道：沃克爾對這筆錢的支出，越來越「歇斯底里」。

婚後幾年時間，她們倆遊歷了很多國家，在法國登山，到俄羅斯過冬。

特立獨行

Image caption 在李斯特和沃爾克「山盟海誓」的約克神聖三一教堂外，掛出了一個彩虹銘牌，紀念她倆在1834年的那場「婚禮」。

1840年夏天，她們來到了高加索山脈如今格魯吉亞第三大城市庫塔伊西（Kutaisi）。1840年8月11日，李斯特寫下了最後一篇日記。6周之後，李斯特離開了人世，據信死於蟲子叮咬引發的高燒。

柔弱的沃克爾帶著李斯特的棺材，歷時8個月長途跋涉7000多公里，終於把愛人的屍骨帶回到了英國家鄉。根據李斯特的遺囑，沃克爾可以繼續在希比頓生活，但她的親戚們都認為她患有精神病，安排了醫生、律師。警察破門而入。

那時，沃克爾將自己反鎖在希比頓的一個昏暗房間內，旁邊堆滿了各種文件，還有一把子彈上膛的手槍。她被送到了約克的精神病院，那里正是李斯特的第一個少年情人伊利莎養病的地方。

如今，在李斯特和沃爾克「山盟海誓」的約克神聖三一教堂外，掛出了一個彩虹銘牌，紀念她倆在1834年的那場「婚禮」。

隨著BBC電視劇《紳士傑克》熱播，越來越多的人對安妮·李斯特的身世和經歷有了更多的了解。從英國和美國前往希比頓參觀的人數也飆升了700%.

200年前的安妮·李斯特，身體強壯、精力充沛、特立獨行、我行我素，性格怪僻，思維敏捷、博學上進、冒險獨立、鋒芒畢露，敢恨敢愛，她肯定不是一個人見人愛的女性。

《紳士傑克》的編劇、製片兼導演薩莉·懷恩萊特（Sally Wainwright）對安妮·李斯特有這樣的評價：

「她對自身的價值有一種非常健康的意識。她能給我們一些啟迪。」

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