特朗普訪問英國：英美特殊關係面面觀

圖片版權 PA Image caption 美國總統特朗普開始對英國的國事訪問抵達英國白金漢宮，女王主持歡迎儀式。

美國總統特朗普周一（6月3日）抵達倫敦，開始對英國為期三天的「國事訪問」。

美國和英國之間的關係，曾在1980年代里根總統和撒切爾夫人執政期間格外熱絡，被稱為「特殊關係」。

應該說，英美關係的確非比尋常。這次特朗普訪問英國時間點的選擇，可以上溯到幾十年前的第二次世界大戰。

75年前的1944年6月6日，美英兩國軍隊與歐洲其他盟國併肩作戰，在法國諾曼底登陸，標誌著納粹德國戰敗的開始。

多年以來，英美兩國是親密的合作伙伴，併肩作戰。2003年當美國攻打伊拉克時，英國是唯一參戰的北約成員國，派出了4萬5千名士兵。

幾十年的特殊關係因此也被外界視為20世紀「最經得起考驗的」關係。友誼的「小船」能夠乘風破浪前行，靠的是什麼呢？下面就來數數彼此之間的經濟、軍事、情報、金融關係。

經濟

美國是世界經濟第一大國，經濟總量佔全球GDP的24%。英國在經濟上排名，經濟總量佔全球GDP3%。

雖然歐盟與英國之間的貿易量佔英國貿易總量近一半，但美國仍然是英國最大的單一貿易伙伴，其後是德國、荷蘭、法國和中國。

圖片版權 Reuters Image caption 美國總統特朗普對英國進行國事訪問，在白金漢宮受到王儲查爾斯的迎接。

而英國是美國的第七大貿易伙伴，排在英國前面的是中國、加拿大、墨西哥、日本、德國和韓國。

軍事

美國的軍費開支世界第一，超過其後7個國家軍費開支的總合。今年的軍費開支預算草案為6860億美元，美國的核武器總數僅次於俄羅斯，位居世界第二。

英國的軍費開支雖然在歐盟國家中位居榜首，但每年的軍費開支還不到美國的十分之一，現在約為530億美元。

過去幾十年，英、美軍隊併肩作戰，曾經參與過在歐洲、朝鮮半島、科威特、伊拉克、前南斯拉夫、阿富汗、利比亞和敘利亞的軍事行動。英國視美國主導的北約組織為英國國防的基石。

美國在英國有數個軍事基地。

情報

英國和美國的情報合作極為密切。兩國從第二次世界大戰開始，就達成了情報分享協議。這一協議目前參與的國家還包括加拿大、新西蘭、澳大利亞。這些國家的情報合作協議被稱為"五眼聯盟"。

美國用於情報的資金總額高達600億美元，而英國約為美國的二十分之一，約29億美元。

金融

英國倫敦和美國紐約是世界上最大的兩個金融中心。倫敦目前是世界最大的外匯交易、國際借貸中心，紐約是世界最大的債券和股票交易中心。

去年，紐約超過倫敦成為全球最具吸引力的金融中心。

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紐約華爾街的標凖普爾500指數，記錄美國500家最大上市公司的股票行情， 總市值達27.7萬億美元。

而倫敦的金融時報指數，記錄在倫敦證券交易所上市的600家公司的股票交易，總值約為2.5萬億英鎊。

美國的債券市場，包括政府國債和私人公司債券，價值約40.7萬億美元，而英國的債券市場約為5.8萬億美元。

英美友誼

本次特朗普的英國之行，恰逢英國因為脫歐久拖不果前景極為不明朗之際：外有脫歐時間難定，內有領導層人選未卜。

而美國和英國的雙邊關係，也面臨兩國如何處理伊朗核問題的分歧、中國華為5G技術如何利用的分歧，以及特朗普對英國脫歐問題諸多批評和評論引起的尷尬和不滿。

不過，正如評論人士所說，以上分歧並不足以影響兩國在基本層面的特殊關係，友誼的「小船」絶不會因為某個領導人的個人原因說翻就翻。